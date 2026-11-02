Daniel Saborío queda cerca del podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud al terminar en quinto lugar

El abanderado nacional estuvo cerca de darle a México su primera medalla en Dakar 2026 desde los 100 m estilo libre de la natación. (Olimpismo Mexicano)

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El abanderado nacional Daniel Saborío finalizó en el quinto puesto de la final de los 100 metros libres de natación, tras registrar un tiempo de 50.75 segundos. El mexicano compitió entre los mejores nadadores de la prueba y sumó una actuación destacada en la alberca.

Su participación en la competencia todavía no termina, pues también está programado para disputar los 200 y 400 metros estilo libre. Estas pruebas le darán nuevas oportunidades de buscar una medalla para la delegación mexicana.

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Desarrollo de la competencia

El abanderado nacional finalizó en el quinto puesto de la prueba de los 100 m libres. (CONADE)

Daniel Saborío Grillo terminó en el quinto lugar de la final de los 100 metros libres, con un registro de 50.75 segundos. El mexicano se mantuvo en la pelea durante toda la prueba, aunque no pudo recortar la distancia en los últimos metros para alcanzar el podio.

Saborío pasó por los primeros 50 metros en 24.24 segundos, con el quinto mejor parcial de la final. El checo Zdenek Prochazka ocupaba el tercer puesto en ese momento con 24.14, mientras que Bogdan Toropkin, de Turquía, y Xie Yichen, de China, compartían el mejor tiempo parcial con 23.91.

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En el cierre, Toropkin se llevó el oro con 49.66 segundos, seguido por Xie con 50.18. El taiwanés Lee Han completó el podio al detener el cronómetro en 50.26, apenas 0.49 segundos antes que el representante mexicano.

Saborío finalizó a 1.09 segundos del ganador y a 0.49 de la medalla de bronce. Adanuriel Rosal Brito, de Venezuela, fue sexto con 50.96, mientras que el coreano Lee Jihoo, el argelino Salaheddine Torki y el resto de los finalistas quedaron por detrás del mexicano.

Daniel Saborío construye su ruta hacia Los Ángeles 2028

Daniel Saborío se prepara para buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Olimpismo Mexicano)

Daniel Saborío comenzó a nadar a los cuatro años en el Deportivo Colinas de Monterrey, cuando tomó clases para aprender a mantenerse en el agua. A los seis se integró al equipo y empezó a competir; poco después llegaron sus primeros triunfos en torneos estatales.

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El nadador de 17 años representa a los Borregos Monterrey de PrepaTec Eugenio Garza Lagüera y tiene como objetivo llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Su proceso competitivo incluye participaciones nacionales e internacionales con el Tec y con la selección mexicana.

Saborío debutó en un torneo internacional a los 14 años, durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación. La experiencia de competir con una selección de primera fuerza reforzó su decisión de aumentar la exigencia en los entrenamientos.

Un año más tarde ingresó a PrepaTec, donde se encontró con el entrenador Carlos Lara. Su llegada ocurrió en la última etapa de admisiones, pero pronto se integró a Borregos Monterrey y participó en el Campeonato Mundial Junior de Rumania.

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En 2026, Saborío consiguió dos medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Ganó el oro en el relevo 4x200 metros libres junto con Jorge Iga, Andrés Dupont y David Medina, con un récord centroamericano de 7:15.60.

Dos días después, el mexicano obtuvo la plata en los 800 metros libres al registrar 8:05.04. También estableció el récord absoluto mexicano de la categoría 17-18 años en los 200 metros libres durante el Campeonato Junior Pan Pacific, celebrado en Vancouver, Canadá.

El nadador reconoció que compitió con nervios durante su primera experiencia dentro de una selección mayor, aunque terminó con mayor confianza. Sus resultados en Santo Domingo y su actividad internacional forman parte de su preparación rumbo al siguiente ciclo olímpico.

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