México

Baja California Sur activa operativos de auxilio tras las fuertes lluvias que azotaron Los Cabos

Los equipos de emergencia consiguieron rescatar a 41 personas que permanecían en áreas de peligro y retiraron 18 vehículos afectados

Los Cabos. REUTERS/Julio Parra
Los Cabos. REUTERS/Julio Parra
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Las intensas lluvias registradas el pasado 30 de octubre en Baja California Sur, principalmente en el municipio de Los Cabos, movilizaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender las afectaciones y brindar apoyo a la población. Ante las condiciones meteorológicas, se pusieron en marcha protocolos de emergencia y acciones de rescate para proteger a quienes se encontraban en zonas de riesgo.

Asimismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que hasta el momento únicamente se reportan daños materiales, sin personas fallecidas. Como parte de las labores de respuesta, los equipos de emergencia consiguieron rescatar a 41 personas que permanecían en áreas de peligro y retiraron 18 vehículos afectados por las fuertes corrientes de agua.

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Los trabajos de atención continúan mediante la implementación del Plan Marina y el Plan DN-III E, mientras distintas dependencias mantienen personal desplegado para apoyar a los habitantes, despejar las vialidades y recuperar las condiciones de circulación. Autoridades llamaron a la ciudadanía a extremar precauciones ante la posibilidad de que persistan las precipitaciones en distintas regiones del país.

Evacúan unidad médica del IMSS en San José del Cabo

Entre las acciones preventivas realizadas durante la contingencia se encuentra la evacuación de la Unidad Médica Familiar No. 06 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en San José del Cabo. La medida tuvo como propósito proteger tanto a los pacientes como al personal que se encontraba dentro de las instalaciones ante las condiciones provocadas por las precipitaciones.

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De acuerdo con la CNPC, un total de 356 personas fueron desalojadas de manera preventiva, mientras que ocho tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Subzona No. 38, donde permanecen bajo atención médica y no presentan complicaciones.

Infografía con ilustraciones de un hospital bajo la lluvia, ambulancia, camilla, maquinaria vial, mapa y recuadros informativos con textos.
Una infografía resume la evacuación de 356 personas en una clínica del IMSS en San José del Cabo y los pronósticos de lluvias emitidos por las autoridades en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronostican más lluvias en Baja California Sur y otros estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las condiciones atmosféricas favorecerán la continuidad de las precipitaciones. En el noroeste del país, la interacción de un canal de baja presión con la corriente en chorro subtropical y la humedad proveniente de un río atmosférico ocasionará lluvias puntuales fuertes en Baja California y Sonora.

Se mantiene bajo vigilancia la aproximación del frente frío número 4, prevista durante la noche del 31 de octubre y la madrugada del domingo en esa región.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, combinados con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, propiciarán intervalos de chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Protección Civil emite recomendaciones ante las precipitaciones

Ante el pronóstico, la CNPC pidió a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y reconocer señales que puedan anticipar situaciones de peligro, como el aumento repentino del nivel de ríos y arroyos, la acumulación de nubes oscuras, las ráfagas intensas de viento y los desprendimientos de piedras en terrenos inclinados.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

  • Identificar con anticipación los refugios temporales disponibles en cada localidad.
  • Evitar cruzar corrientes de agua o zonas inundadas, tanto a pie como en vehículos.
  • Reducir los desplazamientos y extremar precauciones cuando sea necesario salir.
  • Atender las indicaciones de las autoridades locales.
  • Mantener libres de basura las calles, coladeras, cunetas y cauces de ríos y arroyos.

La dependencia también recordó que las precipitaciones pueden provocar desbordamientos, inundaciones y deslaves, especialmente en zonas de ladera, costas y cercanías de cuerpos de agua.

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