Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo a un año de su muerte: “Siempre decías: ni un paso atrás”. (Foto: Facebook / Grecia Quiroz)

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Un día antes del aniversario luctuoso de Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, publicó un emotivo mensaje para recordar a su esposo, asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante las celebraciones del Festival de las Velas.

A través de sus palabras, compartió cómo ha cambiado la vida de su familia desde su partida, el recuerdo que sus hijos conservan de su padre y la promesa de continuar con las causas por las que el exalcalde trabajó hasta el último día de su vida, como el “Movimiento del Sombrero”.

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En una publicación fechada el 31 de octubre, la presidenta municipal abrió su mensaje recordando el vacío que dejó Manzo en su núcleo familiar: “Me has hecho tanta falta, nuestra casa jamás volvió a ser la misma desde el 1 de noviembre del 2025″.

También recordó que, un año atrás, su esposo estaba pendiente de los preparativos del Festival de las Velas que se celebraría en Uruapan, sin imaginar que sería su última participación en ese evento.

Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo con emotivo mensaje antes del aniversario de su muerte

La alcaldesa dedicó buena parte de su publicación a hablar de sus hijos y de la manera en que han enfrentado la ausencia de su padre. Según contó, los pequeños preguntan por él y lo recuerdan todos los días, por lo que ella asumió el compromiso de mantener viva su memoria y contarles la clase de persona que fue.

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Grecia Quiroz y Carlos Manzo, en una fotografía compartida por la alcaldesa de Uruapan. (Crédito: X | )

“Te juro que siempre les hablaré del maravilloso hombre y padre que fuiste”, escribió Grecia Quiroz, quien también compartió una anécdota sobre cómo los niños identifican a su papá a través de uno de los elementos que lo caracterizaban: el sombrero.

La presidenta municipal reconoció que todavía no encuentra la manera de acostumbrarse a vivir sin su esposo y expresó el dolor que le provoca su ausencia.

“He aprendido muchas cosas, pero no sé si un día aprenda a vivir sin ti”, manifestó en su mensaje, en el que también se preguntó por qué Carlos Manzo tuvo que perder la vida cuando, aseguró, su principal deseo era construir un país más seguro.

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Quiroz recordó que su esposo soñaba con un México en paz, no solamente para sus hijos, sino para miles de familias. También destacó las convicciones que guiaron su trayectoria y su inconformidad con las prácticas de los políticos tradicionales.

“Tu nombre quedará grabado por siempre”

Otro de los fragmentos más significativos de la publicación estuvo dedicado al legado que, considera, dejó Carlos Manzo en Uruapan y en la historia del país. Grecia Quiroz agradeció los años que compartieron, la familia que construyeron y el compromiso que su esposo mantuvo con la población hasta el final de su vida.

“Gracias por nuestros hermosos hijos, gracias por haberte entregado a tu gente hasta tu último suspiro”, escribió la alcaldesa, quien también expresó su convicción de que quienes conocieron verdaderamente al exedil pudieron reconocer su calidad humana.

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En su mensaje, Quiroz aseguró que el nombre de Carlos Manzo permanecerá en la memoria colectiva, pese a las críticas que pueda recibir su figura.

“Carlos Manzo tu nombre quedará grabado por siempre en la historia de México aunque a muchos les duela”, publicó. También recordó una frase que, según relató, el padre del exalcalde solía decirle: “Tú siempre TRIUNFASTE”.

La presidenta municipal cerró esta parte de su reflexión con una promesa: continuar en la lucha por los objetivos que ambos compartían. Para ello, retomó una de las expresiones que identificaban al exalcalde y que se convirtió en una de sus frases más reconocidas: “Sin rajarnos y NI UN PASO ATRÁS”.

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Grecia Quiroz recuerda a su esposo a un año de su asesinato. REUTERS/Ivan Arias

Carlos Manzo fue asesinado durante el Festival de las Velas

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre, mientras participaba en las actividades del Festival de las Velas, en el Centro Histórico de Uruapan, Michoacán. El entonces presidente municipal se encontraba en un espacio público, rodeado de asistentes a las celebraciones de Día de Muertos, cuando fue atacado a balazos.

Después de la agresión, Manzo fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida debido a las heridas. Durante el ataque también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz.

El presunto agresor material fue identificado como un adolescente de 17 años, quien murió en el lugar de los hechos. A partir de entonces, las autoridades comenzaron a investigar la posible participación de otras personas en la organización del homicidio, así como las comunicaciones y movimientos que habrían permitido concretar el ataque.

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El asesinato provocó conmoción en Uruapan y abrió una investigación que, a casi un año de los acontecimientos, continúa con nuevas detenciones y diligencias para esclarecer las responsabilidades.

Foto: X/@LuisKuryaki

Secretaria del Bienestar de Uruapan y sus sobrinos, las últimas detenciones

A unos días del primer aniversario del asesinato, las investigaciones registraron nuevas detenciones. El 29 de octubre fue arrestada Rosa Alejandra Vargas, secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable participación en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

La funcionaria es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, quien formó parte del equipo de escoltas de Carlos Manzo, y tía de Christian “N”, alias “El Vikingo”, y Alexis “N”, conocido como “El Brilloso”.

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De acuerdo con las investigaciones, Vargas habría sido requerida en tres ocasiones para comparecer ante las autoridades, pero no atendió los citatorios. Su detención se llevó a cabo en Uruapan y posteriormente quedó a disposición de una jueza de Control, quien deberá resolver su situación jurídica.

El arresto abrió una nueva línea de interés sobre el entorno de personas relacionadas familiarmente con algunos de los señalados en el expediente.