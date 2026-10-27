Charlyn Corral revela qué le dijo Harry Kane tras ganar en el Balón de Oro como mejores delanteros

Charlyn Corral y Harry Kane ganaron como delanteros del año en la gala del Balón de Oro. (Instagram)

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Charlyn Corral reveló el breve intercambio que tuvo con Harry Kane después de que ambos recibieran el premio a mejor delantero del año en la gala del Balón de Oro 2026, celebrada en el Teatro London Palladium de Londres.

La futbolista del club Pachuca, que se convirtió en la primera mexicana en ser galardonada en esta ceremonia organizada por la revista France Football, relató que el inglés se acercó a felicitarla y que posaron juntos para una fotografía tras bambalinas.

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Corral registró 57 goles durante el año calendario 2025 —50 con las Tuzas y siete con la selección mexicana— para quedarse con el Trofeo Gerd Müller femenino, el galardón que premia a la máxima goleadora de la temporada. Harry Kane, por su parte, obtuvo la versión masculina del mismo trofeo con 73 anotaciones con el Bayern Múnich, además del Balón de Oro como mejor jugador del mundo.

Charlyn Corral, del Pachuca, pronuncia un discurso tras ganar el premio a la mejor delantera del año. Action Images vía Reuters/Matthew Childs

“Da la casualidad que hasta ese momento que yo recibí el premio no sabía qué iba a pasar. Y él ganó, ¿no? El Balón de Oro. La verdad que muy amable. Me felicitó. Nos hicimos una foto juntos, que ojalá que pronto la tenga porque nos la hicieron atrás”, contó Corral en una entrevista con Fox.

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La delantera de 35 años agregó que Kane le dijo “enhorabuena” y le expresó emoción por su logro. “Como tenemos que hacer entrevistas, ya no pude hablar más con él, pero muy amable”, cerró sobre el encuentro con el delantero inglés de 33 años, interrumpido por la logística de la ceremonia.

Así la invitaron a la ceremonia del Balón de Oro

La invitación de France Football llegó a Corral antes de que se concentrara con la selección mexicana para la última fecha FIFA del año. El club Pachuca y su familia ya conocían la noticia, pero acordaron no decirle nada hasta que terminara sus compromisos con el equipo nacional.

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Durante la ceremonia del Balón de Oro 2026, Charlyn Corral ganó el premio a la mejor delantera de la temporada y en su discurso reconoció el crecimiento del futbol femenil en México (X/ @TuzosFemenil)

“El club ya sabía, mi familia ya sabía, pero no me querían decir nada hasta que yo saliera de selección. Enfrente de mis compañeras me dieron la noticia de que estaba invitada al Balón de Oro”, relató a Fox.

La originaria de Ecatepec, Estado de México, admitió que su intuición la puso en alerta. “Yo soy muy curiosa y como que dije bueno, pues seguro puede ser que me estén invitando porque puede ser que gane algo”, dijo. Consciente de la discreción habitual del evento, preparó un discurso por si resultaba ganadora.

“No me quisieron decir como tal que iba a ganar. Pero yo me preparé, dije si sí o si no, vengo preparada porque yo sabía que este evento lo hacen muy discreto. No quieren que te enteres hasta el momento que realmente ganas”, explicó.

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Cuando escuchó su nombre durante la transmisión en vivo, las cámaras captaron su reacción: una sonrisa de oreja a oreja. Esperó a que Harry Kane se levantara de su asiento y caminó detrás de él hacia el escenario con el rostro visiblemente conmovido.

Pachuca guardó el secreto por tres semanas de que ella sería la ganadora

La reacción de Charlyn Corral al momento de recibir el premio en la ceremonia del Balón de Oro (Captura X/ @DAZNFutbol)

El presidente de Pachuca FC, Armando Martínez, confirmó en entrevista con TUDN que la directiva conocía el resultado con tres semanas de anticipación. “Nosotros ya sabíamos desde hace tres semanas que Char se lo iba a ganar”, declaró.

“Ya te imaginarás todo ese tiempo que tuvimos que guardárnoslo sin podérselo decir y sin poderlo decir a nadie, porque era una sorpresa y porque la revista nos pidió que por favor fuéramos muy discretos”, agregó Martínez.

