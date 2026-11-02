Festival Macabro 2026 llega al IPN con cortometrajes y películas de terror gratis: fechas, horarios y cartelera completa

El escudo del Instituto Politécnico Nacional figura al lado de una composición gráfica que conmemora los veinticinco años de Macabro.

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El Festival Macabro 2026 llega al IPN con cuatro jornadas gratuitas de cortometrajes y películas de terror del 3 al 6 de noviembre.

Las funciones se realizarán a las 16:00 y 18:00 horas en el Salón Indio del Auditorio Ingeniero Alejo Peralta, dentro del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en Zacatenco.

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La programación permitirá ver dos selecciones de cortometrajes y cuatro largometrajes de horror, drama y found footage. La entrada será libre, aunque las funciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El encuentro en el Instituto Politécnico Nacional se suma a las actividades de la edición 25 de Macabro, que durante agosto presentó una programación con 137 filmes, 53 largometrajes, 84 cortometrajes y participantes de 25 países.

La sede politécnica será el Salón Indio, en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. El recinto se encuentra en avenida Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con avenida IPN, en Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

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La cartelera se divide en dos programas de cortometrajes. El primero se titula Macabro Queer y reúne cinco obras de Brasil, México y Francia. El segundo, Hasta que la muerte nos separe, incluye seis títulos procedentes de Estados Unidos, México, Venezuela, Canadá, Francia e Inglaterra.

Programación de Macabro 2026 en el IPN: fechas, horarios y películas

Martes 3 de noviembre, 16:00 horas: Programa de cortometrajes 1, Macabro Queer. La función tiene una duración anunciada de 76 minutos e incluye:

O Véu, de Gabriel Motta.

Reflejos Cotidianos, de Estibaliz Márquez Tascón.

Cuando miras en los ojos de la Bestia, de Paco Ramírez.

Skin Flick, dirigida por Louise Bailly, Daniela Del Castello, Bruno de Mendonça, Alice Levy, Elifsu Meriç y Joey Quoc.

Lucrecia y las brujas, de Eduardo Lecuona.

La primera selección incorpora trabajos estrenados entre 2025 y 2026. O Véu, producción brasileña, dura 19 minutos. Le siguen el cortometraje mexicano Reflejos Cotidianos, de 21 minutos, y Cuando miras en los ojos de la Bestia, también de México, con una duración de 25 minutos.

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El encuentro en el Instituto Politécnico Nacional se suma a las actividades de la edición 25 de Macabro. (Facebook Macabro)

Skin Flick representa a Francia en este bloque y tiene ocho minutos de duración. La selección cierra con Lucrecia y las brujas, una producción mexicana de 2026 dirigida por Eduardo Lecuona, cuya proyección se extiende durante 22 minutos.

Martes 3 de noviembre, 18:00 horas: Covil (Beyond the nest). El largometraje brasileño, dirigido por Rodrigo Lages, tiene una duración de 93 minutos. La película está identificada dentro de los géneros de drama y terror.

Miércoles 4 de noviembre, 16:00 horas: Programa de cortometrajes 2, Hasta que la muerte nos separe. La selección suma 106 minutos e incluye:

Silver Anniversary, de D. M. Harring.

Curandero I, de Armando Arenas.

Forever, Liam, dirigido por Guillermo de la Rosa.

La Robe Peau, de Joacim Hérissé.

A Hand to Hold, dirigida por Philip Clyde-Smith.

Año de casados, de Pablo Camargo López.

Miércoles 4 de noviembre, 18:00 horas: Meat Kills. El largometraje de Martijn Smits representa a Países Bajos. La película, estrenada en 2025, tendrá una función de 85 minutos en el Salón Indio.

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Cartelera de proyecciones del festival Macabro en el Instituto Politécnico Nacional. (Cultura IPN)

Jueves 5 de noviembre, 16:00 horas: Programa de cortometrajes 1, Macabro Queer. El bloque regresa con los cinco títulos que integran la selección.

La repetición permitirá asistir a quienes no puedan acudir a la primera proyección del martes. El programa concentra obras de ficción breve realizadas en México, Brasil y Francia.

Jueves 5 de noviembre, 18:00 horas: Heritage. La película francesa está dirigida por Baptist Agostini-Croce y dura 69 minutos. Su ficha la clasifica como found footage, una modalidad que construye el relato a partir de materiales audiovisuales presentados como registros recuperados.

Viernes 6 de noviembre, 16:00 horas: Programa de cortometrajes 2, Hasta que la muerte nos separe. La selección vuelve a proyectarse.

La segunda exhibición del bloque reúne seis producciones estrenadas entre 2025 y 2026. La presencia de obras mexicanas se combina con películas de América del Norte, Sudamérica y Europa.

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Viernes 6 de noviembre, 18:00 horas: The Fence. El cierre de la programación estará a cargo del director ruso Dmitry Davydov. El largometraje, realizado en 2025, pertenece al horror folclórico y tiene una duración de 93 minutos.

Cartelera de proyecciones del festival Macabro en el Instituto Politécnico Nacional. (Cultura IPN)

Macabro celebró 25 años con funciones en 20 sedes de la Ciudad de México

El ciclo en el IPN forma parte de una edición de aniversario que también incluyó actividades relacionadas con el cine fantástico, el terror folclórico, los videojuegos independientes de horror y la inteligencia artificial aplicada al género.

La edición 2026 se realizó del 12 al 23 de agosto en 20 sedes de la Ciudad de México. La inauguración ocurrió en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” con Gaua, el tercer largometraje del director vasco Paul Urkijo.

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La película reconstruye la cacería de brujas en el País Vasco del siglo XVII a través de Kattalin, una mujer que huye hacia el bosque tras una vida de opresión y encuentra criaturas de la mitología vasca.

Macabro programó en su edición 2026 una muestra especial dedicada a Demian Rugna, Paul Urkijo Alijo y Gigi Saul Guerrero. La iniciativa recuperó películas y cortometrajes vinculados con el horror, la fantasía, la mitología y la crítica social.

Macabro Film Festival promoción oficial/ Facebook

ARS MACABRA reunió los carteles de las 25 ediciones del festival

Como parte de la conmemoración, el Museo Mexicano del Diseño inauguró el 13 de agosto la exposición ARS MACABRA: 25 años de milagros, carteles y fetiches. La muestra reunió todos los carteles del festival desde su primera edición.

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Fue la primera ocasión en que el archivo gráfico completo se presentó de forma pública y continua. La exhibición recuperó los materiales visuales creados para acompañar la historia del encuentro cinematográfico.

El Museo Casa de Carranza también presentó el libro ARS MACABRA: 25 años de invocaciones, películas y monstruos, coordinado por los críticos Javier Quintanar Polanco, Alberto Acuña Navarijo y AJ Navarro.

El volumen incluye fotografías de archivo, imágenes fijas de películas, notas de prensa y documentos históricos, con la participación de Edna Campos, directora de Macabro.

Las personas interesadas en asistir deben considerar que todas las funciones anunciadas en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet son de entrada libre. La programación puede tener modificaciones, por lo que conviene consultar las redes sociales de Cultura IPN antes de acudir al recinto.

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