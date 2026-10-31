México

Delfín Mincho murió esperando su libertad tras ser abandonado en parque acuático clausurado en Cancún, Profepa pide investigar deceso

El delfín era uno de los ejemplares con enfermedades crónicas que siguen dentro del Ventura Park, que está cerrado desde 2025

La Profepa informó que el delfín falleció. | We Animals / Empty The Tanks Mexico
La Profepa informó que el delfín falleció. | We Animals / Empty The Tanks Mexico
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Mincho, delfín que permanecía en las instalaciones de Dolphin Discovery dentro de Ventura Park, en Cancún, murió ayer mientras esperaba junto con ocho ejemplares más su traslado a un santuario tras el cierre del parque acuático en 2025.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que Dolphin Connection Cancún le notificó sobre el fallecimiento ayer y destacó que, de acuerdo con el parque acuático, el ejemplar de 37 años de edad “sufría una enfermedad grave”.

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Sin embargo, la dependencia federal ordenó a la empresa realizar inmediatamente una necropsia y los estudios correspondientes para aclarar “con precisión” qué ocasionó la muerte del delfín.

“Lamentamos informar que Dolphin Connection Cancún notificó a Profepa que el delfín Mincho acaba de fallecer. Este delfín, de 37 años, sufría una enfermedad grave.

“La Procuraduría ordenó a la empresa de manera inmediata la elaboración de la necropsia y los estudios complementarios para esclarecer con precisión las causas del deceso”, escribió en la red social.

En la misma publicación, adelantó que “los resultados y las circunstancias de la muerte se darán a conocer una vez que concluyan los dictámenes técnicos correspondientes”.

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Hasta entonces, no precisó cuál habría sido la enfermedad grave reportada por Dolphin Connection Cancún.

Ocho delfines continúan en cautiverio en las instalaciones de Dolphin Discovery dentro de Ventura Park, en Cancún. | Change.Org
Ocho delfines continúan en cautiverio en las instalaciones de Dolphin Discovery dentro de Ventura Park, en Cancún. | Change.Org

Mincho fue capturado en 2023 y nunca más volvió a tener libertad

Según la información difundida por activistas de la organización Empty the Tanks México, el delfín provenía de Isla Salomón, de donde fue carpturado en 2023 y que padecía un carcinoma en la lengua.

La organización afirmó que la muerte de Mincho ocurre dentro de una industria que, según su postura, utiliza animales para obtener beneficios económicos y denunció que en México permanecen más de 300 mamíferos marinos en cautiverio.

En su cuenta de Instagram, Empty the Tanks México informó que, tras la muerte de Mincho, permanecen ocho delfines en Dolphin Connection, dentro del parque Ventura Park, que cerró en 2025.

El 19 de octubre, la organización indicó en la misma red social que contactó al Gobierno de Quintana Roo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama, para solicitar una reunión y entregar más de 20 mil firmas recabadas a favor del traslado de los delfines.

La agrupación planteó conversar con las autoridades estatales sobre la creación de un Centro de Investigación de Vida Silvestre con corrales marinos, destinado a la atención y rehabilitación de delfines, sin espectáculos ni reproducción.

La organización sostuvo que el proyecto buscaría atender a los animales en instalaciones distintas a los tanques de concreto y con seguimiento de especialistas. Empty the Tanks México afirmó que, hasta ahora, no ha recibido respuesta del Gobierno de Quintana Roo.

Delfines viven con enfermedades crónicas tras el cierre de Ventura Park

Antes de la muerte de Mincho, la organización difundió una petición en Change.org en la que expuso el caso de los nueve delfines que permanecían en Dolphin Discovery dentro de Ventura Park: Solei, Oceanía, Mincho, Diego, Squalo, Flex, Apolo, Solomon y Satu, los cuales fueron utilizados durante años para el entretenimiento humano.

Según la organización, los ejemplares continuaban en las mismas instalaciones después del cierre del parque, mientras esperaban una solución para su traslado.

La petición señalaba que los nueve delfines vivían con enfermedades crónicas y persistentes en distintos sistemas de su organismo.

Entre los padecimientos reportados se encontraban problemas gastrointestinales, respiratorios, hematológicos, bucales, oculares, metabólicos y de la piel. Algunos delfines presentaban lesiones dentales severas, desgaste avanzado, enfermedades oculares de larga duración y tumores.

La organización también reportó conductas repetitivas, poca estimulación ambiental y condiciones que, desde su perspectiva, no favorecían la recuperación de los animales.

En julio de 2025, México reformó el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre. De acuerdo con la petición, esa modificación puso fin a la reproducción de mamíferos marinos en cautiverio y abrió una transición hacia el cierre de los delfinarios.

Activistas piden trasladar a los delfines a Isla Mujeres o Cozumel

Empty the Tanks México sostuvo que los corrales marinos ofrecen mejores condiciones para delfines que no pueden ser liberados al océano. La organización citó estudios sobre cambios de conducta en ejemplares trasladados de tanques de concreto a instalaciones abiertas.

La petición refirió una investigación de especialistas de la UNAM sobre el comportamiento social e individual de un grupo de delfines nariz de botella en instalaciones abiertas y cerradas.

El documento señaló una disminución de conductas anormales y un aumento de comportamientos naturales en corrales marinos.

La organización propuso trasladar a Solei, Oceanía, Diego, Squalo, Flex, Apolo, Solomon y Satu a los corrales marinos de Dolphin Discovery en Isla Mujeres o Chankanaab, Cozumel, donde podrían recibir atención veterinaria especializada y seguimiento clínico individual.

Empty the Tanks México solicitó a Semarnat, Profepa, el Gobierno de Quintana Roo y Dolphin Discovery implementar un plan urgente para el traslado de los ocho delfines que permanecen en Dolphin Connection.

También pidió que su equipo técnico participe en la creación de un Centro de Investigación de Vida Silvestre para Delfines, mediante un proceso con especialistas y transparencia.

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