Mega Rodada del Terror 2026 termina con 246 motos en el corralón por acrobacias y otras infracciones

La SSC remitió 246 motocicletas a distintos depósitos vehiculares tras detectar infracciones durante la Mega Rodada del Terror 2026. (X @SSC_CDMX)

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La Mega Rodada del Terror 2026 terminó con 246 motocicletas remitidas al corralón luego de que sus conductores fueran sorprendidos realizando acrobacias, maniobras peligrosas y otras conductas que representaban un riesgo para ellos mismos y para los demás usuarios de la vía pública.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un dispositivo de vigilancia y vialidad en distintas alcaldías para supervisar las actividades de los motociclistas y prevenir accidentes durante el evento.

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De acuerdo con la dependencia, los uniformados de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron recorridos en puntos estratégicos de la capital, donde verificaron que los participantes cumplieran con las medidas de seguridad y las disposiciones establecidas en el Reglamento de Tránsito.

Entre las principales irregularidades detectadas estuvieron las maniobras riesgosas y acrobacias realizadas en calles y avenidas, además de la circulación de motocicletas sin casco protector, con más de dos personas a bordo o con menores de edad como pasajeros.

Las unidades cuyos conductores incurrieron en estas faltas fueron trasladadas a distintos depósitos vehiculares de la capital.

Policías de Tránsito desplegaron un operativo en distintas alcaldías de la CDMX para vigilar la Mega Rodada del Terror. (X @SSC_CDMX )

Acrobacias y falta de casco: las infracciones detectadas

La SSC informó que uno de los objetivos principales del operativo fue evitar que los participantes realizaran conductas que pusieran en peligro su integridad física o la de peatones, automovilistas y otros motociclistas.

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Durante las acciones de vigilancia, los policías detectaron a conductores que efectuaban acrobacias y maniobras peligrosas mientras circulaban por las vialidades de la Ciudad de México.

Estas conductas fueron consideradas motivo para remitir las motocicletas a los depósitos vehiculares, debido al riesgo que representaban para quienes participaban en la rodada y para las personas que transitaban por las zonas donde se desarrolló el evento.

Otra de las irregularidades identificadas fue la falta de cascos protectores, un elemento de seguridad obligatorio para los ocupantes de motocicletas.

Los uniformados también detectaron unidades en las que viajaban menores de edad, así como motocicletas que transportaban a más de dos personas, situaciones que contravienen las disposiciones de tránsito.

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Entre las infracciones detectadas estuvieron acrobacias, circulación sin casco y transporte de menores de edad en motocicletas. (X @SSC_CDMX)

En total, 246 motocicletas fueron remitidas al corralón por las distintas faltas detectadas durante el dispositivo. La SSC no precisó cuántas unidades correspondieron a cada tipo de infracción.

SSC desplegó operativo en distintas alcaldías

Para mantener la vigilancia durante la Mega Rodada del Terror, la Subsecretaría de Control de Tránsito coordinó sus acciones con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de la capital.

Mediante esta coordinación, los policías supervisaron distintos puntos de la ciudad para verificar el comportamiento de los participantes, prevenir conductas de riesgo y evitar concentraciones desordenadas de motociclistas.

El dispositivo también tuvo como finalidad prevenir accidentes viales, alteraciones al orden público y la posible comisión de delitos durante el desarrollo de las actividades.

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Además de las revisiones a los motociclistas, los elementos de Tránsito realizaron cortes a la circulación en las calles y avenidas por donde avanzaban los contingentes, con el propósito de facilitar su desplazamiento y reducir riesgos para el resto de los usuarios de la vía pública.

La SSC coordinó el operativo con los Centros de Comando y Control de las cinco zonas de la capital. (X @SSC_CDMX)

La corporación mantuvo los despliegues hasta que concluyeron las actividades de la rodada.

La Mega Rodada del Terror forma parte de las concentraciones de motociclistas que se realizan en la capital durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, en las que los participantes suelen recorrer distintas vialidades con motocicletas decoradas y disfraces alusivos a la temporada.

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Sin embargo, durante este tipo de encuentros, las autoridades mantienen vigilancia para evitar que las concentraciones deriven en accidentes o infracciones al reglamento.

¿Cómo denunciar conductas peligrosas de motociclistas en CDMX?

Tras el operativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que mantendrá acciones para atender las denuncias ciudadanas relacionadas con problemas de vialidad y conductas que pongan en riesgo a otros usuarios de las calles.

Para solicitar apoyo en materia de seguridad, reportar infracciones o presentar denuncias, la dependencia puso a disposición de los habitantes de la capital distintos canales de comunicación.

Uno de ellos es el teléfono de la Unidad de Contacto del Secretario (UCS), 55 5208 9898, mediante el cual la ciudadanía puede solicitar atención de las autoridades.

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También se encuentra disponible la cuenta oficial de X @UCS_GCDMX, así como la aplicación para teléfonos inteligentes Mi Policía, herramientas mediante las cuales se pueden realizar solicitudes de apoyo relacionadas con seguridad y vialidad.

La SSC señaló que estas acciones forman parte de sus estrategias para atender los reportes ciudadanos y mantener condiciones de seguridad en las calles de la Ciudad de México.