Quién es Christian Mbilli, el boxeador que podría ser el próximo rival de Canelo Álvarez este 2026

Christian Mbilli es uno de los posibles rivales de Canelo Álvarez (Instagram: Christian Mbilli)

La reciente aparición de Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli junto al empresario Turki Al-Sheikh durante la gala de los Ring Awards ha impulsado una oleada de rumores en el ambiente del boxeo sobre una posible pelea en septiembre entre los dos púgiles.

La imagen, compartida rápidamente en redes sociales, muestra también al presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, figura clave en la organización de grandes eventos deportivos.

El encuentro se produjo durante el reconocimiento a las estrellas del boxeo, poco después de que el camerunés Mbilli fuera coronado como campeón mundial absoluto del peso supermediano. Esto intensificó la especulación en torno a un potencial combate con el mexicano, considerado uno de los rivales más atractivos para Álvarez.

Canelo Álvarez asistió a la premiación de The Ring aunqu eno ganó ningún premio (X@Turki_alalshikh)

Un rival de alto nivel para Canelo

Evolucionó de monarca interino a campeón mundial reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo, tras la vacante dejada por Terence Crawford, lo que lo consolida como una referencia en la categoría supermediana.

Las posibilidades para Saúl Álvarez en septiembre se mantienen abiertas, mes significativo para el boxeo mexicano. Aunque su nombre ha estado ligado a distintos contrincantes, la idea de enfrentar a Mbilli tomó fuerza luego de que su entrenador, Eddy Reynoso, reconociera haber considerado al camerunés como posible adversario antes del enfrentamiento de Álvarez con Crawford.

La gestión de grandes veladas por parte de Turki Al-Sheikh ha sido decisiva para dar visibilidad internacional al boxeo, especialmente a través de la promoción de combates relevantes durante la Temporada de Riad en Arabia Saudita. Su presencia en la fotografía junto a ambos boxeadores no pasó desapercibida para los seguidores del deporte.

Pese a su más reciente derrota, el nombre de Canelo sigue siendo atractivo en el mundo del boxeo. (X@Canelo)

Entre los escenarios contemplados, tanto Arabia Saudita como México figuran como posibles sedes del eventual combate. El mes de septiembre, tradicionalmente relevante para el pugilismo mexicano, incrementa el atractivo y la expectación ante una posible realización de la pelea en esas fechas.

La división de peso supermediano experimentó un cambio relevante tras la vacancia del título que dejó Terence Crawford, permitiendo que Mbilli asumiera el cetro mundial absoluto y abriendo el abanico a nuevas combinaciones en la élite del boxeo.

Canelo sigue en el top de los favoritos

Al margen de las especulaciones sobre un posible retiro de Álvarez, Turki Al-Sheikh ha manifestado su deseo de que el campeón mexicano continúe en activo entre cinco y siete años más. Además, recientemente recibió una prenda utilizada por Álvarez en una pelea ante Gennady Golovkin y expresó su interés en organizar una “pelea de bienvenida” para el mexicano en territorio nacional.

A pesar del entusiasmo generado por la imagen de los protagonistas, hasta el momento no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre el combate, y el mundo del boxeo permanece atento a cualquier novedad respecto al futuro de Álvarez.

El empresario árabe está convencido de que Canelo puede rendir entre 5 y 7 años más. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

¿Quién es Christian Mbilli?

En el panorama actual del boxeo, pocos nombres generan tanto respeto y cautela como el de Christian Mbilli. Apodado “Solide”, el púgil francés de origen camerunés ha pasado de ser una promesa olímpica a convertirse en el contendiente número uno de los principales organismos internacionales, manteniendo una presión constante sobre los grandes nombres de las 168 libras.

Nacido en Yaundé, Camerún, y nacionalizado francés, Mbilli desarrolló su carrera bajo la bandera de Francia, representando al país en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Con una estatura de 1.74 metros, Mbilli compensa su relativa falta de altura en la división con una agresividad incesante, un volumen de golpes asfixiante y una potencia de pegada que le ha ganado la reputación de ser un “destructor” en el ring. Su estilo se basa en el castigo sistemático al cuerpo y una condición física que le permite mantener un ritmo frenético durante los doce asaltos.

Al día de hoy, Christian Mbilli ostenta un récord profesional envidiable que lo sitúa en la élite mundial:

Récord invicto: Mantiene una marca de 28 victorias y 0 derrotas .

Poder de nocaut: De sus 28 triunfos, 23 han sido por la vía del cloroformo , lo que representa un porcentaje de nocaut superior al 82%.

Estatus en los organismos: Actualmente es el clasificado número 1 por el CMB (WBC) y el número 2 por la AMB (WBA), posicionándose como el retador obligatorio natural para los títulos mundiales.

El ascenso de Mbilli no ha sido producto del azar, sino de superar pruebas de fuego ante rivales de jerarquía:

Vs. Sergiy Derevyanchenko (2024): Su victoria más reciente y significativa. Mbilli superó al experimentado ucraniano por decisión unánime en una guerra de diez asaltos, demostrando que posee la madurez para manejar peleadores de élite y absorber castigo sin retroceder.

Vs. Rohan Murdock (2024): Una exhibición de poder donde Mbilli castigó al australiano hasta obligar a su esquina a detener la pelea en el sexto asalto, defendiendo con éxito sus títulos Continentales del CMB y la AMB.

Vs. Carlos Góngora (2023): Considerada por muchos como una de las mejores peleas del año. Mbilli sobrevivió a momentos críticos para imponerse por decisión unánime ante el peligroso ecuatoriano, consolidando su lugar en el top 5 de la división.