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Álvaro Fidalgo sigue sin ganarse un lugar en el Betis tras triunfo ante Málaga

El mediocampista naturalizado mexicano registra 95 minutos en cinco partidos

Álvaro Fidalgo sigue sin ganarse un lugar en el Betis pese al triunfo 2-1 ante Málaga (EFE)
Álvaro Fidalgo sigue sin ganarse un lugar en el Betis pese al triunfo 2-1 ante Málaga (EFE)
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Álvaro Fidalgo sigue sin ganarse un lugar en el Betis pese al triunfo 2-1 ante Málaga, donde el mediocampista naturalizado mexicano permaneció los 90 minutos en la banca durante la Jornada 11 de LaLiga.

El resultado mantiene al conjunto dirigido por Manuel Pellegrini en la pelea de la temporada, pero no modifica el panorama de Fidalgo. El exjugador del América suma participaciones limitadas y vuelve a quedarse fuera de la actividad en un partido de liga.

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Fidalgo registra 95 minutos en cinco partidos durante la campaña. El Betis ha disputado 14 encuentros posibles en ese lapso.

Soccer Football - UEFA Champions League - Lille v Real Betis - Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq, France - September 8, 2026 Real Betis' Valentin Gomez, Alvaro Fidalgo and Alvaro Valles celebrate after the match REUTERS/Sarah Meyssonnier
Soccer Football - UEFA Champions League - Lille v Real Betis - Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq, France - September 8, 2026 Real Betis' Valentin Gomez, Alvaro Fidalgo and Alvaro Valles celebrate after the match REUTERS/Sarah Meyssonnier

La falta de minutos ocurre después de que el futbolista tuvo presencia en los dos compromisos previos. Ante Málaga, Pellegrini opta por mantenerlo entre los suplentes y no recurre a él pese a que el visitante reduce la distancia en el segundo tiempo.

El Betis resuelve el partido antes del descanso

El Betis tomó ventaja al minuto 38 con un remate de cabeza de Marc Bartra. Isco Alarcón cobró un tiro libre desde fuera del área y el defensa aparece para conectar el balón y abrir el marcador.

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El segundo tanto cayó en el tiempo agregado de la primera mitad. Pablo Fornals aprovechó un rechace en los linderos del área y saca un disparo raso que superó al arquero de Málaga.

Fornals marcó ante el club en el que tuvo una etapa previa. Su anotación permitió que el Betis llegue al descanso con una diferencia de dos goles y con mayor margen para manejar el trámite del encuentro.

Málaga encontró el descuento al minuto 68. Adrián Niño aprovechó un rebote dentro del área del Betis y definió para colocar el 2-1, aunque su gol no alcanza para modificar el desenlace.

El equipo verdiblanco conservó la ventaja hasta el silbatazo final. Fidalgo observa el partido desde la banca y no recibe la oportunidad de ingresar en la parte complementaria.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Serbia - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - June 4, 2026 Mexico's Alvaro Fidalgo in action with Serbia's Lazar Randjelovic REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - International Friendly - Mexico v Serbia - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - June 4, 2026 Mexico's Alvaro Fidalgo in action with Serbia's Lazar Randjelovic REUTERS/Eloisa Sanchez

Fidalgo compite con Isco y Lo Celso en el medio campo

La competencia en el medio campo reduce las opciones del mexicano. Pellegrini ha dado prioridad a futbolistas como Isco y Giovanni Lo Celso en las decisiones para armar el cuadro titular.

Esa elección deja a Fidalgo con una participación menor a la esperada en su primera etapa dentro del futbol europeo. El volante llegó a España después de consolidarse como una pieza frecuente del América en la Liga MX.

Con el club mexicano, Fidalgo se convirtió en uno de los elementos habituales en la zona de creación. En el Betis, su papel ha sido distinto: ha iniciado la mayoría de los partidos como una alternativa desde la banca.

Los cinco partidos en los que suma minutos no le han permitido establecer una continuidad. El registro de 95 minutos representa un promedio de 19 minutos por aparición, una cifra que refleja su papel secundario en la plantilla.

El encuentro ante Málaga también corta la posibilidad de que encadene una tercera participación consecutiva. Tras recibir minutos en los dos juegos anteriores, el mexicano vuelve a pasar un partido completo sin actividad.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Alvaro Fidalgo looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Alvaro Fidalgo looks dejected after the match following their elimination from the World Cup REUTERS/Raquel Cunha

El contrato de Fidalgo se extiende hasta 2030

La falta de regularidad abre dudas sobre el sitio que tendrá Fidalgo en el proyecto de Pellegrini. El mediocampista cuenta con contrato vigente hasta 2030, aunque su presencia en las convocatorias no se ha traducido en un puesto dentro de la rotación principal.

El Betis tiene alternativas de experiencia y calidad en las posiciones que puede ocupar Fidalgo. Isco y Lo Celso concentran parte de la responsabilidad para generar futbol, mientras otros elementos completan las opciones del técnico chileno.

La temporada todavía ofrece margen para que el mexicano cambie su condición. Las lesiones, las rotaciones y la carga de partidos pueden abrir espacios, aunque hasta ahora no logra aprovechar una secuencia amplia de oportunidades.

El triunfo ante Málaga suma tres puntos para el Betis, pero deja otro dato para Fidalgo: el mediocampista se mantiene con 95 minutos en 14 partidos posibles y sin una titularidad que le permita disputar un lugar fijo en el equipo.

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