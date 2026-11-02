Julio César Chávez descifra la victoria de Canelo Álvarez ante Mbilli para conquistar el título del CMB (REUTERS/Stringer)

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Saúl Canelo Álvarez es campeón mundial de nueva cuenta, el jalisciense hizo pesar su experiencia y trayectoria en Riad, Arabia Saudita, para así derrotar a Christian Mbilli y adueñarse del campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Canelo, a sus 36 años de edad, volvió a la cima de los supermedianos con la expectativa de qué pasará con sus siguientes peleas.

Julio César Chávez, otro gran campeón mexicano y figura del boxeo mexicano, analizó la manera en la que Canelo logró la victoria arriba del ring, aseguró que la inteligencia táctica, la defensa y el manejo de los tiempos durante los 12 asaltos le permitieron llegar a la victoria.

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El César del boxeo analizó el combate en la transmisión de Box Azteca y destacó la capacidad del tapatío para esquivar golpes sin exponerse de más, por lo que enalteció la manera en la que Canelo recuperó el cinturón del CMB.

Julio César Chávez dejó en claro que Canelo con poco boxeo pero táctico logró llevarse el triunfo (AP Foto)

Julio César Chávez analizó la pelea de Canelo tras conquistar el título mundial

Chávez González valoró la postura calculadora de Canelo Álvarez desde los primeros asaltos. “Canelo peleando muy cerebralmente, quitándose los golpes. Mbilli no tan agresivo, pero creo que los golpes de poder son de Canelo, aunque Mbilli también está forzando la pelea”, afirmó el sinaloense.

El comentarista deportivo incluso anticipó un desenlace antes del límite si el tapatío aceptaba el intercambio. “No sé por qué presiento que Canelo lo va a noquear. Cuando Canelo se pare a intercambiar con Mbilli, lo va a noquear, pero si se para de golpear es ahí donde no me gusta. Canelo es muy inteligente, es ahí donde lo puede noquear”, señaló.

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A lo largo de la transmisión de la pelea, Julio César Chávez dejó en claro que Canelo con poco boxeo pero táctico logró llevarse el triunfo y llenarle el ojo a los jueces con su estrategia; aunque por un momento parecía que Santos Saúl buscaría el nocaut, frenó el ataque y volvió a la misma estrategia, por ello, Chávez reconoció esa táctica del mexicano.

Julio César Chávez analizó la pelea de Canelo tras conquistar el título mundial (REUTERS/Stringer)

Para Chávez, la diferencia estuvo en la trayectoria del mexicano y en el control de la distancia. “Canelo ganándole con muy poquito, en el sentido de la experiencia, en el sentido de quitarse golpes. No se desespera, lo está haciendo bien. Toda su experiencia la está asimilando muy bien. El Canelo se la está llevando con su experiencia y lanzando el jab”, dijo.

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El sinaloense consideró que Mbilli debía aumentar la presión porque iba abajo en el combate, mientras Álvarez dominaba con recursos básicos. “El que debe apretar es Mbilli porque está perdiendo la pelea. Canelo está muy cómodo, mientras no lo fuercen, Canelo está a toda madre con el puro jab”, aseguró.

El nocaut que Chávez pronosticó no llegó, pero la pelea se resolvió en las tarjetas con la decisión unánime a favor de Saúl Álvarez. La victoria marcó el regreso del tapatío tras la derrota que sufrió ante Terence Crawford en septiembre de 2025 y le devolvió a México un cinturón de máxima jerarquía, validando el planteo inteligente que el propio Chávez aplaudió desde la cabina de transmisión.

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Canelo recupera el título de campeón

Canelo recupera el título de campeón (REUTERS/Stringer)

Canelo Álvarez derrotó a Christian Mbilli y vuelve a ser campeón supermediano del CMB por decisión unánime, con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110.

Mbilli conectó más golpes en algunos asaltos, pero perdió un punto en el octavo por un puñetazo ilegal en la nuca. Canelo mantuvo la ventaja rumbo al cierre, el mexicano y el francés intercambiaron golpes con intensidad durante los últimos segundos.

La experiencia de Canelo marcó el combate: sus golpes resultan más efectivos, mientras Mbilli baja el ritmo después del séptimo round. El francés gana el undécimo asalto, aunque llega al último episodio con la necesidad de cambiar el resultado.

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