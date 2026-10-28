Faitelson pide dimensionar el logro de Charlyn Corral al ganar el Trofeo Gerd Müller jugando en la Liga Mexicana

Charlyn Corral de Pachuca femenil celebra un gol en un partido de la Liga Femenil MX en el Estadio Universitario, en Monterrey (México). Imagen de archivo. EFE/Miguel Sierra

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Charlyn Corral colocó al futbol mexicano en el escenario internacional al conquistar el Trofeo Gerd Müller femenino en la gala del Balón de Oro 2026, celebrada el lunes 26 de octubre en Londres. Su reconocimiento provocó elogios de David Faitelson y Hugo Sánchez, quienes destacaron la dimensión de una carrera construida a base de goles, disciplina y perseverancia.

La delantera de las Tuzas del Pachuca recibió la distinción después de registrar 49 goles en 49 partidos oficiales durante la temporada 2025-2026, una cifra que la convirtió en una de las protagonistas de la ceremonia organizada por la revista francesa France Football.

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Si se consideran los números estrictamente del año futbolístico, la delantera mexicana marcó 42 anotaciones con las Tuzas del Pachuca en las dos competencias que disputó: 40 en Liga Femenil BBVA (36 en torneo regular y 4 en fase final) y 2 goles en Concacaf W Champions Cup, además de las 13 en competiciones oficiales con la Selección Femenil Mexicana, que la llevaron a ser la máxima goleadora de la Clasificatoria Concacaf W, destacó en la página oficial de los Tuzos.

Faitelson llamó la atención sobre las dificultades de conseguir un reconocimiento de esa magnitud fuera de las principales ligas europeas. Su reflexión apuntó al valor de la conquista de Corral, quien alcanzó la distinción desde la Liga MX Femenil, una competencia que busca consolidar su presencia y proyección internacional.

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El periodista planteó que resulta prácticamente imposible ganar el Balón de Oro jugando fuera del futbol europeo y pidió dimensionar lo conseguido por la mexicana. La precisión, sin embargo, es importante: Corral ganó el Trofeo Gerd Müller a la mejor delantera, no el Balón de Oro principal, aunque ambos reconocimientos se entregan durante la misma gala.

Charlyn Corral como ejemplo de mexicanas en el deporte

‘Mejor Delantera del Año’ Charlyn Corral (foto: Tuzos.com.mx)

Por igual, en otro tuit, Faitelson destacó a Charlyn Corral como una muestra del avance de las mujeres mexicanas en el deporte durante el siglo XXI, luego de que la delantera conquistara el Trofeo Gerd Müller a la mejor delantera en la gala del Balón de Oro 2026.

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El comentarista relacionó el reconocimiento internacional de Corral con los logros de otras deportistas mexicanas que han abierto camino en disciplinas como el levantamiento de pesas, el golf, el taekwondo, el tiro con arco y la natación.

“Charlyn Corral es, también, una clara muestra del ‘despertar’ que la mujer mexicana ha tenido en este siglo en diferentes rubros y niveles”, escribió Faitelson.

En su publicación, mencionó a figuras como Soraya Jiménez, Lorena Ochoa, Paola Longoria, Iridia Salazar, Ana Gabriela Guevara, Aída Román, María del Rosario Espinoza, Belém Guerrero, Paola Espinosa, Alejandra Orozco, Prisca Awiti y Alejandra Valencia, entre otras deportistas que han conseguido resultados destacados en competencias nacionales e internacionales.

El periodista planteó que la trayectoria de Corral forma parte de una evolución más amplia de la presencia femenina en el deporte mexicano, con atletas que han conseguido títulos, medallas y reconocimientos en escenarios de alto nivel.

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Charlyn Corral y sus números con Pachuca y la Selección Mexicana

Soccer Football - Women's International Friendly - Mexico v Brazil - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - March 7, 2026 Mexico's Charlyn Corral lines up with teammates during the national anthems before the match REUTERS/Raquel Cunha

Las cifras explican buena parte de la relevancia del premio. De acuerdo con el club hidalguense, Corral anotó 42 goles con Pachuca en las competiciones consideradas durante la temporada y sumó 13 tantos con la Selección Mexicana, para alcanzar los 49 goles en 49 encuentros oficiales que respaldaron su candidatura.

Su producción con las Tuzas incluyó 40 anotaciones en la Liga MX Femenil —36 durante la fase regular y cuatro en la liguilla—, además de dos tantos en la Concacaf W Champions Cup. Con el representativo nacional también destacó en la clasificatoria de la Concacaf rumbo a las competiciones internacionales.

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El premio tiene un significado adicional porque Corral desarrolló la mayor parte de su trayectoria reciente en México, lejos de las ligas europeas que concentran buena parte de la atención mediática del futbol mundial.

En la ceremonia compartió escenario con el inglés Harry Kane, quien recibió los reconocimientos masculinos a mejor delantero y mejor jugador. La presencia de la mexicana junto al atacante del Bayern Múnich subrayó el alcance internacional de una distinción que reconoce la capacidad goleadora por encima de la popularidad de los clubes o las ligas.

Hugo Sánchez reconoce el talento y la mentalidad de Charlyn

La delantera de Pachuca compartió escenario con Harry Kane y fue distinguida por sus 49 anotaciones en 49 encuentros, una marca que la convierte en la segunda ganadora del importante galardón. (Especial)

Uno de los elogios más significativos para la atacante llegó de Hugo Sánchez, histórico goleador mexicano que encontró un punto de conexión entre sus respectivas carreras: ambos conquistaron el Trofeo Pichichi, que distingue al máximo anotador de la Liga española.

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Durante una emisión del programa Futbol Picante, el exdelantero del Real Madrid destacó el orgullo que representa el triunfo de Corral y reconoció sus cualidades dentro de la cancha.

“Como mexicano, es un orgullo saber que una mexicana está consiguiendo logros importantes. Ella y yo, nacidos en México, fuimos los únicos que hemos ganado un Pichichi en España. Ella ganó uno y yo tuve la oportunidad de ganar cinco”, expresó Sánchez.

El reconocimiento no es menor. Charlyn conquistó el Pichichi en la temporada 2017-2018, cuando jugaba con el Levante y marcó 24 goles en la Liga española. Hugo Sánchez, por su parte, obtuvo cinco títulos de goleo en España durante su etapa con el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

El exfutbolista también resaltó las condiciones que han sostenido la trayectoria de la mexicana, más allá de su capacidad para definir frente al arco.

“Charlyn ha mostrado su calidad, su talento, su mentalidad”, señaló el Pentapichichi, quien celebró que una futbolista mexicana consiga reconocimiento en el máximo nivel internacional.

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La coincidencia entre ambos también representa un antecedente relevante para el deporte nacional: dos generaciones distintas de goleadores mexicanos que lograron destacar en una de las competiciones más exigentes del futbol europeo.