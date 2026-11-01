México

Trabajadores del IMSS confirman nueva fecha para megamarcha en CDMX: partirán del Centro Médico Siglo XXI al Zócalo

La disidencia del instituto mantienen entre sus demandas principales la destitución del líder sindical Rafael Olivos

Trabajadores del IMSS confirman nueva fecha para megamarcha en CDMX: partirán del Centro Médico Siglo XXI al Zócalo. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Trabajadores del IMSS confirman nueva fecha para megamarcha en CDMX: partirán del Centro Médico Siglo XXI al Zócalo. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
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La tarde de este 31 de octubre, las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmaron la fecha para la próxima megamarcha en la Ciudad de México, entre sus demandas principales mantienen la exigencia de poner sobre la mesa de negociación la destitución del líder sindical, Rafael Olivos.

El anuncio se dio a conocer durante la Asamblea Constitutiva de la disidencia de trabajadores del Seguro Social, en la que participaron representantes de distintas entidades del país.

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Además de definir las próximas movilizaciones, los inconformes acordaron fortalecer su organización desde los centros de trabajo, establecer una estructura democrática y horizontal, y mantener vigente un pliego petitorio de siete puntos.

La convocatoria ocurre después de varias semanas de inconformidad por las condiciones laborales, las negociaciones salariales y la representación sindical.

Aunque el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) anunciaron un incremento global de 8% para el personal, los trabajadores disidentes sostienen que la propuesta no resuelve sus exigencias y mantienen su demanda de un aumento salarial de 10%, así como la realización de un Congreso Nacional Extraordinario.

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¿Cuándo será la nueva megamarcha de trabajadores del IMSS y de dónde saldrá?

Durante una conferencia de prensa conjunta entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el director del IMSS, Zoé Robledo, acompañado por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, presenta las medidas de un plan institucional. La exposición aborda el incremento salarial, la basificación de trabajadores del sector salud, la distribución de insumos médicos y la renovación de mobiliario e infraestructura.

De acuerdo con el comunicado difundido por la disidencia de trabajadores del IMSS, la próxima movilización nacional quedó programada para el domingo 9 de noviembre de 2026, a las 15:00 horas.

El recorrido comenzará en las instalaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI y tendrá como destino la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. La convocatoria está dirigida a trabajadoras, trabajadores y jubilados del Seguro Social, así como a quienes respaldan las exigencias del movimiento.

Esta será una de las principales acciones nacionales acordadas durante la Asamblea Constitutiva, celebrada el 31 de octubre, en la que participaron integrantes del movimiento provenientes de diferentes estados.

Definen acciones para presionar al gobierno y al sindicato

Además de la megamarcha, los inconformes anunciaron una segunda reunión nacional para organizar las siguientes etapas de su movimiento.

El calendario de actividades quedó de la siguiente manera:

  • Domingo 8 de noviembre, a las 10:00 horas: segunda Asamblea Nacional en las instalaciones de la Sección Novena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
  • Lunes 9 de noviembre, a las 15:00 horas: Megamarcha Nacional de trabajadores del IMSS, con salida del Centro Médico Nacional Siglo XXI y destino al Zócalo de la Ciudad de México.

La realización de estas actividades busca mantener la coordinación entre las diferentes representaciones estatales y establecer una ruta de organización que permita dar seguimiento a las demandas laborales y sindicales.

Uno de los aspectos que destacan en esta nueva convocatoria es que la movilización no se plantea únicamente como una protesta por el incremento salarial. Los trabajadores pretenden mantener en el centro de la discusión la representación sindical, las condiciones en las unidades médicas y el presupuesto destinado a los servicios de salud.

Por ello, el movimiento hizo un llamado a sus compañeros de diferentes centros de trabajo para que participen en las asambleas locales y se sumen a las actividades nacionales.

La fecha del 9 de noviembre también permitirá que las representaciones de los estados que se incorporaron recientemente tengan tiempo para organizar su participación y establecer mecanismos de comunicación con las bases.

Los trabajadores del IMSS aceptarían el aumento salarial del 8%, pero si Rafael Olivos deja el sindicato. Crédito: Axel Hernández / @AhoraMx_
Los trabajadores del IMSS aceptarían el aumento salarial del 8%, pero si Rafael Olivos deja el sindicato. Crédito: Axel Hernández / @AhoraMx_

Destitución de Rafael Olivos y aumento salarial: los siete puntos que mantienen en protesta a trabajadores del IMSS

Durante la Asamblea Constitutiva, las y los trabajadores ratificaron los siete puntos que integran su pliego petitorio. Se trata de exigencias que, de acuerdo con la disidencia, deben atenderse mediante una negociación en la que participe directamente la base trabajadora.

La destitución de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, continúa entre las principales demandas del movimiento.

Los inconformes cuestionan la representación sindical y han insistido en que las decisiones relacionadas con las condiciones laborales no deben quedar exclusivamente en manos de la dirigencia.

En ese contexto, los siete puntos que fueron ratificados durante la asamblea son los siguientes:

  1. Aumento salarial de 10%: los trabajadores mantienen la exigencia de un incremento que responda a sus necesidades económicas y laborales.
  2. Material, equipo y personal suficiente: solicitan garantizar los recursos necesarios para que las unidades médicas puedan desarrollar sus actividades.
  3. Régimen de jubilaciones y pensiones: buscan que se establezca este esquema para todas y todos los trabajadores del Instituto.
  4. Rechazo a las Afores: mantienen su postura contra este sistema de administración de los recursos para el retiro.
  5. Mayor presupuesto para salud: solicitan que se destine al menos 7% del Producto Interno Bruto (PIB) a este sector.
  6. Eliminación de la ley mordaza: exigen que se eliminen las restricciones que, desde su perspectiva, limitan la libertad de expresión de los trabajadores.
  7. Destitución de Rafael Olivos: solicitan la salida del actual secretario general del SNTSS y la realización de un Congreso Nacional Extraordinario.
Líder del SNTSS Rafael Olivos Hernández aumento salarial IMSS
Líder del SNTSS Rafael Olivos Hernández aumento salarial IMSS (especial)

En los días posteriores a las primeras movilizaciones también surgieron denuncias de trabajadores que aseguraron haber recibido citatorios del sindicato después de sumarse a las protestas. Estos señalamientos se incorporaron al contexto de desconfianza que existe entre los inconformes y la actual dirigencia.

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