Colectivos reportan desaparición de alumna de la UNAM tras ser detenida por policías en la CDMX

Reportan desaparición de estudiante de la UNAM

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Colectivos han reportado la desaparición de Argelia Guadalupe Ocaña Zavala, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien, de acuerdo a testimonios difundidos en redes sociales, fue detenida por la policía capitalina mientras participaba en una protesta y, desde entonces, se desconoce su paradero. Testigos aseguran que su madre recibió versiones contradictorias sobre el sitio donde habría estado retenida.

La joven, identificada como estudiante de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, se encontraba la noche del 29 de octubre en una protesta iconoclasta —es decir, una protesta caracterizada por pintas o destrucción de inmuebles con cierto valor simbólico— en las inmediaciones de la Alameda Central, en la Ciudad de México, cuando personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital acudió al lugar.

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Personas que difundieron el caso señalan que la joven fue subida a una unidad identificada como ORCA 6, con número económico MX-8560-6, después de ser perseguida y sometida por policías en los alrededores del Palacio de Bellas Artes y el Barrio Chino.

Cuestionan despliegue de 15 policías para arrestar a una estudiante

De acuerdo con los testimonios difundidos por colectivos, Argelia se encontraba en una protesta iconoclasta cerca de la Alameda Central. Elementos de la Policía Auxiliar habrían llegado alrededor de las 8:00 de la noche al sitio y comenzaron a seguirla cuando ella intentó alejarse.

El señalamiento apunta a que aproximadamente 15 policías participaron en el operativo para detener a una sola estudiante. La cifra abre cuestionamientos sobre el uso de fuerza y la proporcionalidad de la respuesta policial ante una protesta.

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“Lo único que hacía era pedir que la soltaran, que ya no quería estar ahí y que necesitaba irse a su casa”, afirma la joven testigo que comenzó con la difusión de la detención a través de redes sociales. Asegura que no conocía a Argelia, pero que al intentar ayudarla, se quedó con su mochila; fue así como dio con su identidad, contactó a la madre de Argelia y comenzó la difusión de su búsqueda.

Reportan desaparición de estudiante de la UNAM

La testigo relató que la joven fue rodeada desde las inmediaciones de Bellas Artes. Después, policías habrían corrido tras ella hasta la zona del Barrio Chino.

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“Fue arrestada alrededor de las ocho de la noche y rodeada por más de quince policías del lado de Bellas Artes”, señala el testimonio, quien sostiene que la estudiante intentó escapar ante el miedo de ser golpeada.

El relato también describe que Argelia atravesó un ataque de pánico durante la detención. “Intentó desprenderse porque ya sabía claramente lo que iba a pasar”, afirma la testigo, quien conserva la mochila y otras pertenencias de la alumna.

Denuncian agresiones durante la detención: jalones, asfixia e insultos

Las personas que exigen su localización aseguran que los policías habrían sometido a la estudiante con violencia. Entre las acusaciones está que Argelia fue estrangulada y jalada del cabello durante el arresto.

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“Los tenían agarrada de los brazos y del cuello como a un animal”, señala. En medio de la desesperación, añade, la joven se tiró al piso y uno de los policías que la sujetaba habría comenzado a asfixiarla.

La falta de información sobre la joven aumenta la preocupación entre quienes estuvieron cerca de ella durante la protesta. La incertidumbre no se limita a su ubicación: también incluye sus condiciones físicas, la posible atención médica y el trato que habría recibido después de ser subida a una unidad policial.

La testigo señala que los agentes sentaron a la estudiante frente a la escultura ecuestre ubicada cerca del Palacio de Bellas Artes. Poco después llegó la unidad de la Policía Auxiliar identificada como ORCA 6.

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La joven fue subida a la camioneta entre forcejeos e insultos, según el relato. La unidad era manejada por dos hombres y, en la parte trasera, viajaban entre cuatro y seis policías mujeres junto con la estudiante.

La persona que resguardó la mochila sostiene que uno de los agentes dijo: “Ahorita le van a dar su recorrido”. Después de que la camioneta se retiró, afirma, ya no tuvo más información directa sobre la joven.

Los colectivos habían identificado a la unidad como ORCA 6 MX-8560-6 y la vincularon con el Sector 52 de la Dirección General de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. También cuestionaron que un despliegue de alrededor de 15 policías se concentrara en detener a una estudiante que protestaba sola.

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