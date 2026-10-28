México

El secreto de las panaderías de barrio para que el pan de muerto quede esponjoso y no se ponga duro

Conoce el secreto para hacer pan de muerto esponjoso y evitar que se ponga duro

Pan espolvoreado con azúcar en plato de barro, rodeado de flores de cempasúchil, velas encendidas, frutas y papel picado.
El pan de muerto puede conservar una miga suave y esponjosa durante varios días si se prepara y almacena correctamente. Panaderos y recetas tradicionales coinciden en que el amasado, la fermentación y el horneado son los puntos que marcan la diferencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pan de muerto es uno de los sabores más esperados de la temporada de Día de Muertos. Su aroma a naranja, anís o agua de azahar acompaña las ofrendas y las reuniones familiares.

Aunque parece una receta sencilla, lograr una miga suave requiere cuidar varios detalles. Las panaderías de barrio suelen trabajar con masas enriquecidas con huevo, leche y mantequilla, además de respetar los tiempos de amasado y fermentación.

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El resultado debe ser un pan ligero, con corteza dorada y una miga que conserve humedad. La clave no consiste en agregar más levadura, sino en desarrollar bien la masa y evitar el exceso de harina.

El secreto para lograr un pan de muerto esponjoso

La receta tradicional utiliza una masa parecida a la de un brioche. La harina se combina con huevo, azúcar, leche, mantequilla y levadura. Después se perfuma con ralladura de naranja, anís o agua de azahar.

Uno de los pasos más importantes es el amasado. La masa necesita volverse elástica antes de incorporar toda la mantequilla. Si la grasa se agrega desde el principio, puede dificultar la formación del gluten y producir un pan pesado.

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También es necesario respetar las fermentaciones. Una primera fermentación permite que la masa aumente de volumen. Después se forman los panes, se colocan los huesitos y se deja reposar nuevamente antes de hornear.

Panes con azúcar sobre una bandeja metálica, mostrador de madera con bolsas de papel y trabajadores junto a un horno al fondo.
La receta tradicional utiliza una masa parecida a la de un brioche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de pan de muerto esponjoso

Ingredientes

Para el prefermento:

  • 200 g de harina de trigo.
  • 50 g de azúcar.
  • 12 g de levadura instantánea.
  • 80 ml de leche tibia.

Para la masa:

  • 350 g de harina de trigo.
  • 100 g de leche condensada.
  • 1.5 cucharaditas de sal.
  • Ralladura de 1 naranja.
  • 3 huevos.
  • 130 g de mantequilla a temperatura ambiente.
  • 1 cucharadita de agua de azahar, opcional.
  • 1 cucharadita de anís, opcional.

Para terminar:

  • 1 huevo.
  • 1 cucharada de agua.
  • 50 g de mantequilla derretida.
  • 50 g de azúcar.
Recipientes con harina, huevos, mantequilla, azúcar, leche, ralladura de naranja, especias, masa fermentada y utensilios sobre una mesa de madera.
Las panaderías de barrio suelen trabajar con masas enriquecidas con huevo, leche y mantequilla, además de respetar los tiempos de amasado y fermentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación paso a paso

  1. Coloca en un recipiente 200 g de harina, 50 g de azúcar, 12 g de levadura y 80 ml de leche tibia.
  2. Mezcla hasta formar una pasta y forma una bola. Cubre el recipiente y deja reposar durante 60 minutos, o hasta que la preparación duplique su tamaño.
  3. En otro recipiente mezcla 350 g de harina, la sal, la ralladura de naranja, la leche condensada, los huevos y el agua de azahar o el anís.
  4. Agrega el prefermento y mezcla hasta integrar todos los ingredientes.
  5. Amasa durante 15 a 20 minutos a mano. Si utilizas batidora con gancho, amasa durante 8 a 10 minutos.
  6. Añade la mantequilla poco a poco. Incorpora una porción, espera a que se integre y agrega la siguiente.
  7. No añadas harina en exceso. La masa debe sentirse suave y ligeramente pegajosa, pero debe volverse elástica y despegarse de la mesa después del amasado.
  8. Forma una bola, colócala en un recipiente engrasado y cúbrela. Deja reposar durante 60 minutos, o hasta que duplique su volumen.
  9. Divide la masa en 10 porciones. Forma las bolas y coloca cada una sobre una charola engrasada.
  10. Reserva un poco de masa para preparar los huesitos y las bolitas centrales. Forma tiras con los extremos ligeramente gruesos y colócalas sobre cada pan.
  11. Coloca una bolita en el centro de cada pieza. Cubre los panes y deja reposar durante 30 minutos más.
  12. Precalienta el horno a 180 ℃. Mezcla 1 huevo con 1 cucharada de agua y barniza los panes.
  13. Hornea durante 18 a 22 minutos, hasta que estén dorados. Evita prolongar la cocción, porque el exceso de calor elimina humedad y endurece la miga.
  14. Al salir del horno, barniza con mantequilla derretida y espolvorea con azúcar.

Esta técnica coincide con recetas que destacan el amasado prolongado, la incorporación gradual de la grasa y una doble fermentación para conseguir una textura ligera.

Una mano con guante térmico sostiene una bandeja con panes de muerto cubiertos de azúcar frente a la puerta abierta de un horno.
Uno de los pasos más importantes es el amasado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo evitar que se ponga duro?

El pan de muerto debe enfriarse por completo antes de guardarlo. Si se almacena caliente, el vapor queda atrapado y puede humedecer la corteza.

Para consumirlo durante 2 o 3 días, guárdalo en una bolsa de papel o en papel encerado, lejos del sol y de las corrientes de aire. Las bolsas de plástico pueden acumular humedad y favorecer la aparición de moho.

Si el pan ya está cortado, colócalo en un recipiente hermético o envuélvelo en aluminio para reducir el contacto con el aire. En caso de que tenga crema, nata, fruta o algún relleno, debe refrigerarse y consumirse en un máximo de 2 a 3 días.

El verdadero secreto de las panaderías de barrio es la paciencia: una masa bien amasada, fermentaciones completas, mantequilla incorporada en el momento correcto y un horneado controlado. Con estos cuidados, el pan de muerto conservará una miga suave y un aroma casero, ideal para acompañar con chocolate caliente o café de olla.

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