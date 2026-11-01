El “mataperros” de la Condesa se queda preso en el Reclusorio Norte: juez de control lo vincula a proceso por maltrato animal

Agentes de la PDI cumplimentaron la orden de aprehensión contra Salvador "N". Crédito: FGJCDMX

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Un juez de control vinculó a proceso este sábado 31 de octubre a Salvador “N”, de 58 años, y le fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de maltrato animal.

El hombre permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Norte de la capital del país, mientras avanza el proceso en su contra, luego de ser señalado como responsable de envenenar a varios perros en el Parque España, en la colonia Condesa, hechos que dejaron un saldo de cuatro animales muertos.

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Durante las indagatorias tras su detención, las autoridades identificaron un posible móvil del caso: uno de los hijos del acusado había sido agredido por un perro en la zona días antes de los envenenamientos.

De ser hallado culpable, Salvador “N” podría enfrentar una pena de dos a seis años de prisión, ampliable hasta diez años por causar sufrimiento grave al animal antes de su muerte, como ocurrió mediante envenenamiento.

La vinculación a proceso es una resolución judicial que determina si existen indicios suficientes para que un caso avance a la siguiente etapa del procedimiento penal, pero no constituye una sentencia ni establece la responsabilidad penal del imputado.

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El Ministerio Público obtuvo dos meses para la investigación complementaria

La audiencia inicial, celebrada por cumplimiento de orden de aprehensión, se extendió por poco más de dos horas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a través de la Fiscalía de Investigación para la Protección de Especies y Delitos Ambientales (Fipede), imputó a Salvador “N” el delito de maltrato animal, derivado de hechos ocurridos desde el martes 27 de octubre.

En la audiencia, el Ministerio Público de la FGJCDMX expuso que Salvador “N” colocó cebos de carne impregnados con una sustancia tóxica, método que provocó la muerte de los perros en la zona. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez encontró elementos suficientes para la vinculación a proceso y otorgó un plazo de dos meses para que concluyan las diligencias pendientes.

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Autoridades aseguraron indicios de cebos envenenados. Crédito: FGJCDMX

Esa sustancia fue identificada en los peritajes como metomilo, un insecticida y acaricida que resulta letal para los animales cuando se aplica fuera de dosis controladas. En total, las autoridades habían recuperado 14 cebos envenenados distribuidos en la zona: cuatro dentro del parque y diez más en calles aledañas.

Dos perras, identificadas como Kiara y Siberia, lograron sobrevivir a la intoxicación y permanecieron bajo observación médica en la clínica veterinaria Vetme, donde mostraron una evolución favorable. La FGJCDMX reveló previamente que tuvo conocimiento de cuatro perros fallecidos y recibió tres denuncias de sus propietarios, en tanto las investigaciones se desarrollaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc.

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La SSC lo detuvo primero y después la Fiscalía cumplimentó la orden de aprehensión

El viernes 30 de octubre, un día antes de la audiencia, elementos de la SSC ubicaron a Salvador “N” a las 6:20 horas en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia, en la alcaldía Cuauhtémoc. El hombre coincidía con las características del sospechoso por la muerte de los animales, según imágenes difundidas en redes sociales.

Cuando los uniformados intentaron realizarle una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial, el sujeto respondió con insultos y agresiones físicas. Esa primera detención, realizada por la SSC, se formalizó por el delito de resistencia de particulares, no por el envenenamiento de los perros, y el detenido fue puesto a disposición.

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Salvador "N", vinculado a proceso por maltrato animal. Crédito: FGJCDMX

Horas más tarde, a las 13:55 horas, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden de aprehensión por el delito de maltrato animal.

Dos ejes guiaron las investigaciones de la FGJCDMX. Por un lado, el estudio pericial que reveló la naturaleza de la sustancia usada en los cebos; por otro, el cruce de videograbaciones y testimonios que condujo a las autoridades hasta el probable responsable.

Los primeros envenenamientos se detectaron el martes 27 de octubre

El caso se destapó cuando personal de la SSC atendió un reporte del 911 proveniente de una clínica veterinaria de la calle Pachuca, en la colonia Condesa. Ahí llegaron varios perros con malestares después de haber paseado por el Parque España, y dos de ellos murieron por una posible intoxicación, según la información recabada en ese momento.

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Ese mismo martes, durante un recorrido por el parque, policías de la SSC localizaron un trozo de longaniza con una píldora azul en su interior. El hallazgo motivó que la FGJCDMX abriera una carpeta de investigación por maltrato o crueldad contra animales no humanos, con la intervención de personal ministerial, agentes de la PDI y especialistas en medicina veterinaria.

Dos días después, el jueves 29 de octubre, un vecino alertó a los policías sobre un nuevo hallazgo: un trozo de salami con una pastilla azul, localizado en la esquina de Juan Escutia y Amatlán. A partir de ese reporte, la SSC revisó las cámaras de vigilancia de la zona y recabó testimonios de vecinos, insumos que terminaron por identificar al probable responsable.

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En paralelo a las pesquisas, elementos de la SSC —entre ellos la Brigada de Vigilancia Animal— y personal de la PAOT realizaron recorridos preventivos en coordinación con la alcaldía Cuauhtémoc. Las tres dependencias orientaron a quienes acudieron al parque con sus mascotas y exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo al 911 o a la Unidad de Contacto del Secretario de la SSC. La FGJCDMX señaló que las investigaciones continuarían para esclarecer los hechos y fincar las responsabilidades correspondientes.