Las imágenes que dejó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y el campeonato de Kimi Antonelli

El Autódromo Hermanos Rodríguez presenció el surgimiento de un nuevo campeón mundial, con apenas 20 años Antonelli dejó su nombre en la historia de la F1

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El Gran Premio de México 2026 convocó a un total de 155 mil 352 personas aficionadas a la Fórmula 1. La pista del Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP fue testigo de la consagración de Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes que se convirtió en el campeón más joven de la F1.

La afición disfrutó de una carrera en el marco de las celebraciones del Día de Muertos en México, por lo que la cultura, folklor y el automovilismo se fusionaron en una sola actividad y el GP de México dejó grandes postales del ambiente que se vivió este domingo 1 de noviembre.

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La edición 2026 del Gran Premio de la Ciudad de México convocó a un total de 405 mil 363 personas a lo largo del fin de semana.

Un piloto sobre un podio sostiene una bandera italiana detrás de un automóvil de carreras negro y verde frente a una pantalla con texto
Antonelli celebra junto a su monoplaza el campeonato mundial durante la premiación del Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1. (Cortesía México GP)
Tres pilotos de carreras con trajes deportivos y gorras celebran en un podio frente a una pared verde con logotipos publicitarios
Max Verstappen y Lewis Hamilton cargan en hombros a Andrea Kimi Antonelli durante una celebración en el podio de la Fórmula 1 por su campeonato mundial (Cortesía México GP)
Tres pilotos de Fórmula 1 abrazados en un podio con uniformes deportivos y gorras, uno de ellos con una medalla y otro con una bandera
Los pilotos Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton celebran en el podio tras el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)
Integrantes del equipo Mercedes aplauden detrás de un cartel con la inscripción Grande Kimi 2026 Champion sobre la pista cubierta de confeti
Los integrantes del equipo Mercedes celebran el título de Kimi Antonelli con un cartel conmemorativo tras el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)
Bailarines con trajes tradicionales, una figura de calavera y humo de colores sobre la pista de carreras frente a las gradas
Bailarines y una estructura de calavera desfilan sobre la pista del circuito entre humo verde y rojo durante el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)
Pista de carreras con humo verde, naranja y rosa en el aire frente a gradas ocupadas por espectadores en un autódromo
Varios cañones expulsan humo de distintos colores sobre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)
Grupo de personas con máscaras y vestimenta tradicional en una pista frente a gradas repletas bajo nubes de humo verde, blanco y naranja
Varios bailarines con trajes típicos realizan una presentación en la pista frente a las gradas y columnas de humo tricolor en el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)
Multitud de espectadores sentados en una grada ondea banderas de color naranja con motivos gráficos
Los aficionados agitan banderas en las tribunas durante el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)
Gradas techadas repletas de espectadores frente a una curva del circuito de carreras, con aviones que dejan estelas de humo en el cielo
El público ocupa las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez mientras aviones militares sobrevuelan la pista durante las actividades del Gran Premio de México. (Cortesía México GP)
Un joven con gorra y camiseta del equipo Mercedes choca su puño con una persona con casco blanco frente a un grupo de personas con teléfonos
El piloto Andrea Kimi Antonelli choca el puño con una persona con casco y guantes blancos frente a los asistentes en el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)
Un piloto con gorra y gafas oscuras posa junto a un hombre de camisa blanca con un trofeo sobre un pedestal, rodeados de fotógrafos en una pista
El piloto Sergio Pérez posa junto a un oficial de pista y el trofeo Marshal Award rodeado de fotógrafos en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México. (Cortesía México GP)
Un joven con camiseta deportiva y gorra camina sobre una alfombra amarilla y saluda con la mano junto a personas vestidas con trajes tradicionales
El piloto Andrea Kimi Antonelli saluda a los asistentes durante las actividades previas a la carrera en el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)
Un hombre con una máscara de lucha libre y una camisa deportiva verde con la palabra México camina en un espacio exterior frente a carteles
El piloto Pierre Gasly viste una máscara tradicional de lucha libre y una camiseta deportiva al llegar al Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)
Un hombre joven con gorra camina tomado de la mano con una niña con vestido floral y sombrero negro en un pasillo exterior con alfombra verde
El piloto Andrea Kimi Antonelli camina de la mano con una joven que viste un traje tradicional durante el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)
Sergio Pérez con ropa deportiva negra y gafas de sol choca las manos con niños que visten camisetas blancas y gorras rojas
El piloto Checo Pérez saluda a un grupo de niños durante las actividades del Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)
Primer plano de un piloto de carreras con casco blanco, visor transparente y protector cervical puesto
El piloto Sergio Pérez viste su casco blanco del equipo Cadillac durante las actividades del Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)
REUTERS/Raquel Cunha
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REUTERS/Eloisa Sanchez
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REUTERS/Daniel Becerril / Pool
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