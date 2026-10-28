Canelo Álvarez advierte a Christian Mbilli: “Yo voy a ganar ese campeonato mundial”

El boxeador mexicana irá en busca del título CMB vs Christian Mbilli (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antes de llegar a Riad, Arabia Saudita, Saúl Canelo Álvarez entrenó siete semanas en Gandía, España para enfrentar a Christian Mbilli por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) del peso supermediano, en las 168 libras tras su derrota contra Terence Crawford.

Saúl Álvarez aprovechó el apoyo del equipo Oleksandr Usyk para tratar de recuperar el cinturón del CMB este fin de semana en la cartelera denominada “Canelo vs El Mundo”, misma que corrió el riesgo de suspenderse ante posibles afectaciones derivadas del conflicto bélico en la región de Medio Oriente.

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“Obviamente en estos tiempos estar en esta situación pues es triste, más que nada es triste. Yo lo único que sé es que voy a pelear el 31 de octubre por ese campeonato mundial. Sea donde tenga que ser, yo voy a ganar ese campeonato mundial”, afirmó el boxeador mexicano en entrevista con Azteca Deportes.

“Es más honor y gloria. Es un campeonato mundial. Yo no pienso en la situación que está en este momento. Yo estoy concentrado, estoy listo para pelear y no me concentro en eso, me concentro en el objetivo. Mi padrino Turki (Alalshikh) a dicho que todo está bien, que va la pelea y pues va la pelea”, agregó el Canelo.

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En España, Saúl Álvarez incorporó tecnología y métodos de acondicionamiento enfocados en las necesidades específicas de su cuerpo. El púgil mexicano señaló que el trabajo se concentra en la recuperación después de las cargas físicas, con el objetivo de llegar en condiciones óptimas a su pelea ante Christian Mbili.

“Me sentí muy bien, la verdad que muy contento de poder adaptarnos al horario, las comodidades que obviamente el equipo de Oleksandr Usyk nos hicieron el favor de poder utilizar su equipo, que también me ayudó muchísimo a la recuperación”, indicó el tapatío.

Volver a pelear en Arabia Saudita, después de su confrontación ante William Scull en Riad, motiva a Saúl Álvarez por ser la figura principal que representará a México en una función con otros pugilistas nacionales frente a rivales de distintos países.

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“La verdad, estoy contento de poder llevar una cartelera que representa a todo México contra el mundo a otro país. Me siento muy orgulloso”, dijo Saúl Álvarez rumbo a su regreso a los cuadriláteros, donde buscará el fajín del CMB que ostenta Christian Mbili en la división de los supermedianos.

Canelo Álvarez admite que extraña a su familia durante su concentración para la pelea vs Christian Mbilli

El púgil tiene dos hijas con Fernanda Gómez y dos hijos de relaciones anteriores. (Instagram / @canelo)

Saúl Canelo Álvarez reconoció que la distancia con su esposa, Fernanda Gómez, sus hijos y el resto de su familia es una de las partes más difíciles de su preparación, pero ir al gimnasio le sirve de terapía para buscar el campeonato mundial de los supermedianos este fin de semana.

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“Estar con mi familia, más que nada eso es lo que más extraño muchísimo. A mis hijos, a mi esposa, a toda mi familia, pero realmente yo disfruto esto muchísimo y ellos lo saben, lo disfruto mucho y me encanta estar entrenando, es como una terapia para mí”, expresó el Canelo.

“A veces mi esposa dice: ”Es que te extrañamos mucho". y mis hijos también: “Te extrañamos mucho”. Yo también las extraño mucho, pero es bueno extrañar a la gente, es bueno extrañar, entonces quiere decir que amas mucho a tu gente", compartió Saúl Álvarez.

Christian Mbilli llega invicto al combate frente a Canelo Álvarez en Arabia Saudita

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )

El peleador mexicano, Saúl Álvarez, reconoció que su oponente, Christian Mbillo, llega en calidad de invicto a su pelea en Arabia Saudita, aunque considera que su experiencia en las grandes funciones y ante campeones mundiales marcará una diferencia.

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“A mí lo que me da la confianza son mis habilidades boxísticas, toda la experiencia que tengo y lo que sé hacer arriba del cuadrilátero”, aseguró el tapatío. “Sé que tengo más habilidades, más talento y todo para ser mejor que él”, añadió.

Mbili representa un rival con hambre de consolidación dentro del peso supermediano para Saúl Álvarez. El mexicano marca una trayectoria más extensa, forjada por peleas en distintas categorías, títulos mundiales y carteleras de alcance internacional.

“A mí lo que me da la confianza son mis habilidades boxísticas, Toda la experiencia que tengo, lo que sé hacer arriba del cuadrilátero y eso es lo que me da la confianza. El entrenamiento, obviamente, que pongo aquí, es lo que me da la confianza y sé que, que tengo más habilidades, que tengo más talento y que tengo todo para ser mejor que él”, señaló Álvarez.

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Ya para finalizar, Canelo Álvarez comentó que transmitir sus peleas en vivo y de forma gratuita en México es una prioridad. El pelirrojo señala que ha defendido esos derechos para que sus seguidores puedan verlo en televisión abierta durante la cartelera ante Christian Mbili, en la que buscará ser campeón del mundo en el peso supermediano, en las 168 libras.

“Para mí siempre es muy importante que la gente pueda verme en vivo y gratis en, en México. Es siempre una prioridad para mí. Siempre he peleado por esos derechos y contento de que puedan tener la oportunidad de ver esta gran cartelera, de verme ganar este campeonato y de seguir haciendo historia”, concluyó Saúl Álvarez.

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Récord de Canelo Álvarez en el boxeo profesional

Canelo Álvarez buscara triunfo por nocaut contra Munguía este 4 de mayo (Reuters/Henry Romero)

La pelea de Saúl Canelo Álvarez frente a Christian Mbilli será la número 69 de su carrera profesional. Al día de hoy cuenta con una foja de 63 victorias, dos empates y tres derrotas contra: Floyd Mayweather Jr., Dmitri Bivol y Terence Crawford.

Christian Mbilli, campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, permanece invicto y afrontará la primera defensa de su cinturón supermerdiano. El combate encabeza la cartelera “México contra el mundo”, (o Mexico vs. The World) en Riad, Arabia Saudita.

La función incluirá otras dos batalles titulares, con los mexicanos: Jaime Munguía, Rafael “Divino” Espinosa y Alan David Picasso. En cambio, Lindolfo Delgado canceló su pelea ante el riesgo de posibles ataques en Riad, Arabia Saudita este sábado 31 de octubre.

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