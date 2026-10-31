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Román Bravo-Young logra histórica clasificación a la final y asegura medalla para México en el Mundial de Lucha

El luchador de 57 kilogramos derrotó 4-1 al campeón defensor Han Chong-song y disputará el oro ante el estadounidense Spencer Lee

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El representante tricolor supera a rivales de Kazajistán, Mauricio, Mongolia y Corea del Norte, con un 10-0 por superioridad técnica y un derribe decisivo cuando faltaban ocho segundos del reloj. (X/ @conadeoficial)
El representante tricolor supera a rivales de Kazajistán, Mauricio, Mongolia y Corea del Norte, con un 10-0 por superioridad técnica y un derribe decisivo cuando faltaban ocho segundos del reloj. (X/ @conadeoficial)

El tapiz de Astaná le abrió a Román Bravo-Young una noche que ningún luchador mexicano había alcanzado en un Mundial Senior.

Después de cuatro combates y una victoria ante el campeón defensor, el representante nacional se instaló en la final de los 57 kilogramos y aseguró una medalla para México.

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Román Bravo-Young clasificó a la final de los 57 kilogramos en el Mundial Senior de Astaná y aseguró la primera medalla para México en este torneo. (Instagram/ @rby)
Román Bravo-Young clasificó a la final de los 57 kilogramos en el Mundial Senior de Astaná y aseguró la primera medalla para México en este torneo. (Instagram/ @rby)

El luchador nacido en Tucson, Arizona, enfrentará al estadounidense Spencer Lee por el oro. Antes de esa cita, Bravo-Young superó 4-1 al norcoreano Han Chong-song y convirtió una jornada de resistencia, puntos cerrados y derribes decisivos en la actuación más alta de su carrera internacional.

Román Bravo-Young derriba al campeón defensor y lleva a México a la final

La semifinal reunió a Bravo-Young con Han Chong-song, quien llegó al torneo como campeón defensor de los 57 kilogramos. El mexicano sostuvo el combate, tomó ventaja y cerró una victoria que le garantizó, al menos, la medalla de plata.

  • Bravo-Young derrotó 4-1 al representante de Corea del Norte en una pelea que exigió paciencia y control. El mexicano evitó que Han Chong-song encontrara espacio para volver al combate durante los minutos finales.
  • El resultado aseguró la primera medalla de México en un Campeonato Mundial Senior de lucha. La final abre la posibilidad de que esa presea cambie de plata a oro.
  • Tras conseguir su boleto, Bravo-Young habló de la confianza que lo acompañó en la jornada: “Siempre supe que tenía ese nivel; era cuestión de tiempo”, expresó después de imponerse al campeón defensor.
El luchador mexicano derrotó 4-1 al norcoreano Han Chong-song, quien llegó a la competencia como campeón defensor de la división. REUTERS/Chalinee Thirasupa
El luchador mexicano derrotó 4-1 al norcoreano Han Chong-song, quien llegó a la competencia como campeón defensor de la división. REUTERS/Chalinee Thirasupa

El triunfo ante Han Chong-song fue el cuarto de Román en el día. La victoria no sólo lo colocó en el combate por el oro: también rompió una barrera para la lucha mexicana en el escenario mundialista.

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Cuatro victorias llevaron al mexicano hasta la pelea por el oro

El camino de Bravo-Young incluyó rivales de Kazajistán, Mauricio, Mongolia y Corea del Norte. Cada combate tuvo un desarrollo distinto, desde un triunfo amplio por superioridad técnica hasta una definición resuelta en los últimos segundos.

  • El representante mexicano debutó ante el kazajo Meirambek Kartbay. Román venció 5-2 al luchador local y superó una primera prueba marcada por el respaldo del público para su rival.
  • En la siguiente ronda enfrentó al mauriciano John Leopold. El mexicano dominó el combate y ganó 10-0 por superioridad técnica, uno de los resultados más amplios de su participación.
  • El duelo más apretado antes de las semifinales llegó ante el mongol Munkh Erdene Batkhuyag. Bravo-Young ganó 4-3 con un derribe conseguido cuando faltaban ocho segundos en el reloj.
  • Esa acción le dio el pase a la semifinal y evitó que la ruta del mexicano terminara antes de la disputa por las medallas. El cierre ante Batkhuyag mostró su capacidad para responder bajo presión.
La trayectoria de Bravo-Young incluye dos títulos de la NCAA con Penn State y su asistencia a los Juegos Olímpicos de París 2024. REUTERS/Arlette Bashizi
La trayectoria de Bravo-Young incluye dos títulos de la NCAA con Penn State y su asistencia a los Juegos Olímpicos de París 2024. REUTERS/Arlette Bashizi

De esta manera, la jornada dejó dos caras del luchador mexicano. Ante Leopold impuso distancia desde el inicio; ante Batkhuyag tuvo que esperar hasta el cierre para encontrar el movimiento que mantuvo vivo su camino al podio. Esa combinación de control y resistencia lo llevó de las primeras rondas a una final que ya garantiza una medalla para México.

Spencer Lee será el último obstáculo de México en Astaná

La medalla de oro se definirá ante Spencer Lee, luchador de Estados Unidos que avanzó desde la otra semifinal. El duelo enfrentará a dos competidores con pasado en la lucha universitaria y experiencia en torneos de alto nivel.

  • Lee derrotó al azerbaiyano Islam Bazarganov para llegar a la final. El estadounidense remontó una desventaja de 10-3 y terminó el combate por toque.
  • Bravo-Young ya había enfrentado a Lee en dos ocasiones dentro de competencias Senior. El estadounidense ganó esos antecedentes, aunque el mexicano llegó a la final tras vencer a dos rivales ante los que había perdido el año anterior.
  • El representante mexicano participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 y conquistó dos campeonatos de la NCAA con Penn State, antes de consolidar su trayectoria internacional con México.
  • En 2025 ganó el Campeonato Panamericano en Monterrey. También obtuvo el oro de los 57 kilogramos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.
El estadounidense Spencer Lee cuenta con dos victorias previas sobre Bravo-Young en enfrentamientos de categoría Senior. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
El estadounidense Spencer Lee cuenta con dos victorias previas sobre Bravo-Young en enfrentamientos de categoría Senior. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Así, la final pondrá a Bravo-Young frente a un rival conocido, pero llegará a ella después de escribir una página inédita para México. El oro quedó a un combate de distancia, sobre el mismo tapiz donde el mexicano aseguró una medalla que ya forma parte de la historia de la lucha nacional.

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