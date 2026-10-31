México

Escupir en la calle puede poner en riesgo a los demás: la Secretaría de Salud alerta por qué debes evitarlo

La institución de salud dio una alternativa sencilla para evitar esta mala práctica

Un hombre con camisa a cuadros escupe en la acera junto a dos mujeres que caminan frente a comercios en una calle adoquinada.
Un hombre inclinado escupe en la acera de una calle de la Ciudad de México mientras dos transeúntes caminan detrás de él. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México llama a evitar escupir en calles y otros espacios compartidos, al advertir que esta práctica antihigiénica puede exponer a otras personas a microorganismos presentes en las secreciones respiratorias.

La campaña sostiene que algunas infecciones pueden transmitirse mediante secreciones respiratorias y plantea que escupir en la vía pública afecta la higiene de los lugares que utilizan miles de personas.

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La Secretaría no se limita a pedir que las personas dejen de escupir. También propone una alternativa para quienes necesitan expulsar flemas o secreciones por molestias respiratorias.

Piden evitar escupir en espacios públicos

Uno de los mensajes señala que escupir en la vía pública es una “práctica antihigiénica” que puede dejar secreciones respiratorias en banquetas, calles, estaciones, parques y otras zonas de paso.

Un hombre con gorra y camiseta azul escupe en el borde de una acera junto a una calle con tráfico de vehículos y peatones.
Un transeúnte con gorra y camiseta azul escupe saliva hacia el asfalto en una avenida comercial de Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia advierte que esas secreciones pueden contener microorganismos. Por ello, pide a la población evitar esta conducta y mantener limpios los espacios que comparte con otras personas.

El llamado se dirige tanto a quienes tienen el hábito de escupir en la calle como a quienes presentan tos, flemas u otros síntomas respiratorios. La recomendación consiste en desechar las secreciones de forma adecuada, sin dejarlas sobre el suelo o mobiliario urbano.

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La serie gráfica usa una imagen de un hombre que escupe y el mensaje “Así como leíste”. Después, explica que “algunas infecciones pueden transmitirse mediante secreciones respiratorias”.

El énfasis está en la convivencia cotidiana. Las calles, banquetas, transporte público, escuelas, centros de trabajo y parques concentran el tránsito de personas durante todo el día. Una práctica individual puede dejar residuos en un espacio de uso colectivo.

Un pañuelo desechable es la alternativa que propone Salud CDMX

La recomendación central de la Secretaría de Salud Pública es utilizar un pañuelo desechable cuando sea necesario expulsar flemas. El material debe depositarse en un bote de basura y después se deben lavar las manos.

Lavarse las manos, sobre todo después de toser, estornudar y sonarse la nariz ayuda a protegerse de los gérmenes (Getty)
Lavarse las manos, sobre todo después de toser, estornudar y sonarse la nariz ayuda a protegerse de los gérmenes (Getty)

El mensaje aparece acompañado por una caja de pañuelos y la frase: “Utiliza un pañuelo desechable, depósitalo en un bote de basura y lávate las manos después”.

La medida busca evitar que las secreciones terminen en el piso, sobre una pared, en una jardinera o en áreas de uso común. También pide mantener una rutina de higiene de manos tras manipular el pañuelo utilizado.

La dependencia pide atención médica ante tos persistente

La Secretaría también dirige un aviso a las personas que expulsan flemas con frecuencia. “¿Necesitas expulsar flemas?”, pregunta una de las imágenes antes de exponer la recomendación del pañuelo desechable.

El mensaje añade que, si una persona presenta tos persistente o síntomas respiratorios, debe buscar orientación médica. La campaña no detalla enfermedades específicas ni tratamientos, pero sí vincula la presencia continua de síntomas con la necesidad de consultar a personal de salud.

Estas son las calles que estarán cerradas por las festividades del 15 de septiembre y el desfile militar (Jefatura Gobierno CDMX)
Estas son las calles que estarán cerradas por las festividades del 15 de septiembre y el desfile militar (Jefatura Gobierno CDMX)

Escupir en la calle suele verse como una acción menor o automática, sin embargo, la institución insiste en que evitar esta práctica ayuda a conservar limpios los espacios públicos y reduce la exposición de otras personas a secreciones respiratorias.

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