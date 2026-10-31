Día de Muertos 2026: ¿Qué se pone en el altar para los niños?

Una ofrenda tradicional para niños difuntos reúne flores blancas, dulces en miniatura, juguetes, velas y una figura de xoloitzcuintle sobre varios niveles cubiertos con papel picado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Altar de Día de Muertos 2026: qué llevar en la ofrenda dedicada a los niños La ofrenda para niños fallecidos, conocida popularmente como la de los “angelitos”, se monta con reglas propias dentro de la tradición mexicana del Día de Muertos.

Aunque comparte una base con el altar de adultos, varios elementos cambian de color, sabor y tamaño para adaptarse a lo que, según la creencia, agrada a un alma infantil.

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De acuerdo con un documento de la Dirección General de Personal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estas ofrendas se instalan el 31 de octubre para recibir a las almas de los niños el 1 de noviembre, un día antes de que lleguen las de los adultos.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) coincide en que la diferencia central está en los colores, los sabores y las proporciones de cada objeto colocado.

Por qué la ofrenda infantil es distinta a la de los adultos

Una infografía de Infobae detalla las fechas de visita de los difuntos según la tradición del Día de Muertos en México entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario tradicional marca una separación clara entre los días dedicados a cada tipo de alma. Mientras el 1 de noviembre corresponde a los niños, el 2 de noviembre se reserva para los adultos, según explica el documento de la UNAM consultado.

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Esta distinción no es solo de fechas. Todos los objetos colocados en el altar de los “angelitos” deben elaborarse a escala reducida y ningún elemento puede pertenecer o mezclarse con el altar de los adultos. De lo contrario, según la creencia popular recogida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los niños se enojarían, se pondrían tristes y no comerían lo que se les ofrece.

La lógica detrás de toda la ofrenda, tanto infantil como de adultos, responde a la representación de los cuatro elementos de la naturaleza: el agua en recipientes, el fuego en las veladoras, la tierra en los frutos o en una cruz de ceniza, y el aire en el papel picado.

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Secretaría de Educación Jalisco/ Video sobre Día de Muertos para niños (Youtube)

Flores blancas en lugar del cempasúchil

Según el documento de la UNAM, estas flores representan pureza y ternura, cualidades que se asocian directamente con la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color anaranjado del cempasúchil, símbolo del Sol en el altar de los adultos, se sustituye o se acompaña con tonos blancos cuando el homenaje es para un niño. El alhelí y la nube cumplen esa función.

Según el documento de la UNAM, estas flores representan pureza y ternura, cualidades que se asocian directamente con la infancia. El INPI confirma que la nube, por su color, “se le pone a los niños difuntos” como un gesto simbólico de inocencia.

Los candelabros también cambian: en el altar infantil deben ser blancos, a diferencia de los que suelen usarse en las ofrendas de adultos.

Comida sin chile y dulces en miniatura

El dulce de alfeñique ocupa un lugar especial en estas ofrendas. Se trata de una pasta elaborada con azúcar que se moldea en figuras pequeñas: animalitos, canastitas con flores, zapatos, ánimas y hasta ataúdes diminutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación que se coloca para un niño fallecido sigue una regla estricta: nunca debe condimentarse con picante. El documento de la UNAM es explícito al señalar que el chile “les haría daño” a las almas infantiles.

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En su lugar, las familias preparan platillos suaves y dulces. Entre los más mencionados aparecen:

Arroz con leche

Frutas de temporada

Calabaza en tacha

Tortillas

Dulce de calabaza

Pan en miniatura

El dulce de alfeñique ocupa un lugar especial en estas ofrendas. Se trata de una pasta elaborada con azúcar que se moldea en figuras pequeñas: animalitos, canastitas con flores, zapatos, ánimas y hasta ataúdes diminutos. El INPI detalla que estas piezas forman parte del repertorio tradicional de dulces destinados específicamente a los altares infantiles.

