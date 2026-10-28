Kim Kardashian deslumbra en su llegada a la CDMX: qué hace la empresaria en la capital mexicana

La empresaria y actriz llega a la capital del país junto con Sarah Paulson para presentar la segunda temporada de la serie “Todo Vale”. La visita a la capital forma parte de un recorrido internacional que comprende cuatro paradas en distintas ciudades. (Infobae México-Marco Ruiz)

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La empresaria Kim Kardashian está en la Ciudad de México para presentar la segunda temporada de la serie “Todo Vale”. La producción del realizador Ryan Murphy estrena sus primeros episodios el próximo 4 de noviembre a través de la plataforma Disney+.

La visita a la capital forma parte de un recorrido internacional que comprende cuatro paradas en distintas ciudades antes del lanzamiento formal de la segunda temporada del proyecto en servicios digitales.

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El proyecto cuenta con un reparto estelar encabezado por Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Glenn Close, además de la dirección ejecutiva de Murphy en el diseño general de la historia.

Kim Kardashian llega a un evento de prensa en la Ciudad de México para presentar "Todo Vale". (Redes sociales )

Kim Kardashian asume el papel de abogada de divorcios en la serie

En la serie “Todo Vale”, Kim Kardashian interpreta a Allura Grant, el personaje encabeza un equipo legal que decide romper vínculos con una firma dominada por hombres para fundar el despacho Grant, Ronson & Greene.

La trama aborda demandas multimillonarias, separaciones conyugales de figuras públicas y disputas patrimoniales en los tribunales estadounidenses. Las protagonistas enfrentan alianzas complejas en cada caso que defienden.

La actriz Sarah Paulson acompaña a Kim Kardashian en las actividades en la capital mexicana. Paulson encarna a Carrington Lane, socia del bufete que coordina las estrategias jurídicas en los casos más conflictivos.

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El drama legal cuenta con guiones desarrollados por Jon Robin Baitz y Joe Baken junto con Ryan Murphy, realizador de series como “American Horror Story” y “Feud”.

La británica Naomi Watts interpreta a Liberty Ronson, una litigante con amplia experiencia en negociaciones corporativas que busca asegurar la viabilidad financiera del nuevo despacho.

La actriz Niecy Nash-Betts completa el grupo fundador como Emerald Greene, especialista en acuerdos prenupciales y mediación familiar dentro del tribunal.

En la serie “Todo Vale”, Kim Kardashian interpreta a Allura Grant, el personaje encabeza un equipo legal. (Archivo)

La gira de promoción internacional incluye cuatro ciudades

La capital mexicana representa la tercera parada del elenco en su calendario de difusión. La ruta arrancó en la ciudad de Los Ángeles y continuó en el Festival de Cine de Roma, en Italia.

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En la capital italiana, Kim Kardashian acudió a las alfombras rojas junto a su madre Kris Jenner y sus compañeras de elenco. El equipo concluirá la gira en Nueva York en los días previos al estreno.

La capital mexicana representa la tercera parada del elenco en su calendario de difusión. La ruta arrancó en la ciudad de Los Ángeles y continuó en el Festival de Cine de Roma, en Italia. (IG: kimkardashian)

Diversos videos captaron a Kim Kardashian a su llegada a la sede del encuentro en territorio mexicano. La empresaria descendió de una camioneta con un vestido blanco, bajo la custodia de su equipo de seguridad privada.

La protagonista acudió a las instalaciones destinadas para los encuentros donde atendió compromisos programados para difundir la primera entrega de la serie.

La temática legal coincide con la preparación académica de Kim Kardashian en el estado de California, donde concluyó estudios orientados a presentar el examen de la barra de abogados.

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La figura televisiva mantiene trabajo en asesorías sobre conmutación de sentencias y reformas al sistema penitenciario en Estados Unidos, experiencia que incorporó a la construcción de su personaje de ficción.

Diversos videos captaron a Kim Kardashian a su llegada a la sede del encuentro en territorio mexicano. La empresaria descendió de una camioneta con un vestido blanco, bajo la custodia de su equipo de seguridad privada. (Redes sociales)

El calendario de estreno contempla episodios semanales en streaming

Disney+ programó la llegada de la segunda temporada a su catálogo de América Latina el 4 de noviembre. En Estados Unidos, la entrega estará disponible mediante el servicio Hulu de forma simultánea.

La plataforma libera una tanda inicial de tres capítulos en su fecha de estreno y la audiencia tendrá acceso a un nuevo episodio cada miércoles hasta completar la entrega de 13 episodios.

Disney+ programó la llegada de la segunda temporada a su catálogo de América Latina el 4 de noviembre. (Captura de video)

La participación de Kim Kardashian afianza su vínculo con Ryan Murphy, tras su labor conjunta en la temporada doce de la antología “American Horror Story: Delicate”.

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La actriz Glenn Close interviene en el elenco secundario de la serie con un papel que confronta directamente las decisiones del despacho protagonista en los litigios de mayor escala económica.

El material cuenta con versiones en audio original con subtítulos y doblaje al español para el público mexicano. La emisión en el país comenzará desde las 02:00 horas del primer miércoles de noviembre.