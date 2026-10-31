México

Adulto mayor muere en IMSS de Baja California por falta de recursos: lo internaron sin avisar a familiares y 9 días después falleció

El hombre, que padecía enfermedades crónico-degenerativas, recibió antibióticos durante 40 días para atender una infección que al final provocó su deceso

Ilustración de una carpeta médica cerrada, una tira de electrocardiograma y una cama de hospital vacía vista a través de un cristal.
La CNDH determinó que las complicaciones infecciosas no fueron atendidas pese a que fueron advertidas a tiempo, mientras que la falta de intervención quirúrgica derivó en alteraciones fisiológicas graves que causaron su muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una persona adulta mayor murió en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California tras recibir una atención médica inadecuada, permanecer internada sin que sus familiares conocieran el motivo ni el tiempo de su estancia y enfrentar el retraso de una cirugía necesaria. Ante ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó responsabilidad de personal médico y del instituto por las omisiones que derivaron en el fallecimiento.

La víctima había sido atendida en el Hospital General de Zona No. 30 (HGZ-30), ubicado en Mexicali, desde el 6 de mayo de 2025. Permaneció hospitalizada hasta el 13 de mayo y al recibir el alta, presentó molestias que llevaron a una nueva valoración médica.

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Al día siguiente, el 14 de mayo, el personal indicó que requería una cirugía urgente para reemplazar una válvula mitral y colocarle un cateterismo. La intervención era necesaria ante las condiciones de salud de la persona, quien padecía enfermedades crónico-degenerativas.

La cirugía se programó para el 4 de julio y el paciente murió cinco días después

La operación se programó para el 4 de julio de 2025 en un Hospital General Regional. Antes de la fecha, el paciente permaneció hospitalizado y aislado en el HGZ-30, sin que sus familiares fueran informados sobre el motivo del aislamiento ni sobre el tiempo que permanecería en esa unidad.

La falta de información se mantuvo hasta el 9 de julio, cuando los familiares recibieron la notificación de que la persona había fallecido. El comunicado precisa que la familia desconoció las razones del aislamiento y que únicamente se les informó de su muerte.

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La CNDH determinó que dos personas médicas incurrieron en responsabilidad por la mala atención otorgada a la víctima. El organismo concluyó que omitieron proporcionar un tratamiento idóneo y no realizaron el envío oportuno a un hospital de tercer nivel.

El análisis médico estableció que la persona recibió antibióticos durante más de 40 días y que requirió aislamiento por una infección asociada con su estancia hospitalaria, una condición que suele afectar a pacientes con uso prolongado de esos medicamentos o con sistemas inmunológicos debilitados.

CNDH emite recomendación por adulto mayor fallecido en IMSS de Baja California por mala atención médica y falta de recursos
CNDH emite recomendación por adulto mayor fallecido en IMSS de Baja California por mala atención médica y falta de recursos

El hospital no tenía recursos para completar el protocolo previo a la operación

La Comisión concluyó que la estancia prolongada en el HGZ-30 deterioró la salud de la víctima. Las complicaciones infecciosas no fueron atendidas pese a que fueron advertidas a tiempo, mientras que la falta de cateterismo e intervención quirúrgica derivó en alteraciones fisiológicas graves que causaron su muerte.

La institución también incurrió en responsabilidad porque el hospital no contaba con los recursos necesarios para completar el protocolo prequirúrgico. La intervención debía realizarse entre tres y cinco días después del 23 de mayo de 2025.

El IMSS debió referir a la persona a otra unidad médica que contara con los servicios requeridos o gestionar su subrogación inmediata. Ninguna de esas acciones ocurrió dentro del plazo que requería el estado de salud del paciente.

La Recomendación 33/2026 emitida por la CNDH solicitó al IMSS reparar de forma integral el daño a los familiares de la víctima. La medida incluyó atención psicológica o tanatológica para las víctimas indirectas y el seguimiento de la vista administrativa presentada ante el Órgano Interno de Control por las irregularidades cometidas durante la atención.

El IMSS deberá capacitar a personal de Medicina Interna y Cardiología

La recomendación también ordenó al IMSS implementar un programa de capacitación continua en derechos humanos para el personal de Medicina Interna y Cardiología del HGZ-30. El instituto deberá emitir una circular para recordar al personal la obligación de respetar los derechos de los pacientes y advertir sobre las responsabilidades derivadas de incumplirla.

La notificación fue dirigida al IMSS luego de que se acreditó que la víctima no recibió atención adecuada ni oportuna durante los meses en que requirió una operación urgente. El caso quedó vinculado a la falta de recursos hospitalarios, la demora en el tratamiento y la omisión de informar a la familia sobre el nuevo internamiento.

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