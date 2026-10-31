¿Bayern Múnich jugará en México? directivo abre la puerta para visitar el Estadio Azteca

Aunque todavía no existe una fecha ni un encuentro confirmado, las declaraciones de Rouven Kasper alimentaron la expectativa de una visita del club bávaro.

Guardar

La posibilidad de ver al Bayern Múnich en territorio mexicano comenzó a tomar fuerza luego de que un integrante de su directiva hablara sobre el vínculo que existe entre el futbol alemán y la afición nacional. El conjunto bávaro, considerado uno de los clubes más importantes de Europa, contempla a México como un mercado con potencial para acercar su marca y a sus figuras a nuevos seguidores.

La opción de organizar un partido en el país, incluso en el Estadio Azteca, dependería de que continúe creciendo el interés por la Bundesliga y de que se fortalezca la presencia de futbolistas mexicanos en el futbol alemán. Así lo dejó entrever Rouven Kasper, director de Ventas y Marketing del Bayern Múnich, durante una entrevista concedida al diario AS México.

PUBLICIDAD

Bayern Munich chief marketing and sales officer Rouven Kasper and NHL deputy commissioner Bill Daly meet in Munich - Saebener Strasse, Munich, Germany - August 20, 2026 Bayern Munich chief marketing and sales officer Rouven Kasper during a press conference REUTERS/Angelika Warmuth

El directivo destacó que el público mexicano representa un vínculo relevante para la competición y para los equipos que participan en ella. Además, señaló que la incorporación de más jugadores nacionales podría convertirse en un factor que impulse los planes de acercamiento con el mercado mexicano.

“La conexión con México es especial. La liga ha ganado terreno en las pantallas nacionales y la llegada de más jugadores mexicanos en el futuro podría acelerar una visita de nuestros clubes al país”, comentó Kasper.

¿Qué necesita el Bayern Múnich para visitar México?

FILE PHOTO: Soccer Football - DFB Cup - Final - Bayern Munich v VfB Stuttgart - Olympiastadion, Berlin, Germany - May 23, 2026 Bayern Munich's Harry Kane celebrates scoring their first goal REUTERS/Maryam Majd DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO./File Photo

Las declaraciones del representante del club alemán colocaron nuevamente sobre la mesa la posibilidad de que equipos de la Bundesliga realicen una visita a México. Aunque no se confirmó una fecha, un rival o un encuentro específico, sus palabras apuntan a que el crecimiento de la audiencia y la presencia de futbolistas mexicanos son elementos que podrían favorecer una futura gira.

PUBLICIDAD

Uno de los factores que juega a favor de esta posibilidad es la llegada de las transmisiones de la Bundesliga a la televisión y a las plataformas digitales mexicanas para la temporada 2026-2027. Este escaparate permitiría que más aficionados sigan de cerca a los clubes alemanes y conozcan a sus principales figuras.

FILE PHOTO: Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v RB Leipzig - Allianz Arena, Munich, Germany - August 22, 2025 Bayern Munich's Harry Kane scores their sixth goal to complete a hat-trick REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO./File Photo

Para el Bayern, una visita representaría una oportunidad de fortalecer su relación con los seguidores que tiene en México. El equipo cuenta con una trayectoria internacional reconocida y una afición que trasciende las fronteras de Alemania, por lo que disputar un encuentro en territorio nacional podría convertirse en un acontecimiento atractivo para los seguidores del futbol europeo.

PUBLICIDAD

El Estadio Azteca, un posible escenario para el gigante alemán

Soccer Football - Liga MX - America v Tijuana - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 28, 2026 Players walk onto the pitch before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Entre los escenarios que despiertan expectativa se encuentra el Estadio Azteca, recinto que podría albergar un encuentro de esta magnitud si los planes de expansión se concretan. La posibilidad de recibir a una institución como el Bayern Múnich representaría un atractivo para los aficionados que habitualmente siguen sus partidos desde México.

La visita también tendría un impacto para la promoción de la Bundesliga, que busca consolidar su presencia en distintos mercados internacionales. Acercar a sus equipos y jugadores al público mexicano permitiría reforzar el interés generado por las transmisiones y abrir nuevas oportunidades comerciales.

Bayern Munich chief marketing and sales officer Rouven Kasper and NHL deputy commissioner Bill Daly meet in Munich - Saebener Strasse, Munich, Germany - August 20, 2026 Bayern Munich chief marketing and sales officer Rouven Kasper during a press conference REUTERS/Angelika Warmuth

Por ahora, las palabras de Rouven Kasper no representan un anuncio oficial sobre la realización de un partido en México. Tampoco se han dado a conocer fechas, posibles rivales o detalles de una eventual gira. Sin embargo, el directivo dejó claro que el vínculo con el país y el crecimiento de la liga en las pantallas nacionales son factores que podrían impulsar ese acercamiento.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, los seguidores mexicanos del Bayern Múnich tendrán que esperar para saber si la posibilidad se transforma en una visita concreta. La expectativa ya está sobre la mesa: ver a uno de los clubes más poderosos del futbol europeo en el Estadio Azteca sería una oportunidad especial para disfrutar de sus figuras sin salir del país.