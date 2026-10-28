Inés Gómez Mont y su mansión de 60 millones de pesos que estaría a la venta en Ciudad de México

La Fiscalía General de la República sostiene señalamientos por delitos financieros contra la conductora y su esposo, ligados a un supuesto esquema de empresas entre 2016 y 2017. (Foto: @inesgomezmont, Instagram)

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Una propiedad de Inés Gómez Mont volvió a quedar en el centro de la polémica que rodea a la conductora. Esta vez, no por una aparición pública ni por una resolución judicial, sino por una residencia de amplios jardines, acabados de mármol y una cava subterránea que estaría disponible por 60 millones de pesos.

El inmueble se ubicaría en Rancho San Francisco, en la alcaldía Álvaro Obregón, y su supuesta venta coincide con el nuevo escenario judicial que la rodea junto a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

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La fiscalía mantiene acusaciones contra Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por un presunto desvío de cerca de 3 mil millones de pesos.(Redes sociales)

Por ahora, no existe una confirmación pública de la conductora, su defensa, una inmobiliaria o la Fiscalía General de la República sobre la operación.

La casa vinculada a Inés Gómez Mont reapareció con nueva cifra

La propiedad estaría en San Bartolo Ameyalco, cerca de Santa Fe, dentro de un fraccionamiento privado de la Ciudad de México. Los datos divulgados por el periodista de espectáculos Emilio Morales apuntan a una vivienda de grandes dimensiones, aunque la titularidad registral no ha sido confirmada de forma pública.

La casa tendría cerca de 3 mil metros cuadrados de terreno y unos mil metros cuadrados de construcción, según las descripciones difundidas sobre el inmueble.

Entre sus espacios se mencionan cuatro recámaras , vestidores, cocina con isla, estudio, salón de juegos, áreas para personal de servicio y choferes, además de jardín y terraza con chimenea.

Los acabados incluirían mármol, techos de doble altura, calefacción y una cava subterránea.

La información revela que la casa se puso a la venta después de un presunto segundo cateo. (Pie de Nota/Captura de pantalla)

Más allá de los detalles difundidos sobre sus dimensiones y acabados, la residencia continúa envuelta en versiones. Ya habría sido promovida en 2023 por 63 millones de pesos y la nueva cifra de 60 millones de pesos reavivó el interés por el inmueble, pero no despejó las dudas sobre su titularidad ni sobre una eventual compraventa.

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El presunto cateo abrió nuevas preguntas sobre la propiedad

El periodista afirmó que la vivienda habría sido puesta a la venta tras una nueva diligencia. El señalamiento no fue confirmado de manera independiente por las autoridades mexicanas.

Morales sostuvo que hubo una segunda revisión en la residencia y que después se decidió ofrecerla: “Hubo un segundo cateo en la casa de Inés Gómez Mont y, luego de este cateo, decide poner a la venta esta casa” .

El comunicador también relacionó el precio con la presunta promoción del inmueble: “¿Qué se te ocurriría hacer con 60 millones de pesos? En eso está vendiendo su casa” .

La FGR no difundió una comunicación pública que confirme ese supuesto segundo cateo ni establezca una conexión entre una diligencia y la eventual venta de la propiedad.

La FGR y la defensa de la conductora no han confirmado la supuesta diligencia ni la venta del domicilio. (Cuartoscuro)

Así, entre la versión y la cifra que habría sido fijada para la casa, la residencia volvió a quedar bajo atención. Las autoridades no han informado públicamente sobre el procedimiento y Gómez Mont tampoco se ha pronunciado sobre el futuro del inmueble.

La ficha roja de Interpol fue retirada, pero el proceso en México sigue abierto

El interés por la residencia coincidió con la cancelación de las fichas rojas de Interpol contra Gómez Mont y Álvarez Puga. Esa medida internacional no equivale a la eliminación de las investigaciones ni de las órdenes judiciales emitidas en México.

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La defensa de la pareja argumentó ante Interpol que el caso tendría una presunta motivación política y cuestionó las condiciones del proceso judicial mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el 30 de septiembre que el Gobierno de México buscaría conocer los motivos de la decisión del organismo internacional.

La Fiscalía General de la República mantiene acusaciones contra la pareja por presuntos delitos financieros relacionados con un supuesto esquema de empresas que habría desviado cerca de 3 mil millones de pesos entre 2016 y 2017.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México buscará conocer las razones del fallo de Interpol. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Mientras la residencia sigue rodeada de versiones, la información disponible no permite confirmar quién la ofrece, bajo qué condiciones se vendería ni si la operación llegó a concretarse.