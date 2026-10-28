Renuncias en vivo y detención de colaboradores: las otras polémicas de Ernesto Chavana

Durante la transmisión en vivo del programa Es Show de Multimedios Televisión, el conductor Ernesto Chavana pateó un dron que volaba a baja altura en el foro. El artefacto impactó en el rostro de la modelo y colaboradora Isabella Rojas, quien cubrió su cara tras el golpe. Integrantes del elenco auxiliaron a la joven y la acompañaron fuera del estudio para recibir atención médica, mientras la emisión continuaba en el set.

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Ernesto Chavana, uno de los conductores más conocidos de la televisión de Monterrey, es blanco de críticas después de lesionar accidentalmente a una colaboradora de Es Show al patear un dron durante una transmisión en vivo.

El incidente, difundido este martes 27 de octubre, reavivó el interés por los escándalos que han acompañado al presentador durante su trayectoria en Multimedios, desde renuncias frente a las cámaras hasta conflictos laborales y la detención de una antigua integrante de su programa.

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Ernesto Chavana golpea un dron y lesiona a Isabella Rojas en Es Show

La controversia más reciente ocurrió cuando Chavana, visiblemente molesto, pateó un dron que sobrevolaba a baja altura el foro de Es Show.

El aparato salió proyectado hacia Isabella Rojas, modelo colombiana conocida como “La Colombiana”, y la golpeó en el rostro.

La participante abandonó momentáneamente el estudio para recibir atención médica, mientras sus compañeras acudían a auxiliarla.

Las primeras imágenes provocaron críticas porque el conductor permaneció en su lugar y no se acercó inmediatamente a la joven.

Minutos después, Chavana ofreció disculpas públicas.

“Lamento mucho, me hago responsable de lo que acaba de pasar, yo me siento muy apenado y muy avergonzado por lo que acabo de hacer”, expresó.

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Rojas regresó al programa tras recibir atención por lesiones aparentemente leves. La producción informó que el presentador asumiría los gastos derivados del accidente.

Hasta el momento, no se ha confirmado alguna sanción laboral.

Rojas regresó al programa tras recibir atención por lesiones aparentemente leves. (YouTube)

La renuncia de Ernesto Chavana en vivo

En agosto de 2024, Chavana protagonizó una confrontación con varias integrantes de Es Show, a quienes llamó “alzadas y montoneras”.

Las conductoras rechazaron sus señalamientos y lo acusaron de realizar afirmaciones falsas sobre ellas.

La discusión terminó cuando el presentador anunció su renuncia frente a las cámaras.

“No voy a permitir que se me falte al respeto, bajo la protección del productor”, declaró.

El conflicto escaló cuando Multimedios retiró la estrella conmemorativa que llevaba su nombre en las instalaciones de Canal 6.

Posteriormente, Chavana declaró a POSTA que su decisión no formaba parte de una estrategia televisiva y que buscaba asesoría legal.

Sin embargo, el distanciamiento fue temporal. En septiembre, el conductor llegó a un acuerdo con la televisora para reincorporarse al programa bajo determinadas condiciones.

Ernesto Chavana está envuelto en la polémica tras golpear accidentalmente con un dron a una colaboradora del programa “Es Show”, (Instagram: Ernesto Chavana)

Detención de Gisselle Sampayo: “Yo no soy su papá”, respondió Chavana

Otro episodio ocurrió en febrero de 2025, cuando Gisselle Sampayo, exintegrante de Es Show, fue detenida en Nuevo León junto a su entonces pareja, identificada como Christian Adrián “N”, alias “El Meca”, señalado por presuntos vínculos con actividades delictivas.

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La captura provocó cuestionamientos hacia Chavana por su antigua relación profesional con la modelo.

“Mucha gente me está preguntando, a través de la red social, que qué noticia tengo yo con el tema de Giselle Sampayo. Yo no soy su papá”, respondió.

| Crédito: Diego Mendoza López / Infobae México

El conductor sostuvo que no podía responsabilizarse de las decisiones personales de quienes habían trabajado en su programa.

“Yo estoy en paz porque me dedico a trabajar. A honrar mi trabajo y me dedico a mi familia con mucho cariño”, afirmó.

Sampayo fue puesta en libertad posteriormente, mientras su pareja permaneció a disposición de las autoridades. No se acreditó responsabilidad alguna de Chavana en ese caso.

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El video íntimo que Ernesto Chavana denunció como falso en 2016

Una década antes, en marzo de 2016, el presentador enfrentó otra controversia cuando circuló un video de contenido sexual que usuarios atribuyeron a él y a la conductora Bárbara Alejandro.

Ambos rechazaron aparecer en la grabación.

Chavana calificó los señalamientos como una campaña para perjudicar su trayectoria y denunció públicamente las afectaciones que la difusión provocó a su familia.

“Hoy las mentiras han llegado muy lejos, buscando destruir no solo mi carrera sino todo lo que tengo”, expresó al anunciar acciones legales.

En abril de 2026 volvió a referirse al episodio y aseguró que continuaba investigando el origen de aquella difusión.

El golpe a Isabella Rojas se suma ahora a una trayectoria marcada por enfrentamientos televisados y controversias públicas.

A diferencia de otros episodios, esta vez las imágenes documentan una acción del conductor que provocó lesiones a una integrante de su propio elenco, hecho por el que reconoció su responsabilidad frente a la audiencia.

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