Concierto de Mariana Ochoa en Guadalajara genera dudas por cambio de fecha: aseguran que se canceló por baja venta

La cantante Mariana Ochoa posa con un sombrero de estilo vaquero en un cartel promocional de concierto. (@soymarianaochoa)

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La página oficial de venta de boletos en Boletia para el concierto de Mariana Ochoa en Guadalajara, programado originalmente para el 21 de noviembre, muestra una contradicción: el banner promocional conserva esa fecha, pero el sistema de reservación ya opera con el 18 de junio del 2027 como fecha del evento, dentro del ciclo “A la Goma Tour 2026-2027”.

El hallazgo surge de una revisión directa a la plataforma, donde los boletos siguen a la venta con precios desde 690 pesos en Luneta Alta hasta 1,700 pesos en zona VIP del Teatro Galerías, pero bajo la fecha de junio, distinta a la anunciada en medios y en la cartelera de recintos tapatíos durante octubre y principios de noviembre.

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Ni la cantante ni su equipo han emitido un comunicado al respecto, sin embargo, en redes sociales ya surge los rumores sobre una posible cancelación por baja venta de boletos.

Baja venta de boletos alimenta rumores de cancelación

Rumores sobre cancelación de concierto de Mariana Ochoa

La discrepancia se da en un contexto de ventas débiles para la gira. Para su concierto del 17 de octubre en el recinto La Maraka, en la Ciudad de México, la cantante enfrentó críticas por la baja demanda de boletos, pese a aplicar un descuento del 20%.

Para la fecha de Guadalajara en el Teatro Galerías —con capacidad para 1,800 personas—, el recinto registraba boletos disponibles días después del show en La Maraka. Este antecedente alimenta una de las líneas de especulación en redes sociales: que la posible reprogramación respondería a una convocatoria insuficiente, similar a lo ocurrido en 2024, cuando Ochoa estuvo cerca de posponer un concierto en CDMX por el mismo motivo.

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El cambio de manager se suma a las versiones no confirmadas

La segunda hipótesis que circula entre los seguidores de la cantante vincula la posible posposición con el anuncio que hizo la propia Mariana Ochoa a través de Instagram.

En un comunicado difundido hace unos días, la artista informó que, tras dos años sin representación en el ámbito musical, se reencuentra profesionalmente con Alejandro Aguirre, quien ahora toma las riendas de su proyecto junto con su oficina, bajo el sello Recesa.

Cambio de manager de Mariana Ochoa

El texto no menciona cambios en la gira ni en las fechas confirmadas. Sin embargo, el momento en que se anunció —días antes de que la página de Boletia mostrara la fecha alterada— llevó a parte de su audiencia a especular que la llegada del nuevo equipo de management podría estar detrás de una reorganización del calendario de presentaciones, incluida la fecha de Guadalajara.

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No hay comunicado oficial sobre cambios en la gira

Hasta el 22 de octubre, la propia cantante confirmaba en entrevistas su presentación del 21 de noviembre en Guadalajara, junto con otros compromisos en Houston, San Antonio y su asistencia a los Latin Grammy. “Traigo una agenda bien apretada”, dijo entonces, sin mencionar ningún cambio en esa fecha específica.

Portales especializados en cartelera de espectáculos en Jalisco, con actualizaciones hasta el 2 de noviembre, continúan listando el show de Ochoa para el 21 de noviembre en el Teatro Galerías, en paralelo a la información que aparece en el sistema de venta de Boletia.

Página de Boletia muestra dos fechas diferentes para el concierto de Mariana Ochoa

La falta de uniformidad entre las plataformas de boletaje, los portales de cartelera y las declaraciones públicas de la artista mantiene sin resolver si el concierto se mudó de fecha, si se trata de un error de carga en el sistema de Boletia, o si existe un evento adicional de la misma gira programado para 2027 que generó la confusión.

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Ni Mariana Ochoa, ni Alejandro Aguirre, ni el Teatro Galerías han emitido una postura pública sobre la fecha que aparece en la plataforma de venta de boletos.