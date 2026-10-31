Cómo se conocieron Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga: la historia de amor que volvió a la atención tras su detención

Gómez Mont permanece bajo resguardo en Miami, mientras Víctor Manuel Álvarez Puga obtuvo libertad bajo fianza tras su arresto de ICE. (Especial)

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La detención de Inés Gómez Mont en Miami este 30 de octubre de 2026 volvió a abrir una parte de su vida que durante años quedó expuesta de manera pública: su relación con Víctor Manuel Álvarez Puga.

Mucho antes de que sus nombres aparecieran ligados a órdenes de aprehensión, procesos migratorios y expedientes en México, ambos comenzaron una relación que ella llegó a mostrar entre fotos familiares, viajes y celebraciones.

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Las investigaciones federales en México vinculan a la pareja con un presunto esquema de contratos simulados por cerca de 2 mil 950 millones de pesos. (Foto: Instagram: @Inesgomezmont)

Más de una década después de conocerse, la pareja enfrenta caminos distintos en Estados Unidos. Todo habría empezado en 2013, en una fiesta privada, cuando la conductora atravesaba los primeros meses después de su separación.

Una fiesta privada habría unido los caminos de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

La historia entre Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga habría comenzado durante una fiesta de cumpleaños de uno de los hijos del expresidente Ernesto Zedillo. En ese momento, la conductora atravesaba una etapa personal distinta a la que mostraba años antes frente a las cámaras.

Gómez Mont se había separado de Javier Díaz Bravo , su primer esposo y padre de sus cuatro hijos mayores: Inés , y los trillizos Javier , Bruno y Diego .

Álvarez Puga ya desarrollaba su carrera como abogado y empresario. En 2000 fundó junto con su hermano Alejandro Álvarez Puga el despacho Álvarez Puga y Asociados , enfocado en servicios fiscales, legales y contables.

El encuentro habría ocurrido cuando la conductora comenzaba una nueva etapa como madre de cuatro niños pequeños y después de su divorcio .

La relación avanzó en poco tiempo y habría comenzado a salir alrededor de un mes después de conocerse.

La relación de Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga habría iniciado en 2013 durante el cumpleaños de un hijo del expresidente Ernesto Zedillo. (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Así, lo que inició en una reunión privada se trasladó después a la vida pública de Inés Gómez Mont. Las fotografías que compartía mostraban a una pareja que alternaba momentos familiares con viajes, celebraciones y apariciones rodeadas de artículos de lujo.

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Del altar a una familia de siete hijos: así cambió la vida de la pareja

La relación se formalizó el 3 de febrero de 2015, cuando Gómez Mont y Álvarez Puga se casaron en una ceremonia privada. A partir de entonces, ambos integraron una familia formada por hijos de sus relaciones anteriores y los que tuvieron en común.

En 2015 nació Bosco , el primer hijo de la pareja. Tres años después, en junio de 2018 , llegó María , la menor de los seis hijos biológicos de la exconductora.

Inés también tiene un hijo de una relación anterior, conocido públicamente como Mayito , quien formó parte del entorno familiar que la pareja mostró en imágenes y reuniones.

La familia quedó integrada por los cuatro hijos mayores de Gómez Mont , sus dos hijos con Álvarez Puga y el hijo mayor del abogado.

Antes de alejarse de redes, la conductora compartía cumpleaños, vacaciones y reuniones con su esposo e hijos. Esa imagen familiar acompañó la exposición pública que mantuvo durante años.

La pareja contrajo matrimonio en febrero de 2015 en una ceremonia privada para integrar una familia con siete hijos.

La vida que ambos exhibían cambió de forma abrupta en 2021, cuando comenzaron a difundirse las órdenes de aprehensión y las investigaciones federales que los colocaron fuera de México y lejos de la actividad pública que antes compartían.

La detención de Gómez Mont volvió a colocar a la pareja bajo la lupa

La relación sentimental hoy se cruza con expedientes que siguen caminos distintos en Estados Unidos. La FGR confirmó que Gómez Mont fue asegurada en Miami por una orden vigente por probable defraudación fiscal equiparada.

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Álvarez Puga fue detenido por ICE el 24 de septiembre de 2025 por una irregularidad migratoria. Su arresto no correspondió a una ejecución directa de las órdenes mexicanas.

El abogado obtuvo libertad bajo fianza y quedó sujeto a vigilancia con un dispositivo de geolocalización , mientras su procedimiento migratorio seguía abierto.

Las investigaciones mexicanas relacionan a la pareja con un presunto esquema de empresas que habría simulado operaciones vinculadas con contratos por cerca de 2 mil 950 millones de pesos .

Estados Unidos rechazó en mayo de 2026 una solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Álvarez Puga, al considerar que el delito señalado no era violento.

La relación de Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga habría iniciado en 2013 durante el cumpleaños de un hijo del expresidente Ernesto Zedillo. (Red social X)

La detención de Inés Gómez Mont devuelve a la conversación una relación que empezó en una fiesta en 2013 y que, más de una década después, permanece ligada a dos procesos separados: ella bajo resguardo tras su aseguramiento en Miami y él sujeto a un expediente migratorio en Estados Unidos.