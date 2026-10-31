Leones Negros critica fondo solidario para Expansión MX: pide ascenso y descenso

El presidente de Leones Negros, José Alberto Castellanos, cuestionó el fondo solidario anunciado para la Liga de Expansión MX

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El presidente de Leones Negros, José Alberto Castellanos, cuestionó el fondo solidario anunciado para la Liga de Expansión MX y sostuvo que la medida no sustituyó el regreso del ascenso y descenso, mientras el club preparaba sus audiencias ante el TAS para los días 18 y 19 de noviembre.

Castellanos afirmó que la institución universitaria no participó en las conversaciones previas al anuncio de la Federación Mexicana de Futbol. El dirigente dijo en entrevista con Claro Sports que Leones Negros conoció el mecanismo cuando fue difundido en medios de comunicación.

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La directiva universitaria reiteró su inconformidad con el modelo actual del futbol mexicano y aseguró que continuará con su batalla legal para recuperar la posibilidad de subir deportivamente. (Especial)

El directivo planteó que el apoyo económico puede beneficiar a los equipos de la categoría, pero pidió conocer el origen de los recursos, las reglas para distribuirlos y los clubes que recibirán el dinero. También espera que el fondo alcance a todos los participantes de la Liga de Expansión MX.

Leones Negros mantuvo su reclamo ante el TAS

La postura del club tapatío no cambió con el anuncio de la FMF. Castellanos señaló que Leones Negros continuará con los procedimientos legales que impulsó para buscar el retorno de la movilidad deportiva entre la Liga MX y la Liga de Expansión.

“Nosotros seguimos en la misma ruta, peleando en el TAS”, declaró Castellanos. El presidente del equipo añadió que las audiencias están previstas para los días 18 y 19 de noviembre.

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El club también colaboró con la Comisión Nacional Antimonopolio en torno al caso. Castellanos no detalló los alcances de ese acompañamiento, aunque lo colocó como parte de la estrategia institucional frente a la suspensión del ascenso y descenso.

La medida anunciada por la Federación surgió después de que terminaron las multas para los clubes de Primera División ubicados en los últimos sitios de la tabla de cocientes. Esos recursos fueron presentados desde 2020 como un mecanismo para respaldar a los equipos de la división de plata.

Para Castellanos, el nuevo esquema de solidaridad debe existir con independencia de las reglas de competencia. El presidente de Leones Negros consideró que el fondo no puede ser una alternativa permanente a la posibilidad de disputar un lugar en Primera División.

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El club pide reglas claras sobre la distribución de recursos

Castellanos señaló que no conoce a fondo la procedencia del dinero ni los criterios que usará la Federación para entregarlo. El dirigente expresó inquietud por la transparencia del mecanismo y por la información disponible para los clubes que no participaron en las reuniones.

“No lo platicaron con nosotros”, afirmó el presidente de Leones Negros. Según su versión, la Federación sostuvo encuentros con otros equipos de la Liga de Expansión, pero el club universitario no recibió una convocatoria para participar en esas conversaciones.

(Especial)

El directivo interpretó que el anuncio respondió a las presiones de los clubes que mantuvieron el reclamo por el ascenso y descenso. Aun así, señaló que los apoyos financieros deben extenderse a otras categorías del futbol mexicano y no limitarse a los equipos de la división de plata.

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Castellanos apuntó que la categoría requiere una estructura económica más amplia, con reglas conocidas y beneficios que no dependen de decisiones tomadas sin consultar a todos los involucrados. La falta de información sobre el fondo mantiene las dudas dentro del club jalisciense.

El ascenso fue la motivación de la Liga de Expansión MX

El presidente del equipo universitario sostuvo que la posibilidad de subir de categoría genera incentivos para clubes, patrocinadores y aficionados. Bajo esa lógica, la competencia deportiva permitirá ría a las instituciones aumentar ingresos por patrocinios, taquilla y venta de playeras.

“La única motivación que existe para los equipos que estamos en esta categoría es el ascenso”, sostuvo Castellanos. El directivo agregó que, sin esa opción, la Liga de Expansión perdía el propósito que justificaba su existencia dentro de la estructura del futbol mexicano.

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Leones Negros mantiene esta posición desde que se suspendió el ascenso y descenso en 2020. En ese momento, la FMF instauró un modelo que contempló sanciones económicas para los clubes de Liga MX con menor rendimiento en la tabla porcentual.

Presentaron en el Senado propuesta de ley para regularizar el ascenso y descenso en Liga MX (X/ @LeonesNegrosCF)

El esquema cambió tras la eliminación de esas multas. La Federación impulsó entonces un fondo solidario para los clubes de Expansión MX, aunque Castellanos insistió en que el debate no debía reducirse a los recursos disponibles.

El dirigente resumió la postura de Leones Negros al señalar que el apoyo económico podía acompañar a la categoría, pero no reemplazaba la competencia por llegar a Primera División. El club esperaba las audiencias de noviembre mientras mantuvo su exigencia por el regreso del ascenso y descenso.

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