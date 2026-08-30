Chucky Lozano ignora saludo de su exentrenador de San Diego, Mikey Salas, en derrota del LA Galaxy

Al final del duelo en el Snapdragon Stadium, el mexicano pasó de largo al estratega que lo marginó en 2025. A pesar de ello, San Diego FC celebró la victoria 3-1 sobre el LA Galaxy. (Especial)

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El regreso de Hirving “Chucky” Lozano al Snapdragon Stadium con LA Galaxy estuvo marcado por un ambiente de tensión y revancha.

El delantero mexicano, que recientemente cambió de club tras una salida llena de problemas, vivió una auténtica noche de emociones intensas tanto en la cancha como fuera de ella.

LA Galaxy no sostuvo la reacción tras el gol de Lozano y cayó 3-1 frente a San Diego FC en el derbi californiano. (X/ @LAGalaxy)

El encuentro no sólo fue importante por el resultado en la tabla, sino por el reencuentro personal entre Lozano y su exentrenador Mikey Salas, a quien ignoró al final del encuentro. La escena se viralizó y capturó la atención de los aficionados.

Lozano rompe sequía goleadora y provoca la roja

El reencuentro de Lozano con el San Diego FC fue intenso desde el primer minuto. El atacante enfrentó una ola de abucheos de la afición local y respondió con un desempeño que reavivó su confianza.

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Fue titular tras varios meses sin regularidad y se notó su deseo de revancha desde el calentamiento.

Al minuto 50, una jugada suya provocó la expulsión del defensor Jeppe Tverskov , dejando a San Diego con un hombre menos.

Cuatro minutos después, Hirving rompió una sequía de casi nueve meses sin anotar , marcando su primer gol con Galaxy en una acción de potencia pura.

Celebró el tanto mostrando la camiseta hacia la tribuna local y desahogando la presión acumulada por el tiempo fuera de las canchas.

Hirving Lozano rompIÓ una sequía de casi nueve meses sin anotar y marcó su primer gol con EL la Galaxy cuatro minutos después de la tarjeta roja. (Instagram/ @hirvinglozano)

A pesar de que el gol acercó momentáneamente a los angelinos, el equipo no pudo sostener la reacción y terminó cayendo por 3-1 en el derbi californiano.

La fractura con Mikey Salas y el saludo evitado

La relación entre Lozano y su exentrenador Mikey Salas venía deteriorada desde 2025, tras un altercado en el vestidor que derivó en la marginación del jugador y su posterior salida del club. Por ello, el reencuentro era uno de los focos del partido.

Tras el silbatazo final, Mikey se acercó a Hirving para extenderle la mano en señal de cortesía deportiva.

El mexicano decidió seguir de largo y evitó el gesto, dejando a Salas con la mano extendida frente a cámaras y aficionados.

La escena se viralizó en redes sociales y se interpretó como un reflejo de la ruptura entre ambos.

En conferencia, Lozano declaró: “No lo alcancé a ver, estaba saludando a mis compañeros y aficionados”, minimizando el incidente.

El mexicano enfrentó abucheos de la afición local y volvió a la titularidad tras meses sin regularidad con Salas en la MLS. (Foto: Chadd Cady-Imagn Images)

El episodio refuerza la narrativa de un cierre amargo entre el atacante y el club que lo llevó a la MLS, dejando claro que la herida sigue abierta.

Crisis en LA Galaxy y el reto de Chucky

El presente de LA Galaxy sigue complicado en la Conferencia Oeste. El club acumula malos resultados y la presión por retomar el camino al cierre de la temporada es evidente.

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Galaxy se mantiene en el lugar 13 de la tabla , con sólo 26 puntos y posibilidades limitadas de clasificar de forma directa.

El equipo suma apenas una victoria en sus últimos cinco partidos , lo que incrementa la urgencia de sumar puntos.

El siguiente reto será ante New England Revolution en casa, donde Lozano buscará aprovechar la confianza de su gol para ayudar a su equipo.

El mexicano enfrenta el desafío de dejar atrás la polémica, recuperar regularidad y convertirse en un referente ofensivo en el cierre del torneo.

LA Galaxy marcha 13 en la tabla con 26 puntos y se alista para recibir al New England Revolution, con Lozano en la búsqueda de convertirse en referente en el cierre de la temporada. (Foto: Abe Arredondo-Imagn Images)

De esta manera, el desenlace en San Diego deja pendiente la pregunta sobre el futuro inmediato del LA Galaxy y la capacidad del “Chucky” para revertir el episodio para el resto de la campaña.