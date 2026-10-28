¿Juan Bruneta a Selección Mexicana?: lo que se sabe del jugador de Tigres y las posibilidades de que Rafa Márquez lo naturalice ( EFE/ Miguel Sierra)

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Con cada nuevo ciclo mundialista, la Selección Mexicana suma perfiles diferentes, algunos se mantienen y otros más se naturalizan. Luego del exitoso debut de Julián Quiñones con el Tri en el Mundial 2026, otros jugadores seguirían su ejemplo y buscarían un lugar en el equipo de Rafa Márquez.

Juan Brunetta podría jugar con la Selección Mexicana a partir de junio de 2027 si permanece en México hasta cumplir cinco años de residencia ininterrumpida, tramita su naturalización ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y formaliza ante FIFA el cambio de asociación para dejar de estar registrado por Argentina.

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Reportes recientes de ESPN adelantaron que Bruneta tendría interés en defender la camiseta de la Selección Mexicana. El mediapunta argentino de Tigres ya estaríaen el radar del Tricolor. Durante su visita al Centro de Entrenamiento Tigres el 15 de octubre, el técnico Rafael Márquez se mostró interesado en conocer el estatus migratorio del jugador de 29 años para determinar su elegibilidad.

Márquez acudió acompañado por Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales; Duilio Davino, director deportivo de la Selección Mayor, y Xabier Mancisidor, entrenador de porteros. A Brunetta le atrae la posibilidad de representar a México, aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva.

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Los requisitos para que Juan Brunetta juegue con México

Los requisitos para que Juan Brunetta juegue con México (Twitter)

Para ser elegible, Brunetta debe permanecer en México hasta junio de 2027, cuando completará cinco años de residencia ininterrumpida, y concluir su trámite de naturalización ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después tendrá que gestionar ante FIFA un cambio único de asociación para dejar atrás su registro con la federación argentina.

El volante representó a la selección argentina Sub-23 en el Preolímpico Sudamericano de 2020, donde disputó tres partidos —dos oficiales y uno amistoso— y fue suplente en otros seis encuentros, lo que hace obligatorio ese procedimiento deportivo. El antecedente más cercano es el de Álvaro Fidalgo, quien completó el cambio de asociación ante FIFA antes de la Copa del Mundo.

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Con el conjunto felino acumula 44 goles y 24 asistencias entre Liga y Liguilla, cifras que lo ubican entre los elementos ofensivos más productivos del club. Si concreta el proceso, se convertiría en el décimo futbolista argentino naturalizado en portar la camiseta del Tricolor, que a lo largo de su historia ha contado con 18 jugadores no nacidos en México.

Juan Brunetta consolidó una etapa destacada en la Liga MX con Santos Laguna y Tigres

Juan Brunetta consolidó una etapa destacada en la Liga MX con Santos Laguna y Tigres (REUTERS/Raquel Cunha)

Juan Brunetta llegó a la Liga MX en 2022 con Santos Laguna y se convirtió en uno de los mediocampistas ofensivos con mayor producción del torneo. El argentino, entonces jugador de Tigres, acumuló goles, asistencias y una trayectoria que lo colocó entre los referentes recientes del futbol mexicano.

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Juan Francisco Brunetta nació en Laboulaye, Argentina, el 12 de mayo de 1997. Jugó como mediapunta, solía partir desde el costado derecho y tuvo llegada al área. Su capacidad para asistir y definir le permitió ocupar distintas posiciones en el frente ofensivo.

Antes de llegar a México, Brunetta pasó por Arsenal de Sarandí, Belgrano, Godoy Cruz y Parma. También tuvo formación en las divisiones juveniles de Boca Juniors y Estudiantes.

Brunetta aterrizó en Santos Laguna para el Apertura 2022, después de su experiencia en Italia. En Torreón encontró continuidad y se transformó en el conductor ofensivo de un equipo dirigido primero por Eduardo Fentanes y después por Pablo Repetto.

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Su primer torneo en México terminó con seis goles y cuatro asistencias en fase regular. El argentino mostró precisión en disparos de media distancia, presencia en jugadas a balón parado y lectura para conectar con los delanteros.

El Apertura 2023 consolidó su crecimiento. Brunetta registró 10 goles y 11 asistencias con Santos Laguna, cifras que lo colocaron como uno de los futbolistas más productivos del campeonato.

El mediocampista recibió el Balón de Oro como mejor mediocampista ofensivo de la temporada 2022-2023. La distinción reconoció una campaña en la que Santos alcanzó la Liguilla y Brunetta concentró buena parte de la generación de juego del cuadro lagunero.

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Durante su paso por el club de La Laguna disputó 56 partidos oficiales, anotó 19 goles y aportó 20 asistencias. Su salida ocurrió al término del Apertura 2023.

Tigres incorporó a Brunetta para el Clausura 2024. El club regiomontano lo firmó después de su rendimiento con Santos Laguna y lo sumó a una plantilla que incluía a André-Pierre Gignac, Nicolás Ibáñez, Sebastián Córdova, Diego Lainez y Juan Pablo Vigón.

La llegada del argentino generó expectativa porque arribó a San Nicolás de los Garza tras su torneo con más participaciones directas en gol. Brunetta respondió desde sus primeros meses con el equipo felino.

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En el Clausura 2024 jugó 19 partidos entre fase regular y Liguilla, con siete goles y cuatro asistencias. Durante el Apertura 2024 mantuvo presencia en el ataque, con cuatro anotaciones y dos asistencias en 17 encuentros.

Su función cambió según el planteamiento. Pudo jugar detrás del delantero, tirado hacia la derecha o como interior con libertad para llegar al área.

En el Clausura 2025 mejoró sus números con siete goles y tres asistencias en 21 partidos. Para el Apertura 2025 firmó su torneo más goleador con Tigres, al registrar 11 anotaciones y tres pases de gol en 23 apariciones.

Brunetta se volvió una pieza fija en el ataque felino. Su perfil combinó golpeo de balón, pases filtrados y capacidad para incorporarse al área sin ocupar de forma permanente la posición de centrodelantero.

En octubre de 2026 alcanzó los 50 goles con Tigres. La cifra lo colocó entre los anotadores recientes del club, aunque su papel principal permaneció ligado a la construcción ofensiva.

El argentino también acordó una extensión de contrato por tres años con la institución regiomontana. Desde su llegada a Tigres en enero de 2024, mantuvo participación en torneos de Liga MX, Liguilla, Concacaf y Leagues Cup.

Su carrera en México quedó marcada por dos etapas. En Santos Laguna se presentó como un mediocampista con condiciones para cargar el ataque. En Tigres sostuvo ese rendimiento dentro de una plantilla que compitió cada semestre por los primeros lugares y los títulos.