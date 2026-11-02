Las imágenes que dejó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y el campeonato de Kimi Antonelli

El Gran Premio de México 2026 convocó a un total de 155 mil 352 personas aficionadas a la Fórmula 1. La pista del Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP fue testigo de la consagración de Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes que se convirtió en el campeón más joven de la F1.
La afición disfrutó de una carrera en el marco de las celebraciones del Día de Muertos en México, por lo que la cultura, folklor y el automovilismo se fusionaron en una sola actividad y el GP de México dejó grandes postales del ambiente que se vivió este domingo 1 de noviembre.
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La edición 2026 del Gran Premio de la Ciudad de México convocó a un total de 405 mil 363 personas a lo largo del fin de semana.