Las calaveritas de azúcar, chocolate o amaranto también se incluyen, aunque en el caso de los niños suelen ser de tamaño más pequeño que las dedicadas a los adultos. Según el INPI, las calaveras chicas se asocian con la Santísima Trinidad, mientras que las grandes corresponden al Padre Eterno, una distinción que en los altares infantiles favorece siempre el formato reducido.

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El xoloitzcuintle y los juguetes que acompañan a las almas

Además del xoloitzcuintle, el documento de la UNAM señala que en distintas regiones del país los altares se adornan con juguetitos de barro pintado en colores alegres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los elementos más característicos del altar para niños es la figura del perro xoloitzcuintle en miniatura. Según la tradición recogida por el INPI, este animal ayuda al alma del pequeño a cruzar el río que separa el mundo de los vivos del de los muertos.

La creencia tiene raíces prehispánicas: de acuerdo con la mitología mexica, el xoloitzcuintle auxiliaba a las almas en su recorrido hacia el Mictlán, el inframundo. Por esa razón, su figura de juguete se coloca junto a los demás objetos de la ofrenda infantil.

Además del xoloitzcuintle, el documento de la UNAM señala que en distintas regiones del país los altares se adornan con juguetitos de barro pintado en colores alegres. La intención es que, cuando lleguen las ánimas de los niños, puedan jugar tal como lo hacían en vida.

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Algunas familias complementan esta selección con una pertenencia personal del niño fallecido, un objeto que evoque su gusto particular y refuerce el carácter afectivo del homenaje.

Todo a escala reducida: la regla que no se rompe

La proporción de los objetos es quizás la norma más repetida entre las fuentes consultadas sobre el altar de los “angelitos”. Ningún elemento puede ser de tamaño grande ni provenir del altar dedicado a los adultos.

Esta regla aplica a:

Los panes, que deben colocarse en miniatura

Los candelabros y veladoras, de formato pequeño

Las calaveritas de azúcar, chocolate o amaranto

Los juguetes y figuras de barro

Los dulces de alfeñique

El fundamento de esta costumbre está en la creencia de que los niños se sienten identificados con objetos a su escala. Mezclar elementos de tamaño adulto en su ofrenda, según la tradición, provoca que el alma infantil no se sienta cómoda y evite acercarse a los alimentos preparados para ella.

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Elementos base que comparte con el altar de adultos

Una ofrenda del Día de Muertos reúne elementos ceremoniales como un vaso con agua, sal, flores de cempasúchil, calaveras de azúcar y pan de muerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las diferencias señaladas, la ofrenda infantil conserva varios componentes comunes a cualquier altar de Día de Muertos, aunque adaptados en tamaño y color. Entre ellos:

Agua: calma la sed del alma tras su recorrido y, en algunas interpretaciones, simboliza la pureza.

Sal: actúa como elemento de purificación para evitar la corrupción del cuerpo durante el viaje de ida y vuelta.

Veladoras: representan la luz que guía a las almas desde el mundo de los muertos hacia el de los vivos.

Copal e incienso: se utilizan para purificar el ambiente y permitir que el alma entre sin peligro a la casa.

Papel picado: simboliza el viento, uno de los cuatro elementos de la naturaleza presentes en toda ofrenda.

Petate: sirve como superficie de descanso para las ánimas, además de funcionar como mantel para los alimentos.

Fotografía: identifica al niño homenajeado. Según el INPI, el retrato debe quedar oculto de manera que solo pueda verse con un espejo, para representar que al ser querido se le puede ver, pero ya no existe en el mundo material.

El mantel blanco también figura entre los elementos básicos para iniciar el montaje de cualquier ofrenda, según indica la Profeco, como símbolo de pureza y alegría.

Según la Profeco, no existe un número determinado de elementos obligatorios en una ofrenda, ni siquiera en la dedicada a los niños. Lo que sí se mantiene constante, de acuerdo con las fuentes consultadas, es la adaptación de cada objeto al gusto y al tamaño asociados con la infancia: colores suaves, sabores sin picante y proporciones reducidas en todos los elementos que forman parte del homenaje a los “angelitos”.

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