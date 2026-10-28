“El INE no fue concebido para depender de una sola voluntad”: el discurso de Blanca Cruz al tomar protesta como presidenta provisional

Blanca Yassahara Cruz García rinde protesta como consejera presidenta provisional del INE, la noche de este 27 de octubre, ante el pleno del Consejo General. Crédito: INE

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Blanca Yassahara Cruz García rindió protesta la noche de este martes 27 de octubre como consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la aprobación del acuerdo INE-CG-656/2026 por el Consejo General. En su primer mensaje al frente del organismo, advirtió que el organismo “no fue concebido para depender de una sola voluntad” y llamó a reforzar la colegialidad tras la crisis que detonó la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala.

La protesta se realizó con fundamento en los artículos 128 de la Constitución, 36 numeral 7 y 41 numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, además del 15 numeral 8 del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Cruz García se comprometió a “guardar y hacer guardar” la Constitución y “cumplir leal y patrióticamente” con el encargo.

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“Las personas desempeñamos encargos temporales, las instituciones permanecen”

Blanca Cruz García pronuncia su primer mensaje como presidenta provisional del INE y llama a fortalecer la colegialidad del Consejo General. Crédito: INE

Antes de cerrar la sesión, la nueva presidenta provisional dirigió un mensaje a consejeras, consejeros, representantes de partidos políticos, servidores públicos del instituto y medios de comunicación. Subrayó el carácter transitorio de su cargo: “Asumo provisionalmente la presidencia del Instituto Nacional Electoral, consciente del carácter temporal de esta responsabilidad”.

Cruz García insistió en que la provisionalidad de su encargo no debe confundirse con debilidad institucional. “La provisionalidad de esta presidencia no significa provisionalidad de la autoridad electoral”, afirmó ante el pleno del Consejo General.

Recordó que el organismo electoral cumple 36 años de historia, desde su origen como Instituto Federal Electoral (IFE) hasta su transformación en INE. Atribuyó esa trayectoria al trabajo de “generaciones de ciudadanas y ciudadanos” y de “miles de mujeres y hombres” dentro de la estructura profesional del instituto. “El Instituto Nacional Electoral nació del pueblo y para beneficio de este. Es el resultado de largas luchas democráticas”, afirmó.

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En ese mismo pasaje, invocó de manera explícita los principios que, dijo, deben regir el desempeño institucional: legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad, certeza, máxima publicidad y paridad de género.

El eje del discurso giró en torno a la defensa de la colegialidad como principio rector del Consejo General, integrado por diez consejeras y consejeros electorales. “El INE no fue concebido para depender de una sola voluntad”, sostuvo, en referencia directa al modelo de concentración de facultades que generó cuestionamientos durante la gestión de Taddei.

: Blanca Yassahara Cruz García rinde protesta como consejera presidenta provisional del INE, la noche de este 27 de octubre, ante el pleno del Consejo General. (Captura de pantalla)

Cruz García detalló que a la presidencia corresponde “facilitar el diálogo y contribuir a que las decisiones se adopten con transparencia, independencia y apego a la ley”, sin que ninguna persona concentre autoridad por encima del órgano colegiado. Citó también la estructura operativa del instituto, compuesta por 32 juntas locales y 300 juntas distritales, como garantía de continuidad institucional más allá de los cambios en la presidencia.

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La consejera presidenta provisional planteó la pluralidad del Consejo General como una ventaja y no como un obstáculo y llamó a “escuchar con respeto, a construir un diálogo tolerante, respetuoso, abierto, fecundo, a reconocer el valor de nuestras diferencias y construir acuerdos desde la responsabilidad compartida”.

Sobre el proceso electoral en marcha, fue categórica: “Podemos afirmar con plena certeza que el Instituto Nacional Electoral cumplirá cabalmente con su mandato constitucional en este proceso electoral concurrente 2026-2027”. Añadió que “no habrá interrupciones” en las responsabilidades constitucionales del organismo durante la transición.

Cruz García apeló a su propia trayectoria dentro de la estructura técnica del instituto para respaldar su mensaje de continuidad. “Conozco esa tradición porque provengo de ella. Conozco su profesionalismo, su preparación y su capacidad para responder ante los mayores desafíos”, declaró ante el pleno.

