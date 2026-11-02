Las imágenes que dejó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y el campeonato de Kimi Antonelli

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El Gran Premio de México 2026 convocó a un total de 155 mil 352 personas aficionadas a la Fórmula 1. La pista del Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP fue testigo de la consagración de Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes que se convirtió en el campeón más joven de la F1.

La afición disfrutó de una carrera en el marco de las celebraciones del Día de Muertos en México, por lo que la cultura, folklor y el automovilismo se fusionaron en una sola actividad y el GP de México dejó grandes postales del ambiente que se vivió este domingo 1 de noviembre.

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La edición 2026 del Gran Premio de la Ciudad de México convocó a un total de 405 mil 363 personas a lo largo del fin de semana.

Antonelli celebra junto a su monoplaza el campeonato mundial durante la premiación del Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1. (Cortesía México GP)

Max Verstappen y Lewis Hamilton cargan en hombros a Andrea Kimi Antonelli durante una celebración en el podio de la Fórmula 1 por su campeonato mundial (Cortesía México GP)

Los pilotos Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton celebran en el podio tras el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)

Los integrantes del equipo Mercedes celebran el título de Kimi Antonelli con un cartel conmemorativo tras el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)

Bailarines y una estructura de calavera desfilan sobre la pista del circuito entre humo verde y rojo durante el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)

Varios cañones expulsan humo de distintos colores sobre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)

Varios bailarines con trajes típicos realizan una presentación en la pista frente a las gradas y columnas de humo tricolor en el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)

Los aficionados agitan banderas en las tribunas durante el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)

El público ocupa las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez mientras aviones militares sobrevuelan la pista durante las actividades del Gran Premio de México. (Cortesía México GP)

El piloto Andrea Kimi Antonelli choca el puño con una persona con casco y guantes blancos frente a los asistentes en el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)

El piloto Sergio Pérez posa junto a un oficial de pista y el trofeo Marshal Award rodeado de fotógrafos en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México. (Cortesía México GP)

El piloto Andrea Kimi Antonelli saluda a los asistentes durante las actividades previas a la carrera en el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)

El piloto Pierre Gasly viste una máscara tradicional de lucha libre y una camiseta deportiva al llegar al Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)

El piloto Andrea Kimi Antonelli camina de la mano con una joven que viste un traje tradicional durante el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)

El piloto Checo Pérez saluda a un grupo de niños durante las actividades del Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)

El piloto Sergio Pérez viste su casco blanco del equipo Cadillac durante las actividades del Gran Premio de México de Fórmula 1. (Cortesía México GP)

REUTERS/Raquel Cunha

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REUTERS/Eloisa Sanchez

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REUTERS/Daniel Becerril / Pool

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