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Sostuvo que la confianza en la capacidad institucional del INE no es una expresión retórica, sino el resultado de un historial comprobable. “No se trata solamente de una expresión de confianza, es una certeza sustentada en décadas de experiencia, en procedimientos consolidados y fundamentalmente en la solidez de nuestro servicio de carrera electoral”, afirmó.

El compromiso con las investigaciones por el caso Taddei

Guadalupe Taddei presentó su renuncia en medio de una serie de escándalos. REUTERS/Henry Romero/File Photo

La consejera presidenta provisional dedicó un segmento de su discurso de protesta a las pesquisas abiertas tras la salida de Taddei, señalada por presuntas irregularidades en contratos y conflictos de interés vinculados al proveedor José Alfredo Hernández Casillas. “Ninguna autoridad competente debe encontrar obstáculos en el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus atribuciones”, declaró ante el pleno del Consejo General.

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Cruz García instruyó a todas las áreas del instituto a “proporcionar la información, documentación y a colaborar” con las investigaciones en curso, incluidas las que adelanta la Auditoría Superior de la Federación. Precisó que el Órgano Interno de Control del INE mantendrá “plena autonomía técnica y de gestión” para cumplir sus funciones.

“La autonomía electoral no significa opacidad ni excepción frente a la ley. Significa independencia para cumplir nuestras funciones y responsabilidad para rendir cuentas”, expresó la funcionaria durante su mensaje de toma de protesta.

Horas antes, en una conferencia de prensa distinta a la sesión del Consejo General, Cruz García había confirmado la renuncia de tres funcionarios de alto nivel del instituto: Iliana Rodríguez Gómez, titular de la Unidad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios. Los tres fueron señalados por presuntos nexos con el proveedor Hernández Casillas.

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“La democracia mexicana no se sostiene en una persona ni en una coyuntura”

Blanca Cruz García pronuncia su primer mensaje como presidenta provisional del INE y llama a fortalecer la colegialidad del Consejo General. (Captura de pantalla)

Hacia el cierre de su mensaje, Cruz García planteó una síntesis de los principios que, según dijo, deben guiar la transición en el instituto. “Que esta transición sirva para reafirmar aquello que nos da identidad y fortaleza: un instituto profesional, independiente, transparente y sobre todo colegiado”, declaró.

La frase de mayor carga política del discurso llegó en los párrafos finales: “La democracia mexicana no se sostiene en una persona ni en una coyuntura. Se sostiene en instituciones, reglas, servidoras y servidores públicos profesionales y decisiones adoptadas con responsabilidad colectiva”.

Cerró su intervención con una apelación directa a la ciudadanía: “Porque la confianza ciudadana se honra en cada decisión que tomamos juntas y juntos y en cada voto que tenemos el deber de proteger”. Tras esas palabras, agradeció la asistencia de representantes del Poder Legislativo, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía, tanto presencial como a través de las plataformas digitales del instituto.

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Quién es Blanca Yassahara Cruz García

Crédito: X/@BlancaYCG

Cruz García es originaria de Huajuapan de León, Oaxaca. Es licenciada en Derecho con especialización en Derecho Constitucional y Amparo, y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Acumula más de una década de trayectoria dentro del entonces Instituto Federal Electoral y el INE, principalmente en juntas distritales de Puebla.

En noviembre de 2022 asumió la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Puebla para el periodo 2022-2029, cargo que dejó en abril de 2026 cuando la Cámara de Diputados la designó consejera electoral del INE con 334 votos a favor, de Morena, PVEM y PT, frente a 127 votos en contra de PAN, PRI y MC.

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Rindió protesta como consejera el 22 de abril de 2026, para un periodo de nueve años que concluye en 2035.

El acuerdo y los siguientes pasos legales

La consejera presidenta provisional del INE se compromete a colaborar con las investigaciones abiertas tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala. (Captura de pantalla)

Al cierre de la sesión, Cruz García instruyó al secretario del Consejo proceder con la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. Ordenó además comunicar la decisión a la Cámara de Diputados, conforme al artículo 41 numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para los efectos legales correspondientes.

La Cámara de Diputados deberá integrar un comité técnico que emita la convocatoria y reciba los registros de aspirantes a la presidencia definitiva del INE. La designación requerirá una mayoría calificada de dos terceras partes; si no se alcanza, el nombramiento se resolverá mediante insaculación, en un proceso que podría extenderse entre cuatro y seis semanas.