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El directivo describió el galardón como “una cerecita más al pastel tan grande que tiene Char” y repasó la trayectoria de la jugadora: sus inicios jugando con niños en Ecatepec, la necesidad de salir de México porque no existía una liga femenil profesional, su paso por Estados Unidos con una beca en la Universidad de Louisville, y su consolidación en España con el Levante, donde obtuvo el Trofeo Pichichi en la temporada 2017-2018 con 24 goles en la Liga Iberdrola.

“Triunfó en Estados Unidos, fue campeona de Europa en España y luego para nosotros fue un gran honor lograrla convencer y que se viniera acá a jugar con las Tuzas”, dijo Martínez a TUDN.

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Corral pidió un aplauso para Scarlett Camberos en su discurso

Charlyn Corral, del Pachuca, pronuncia un discurso tras ganar el premio a la mejor delantera del año. Action Images vía Reuters/Matthew Childs

Durante su discurso en el escenario, Corral dedicó un momento a Scarlett Camberos, delantera del América Femenil que terminó en el puesto 21 del ranking de las 30 mejores jugadoras nominadas al Balón de Oro femenino. Camberos se convirtió en la primera futbolista mexicana en la historia en aparecer en esa lista.

“Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser la primera mexicana recibiendo un reconocimiento. Me llena de orgullo porque sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil, un ejemplo es mi compañera Scarlett que también estuvo nominada entre las primeras 30 y también quiero que le demos un aplauso”, expresó.

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La delantera también agradeció al cuerpo técnico y a la directiva de Pachuca, pero reservó las palabras más emotivas para sus compañeras de equipo. “Quiero agradecer al club Pachuca, a los presidentes, a los directivos, a mis entrenadores, al staff, pero sobre todo a mis compañeras que espero que me estén viendo el día de hoy. Muchas gracias por ayudarme a conseguir este premio que es de todas ustedes”, dijo.

Cerró con un reconocimiento a su familia. “Gracias a mis padres, a mi hermano, ellos han sido, son y serán la base y el sostén de mi carrera. Gracias por compartir mis locuras, gracias por no dejarme tirar la toalla, pero sobre todo gracias por darme la fuerza de abrir brecha en este deporte”, finalizó.

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¿Quién es Charlyn Corral, premiada en el Balón de Oro?

Charlyn Corral, del club Pachuca. REUTERS/Eloisa Sanchez

Verónica Charlyn Corral Ang nació el 11 de septiembre de 1991 en Ecatepec. A los tres meses de vida estuvo al borde de la muerte por una complicación pulmonar que requirió una traqueotomía de urgencia. Según contó en entrevista con TUDN en 2021, fueron semanas en las que luchó por sobrevivir.

A los cinco años pisó una cancha de futbol junto a su hermano George. En su primer partido marcó un gol en los minutos iniciales. A los nueve años dejó las categorías mixtas y se incorporó a la escuela Andrea’s Soccer. Con 13 años recibió su primera convocatoria a la selección mayor de México, y un año después anotó en el Mundial Sub-20 de Rusia 2006, lo que la convirtió en la futbolista más joven en marcar en ese torneo.

Antes de la creación de la Liga MX Femenil en 2017, las jugadoras mexicanas no contaban con una liga profesional local. Corral estudió en el Tecnológico de Monterrey y en 2012 obtuvo una beca para jugar con los Louisville Cardinals en Estados Unidos, donde en dos temporadas acumuló 21 goles y 18 asistencias.

En junio de 2014 firmó su primer contrato profesional con el Merilappi United de Finlandia. En 2015 llegó al Levante de España, donde en cuatro temporadas anotó 88 goles en 124 partidos. La campaña 2017-2018 la coronó como Pichichi de la liga española, la primera mexicana en obtener ese reconocimiento.

Tras un paso por el Atlético de Madrid y una lesión en el ligamento cruzado anterior en octubre de 2020, Corral regresó a México en 2021 para incorporarse a Pachuca. En 2025 conquistó su primer título de Liga MX Femenil con las Tuzas, con dos goles en la final de ida ante América. En ese mismo año terminó como máxima goleadora mundial en la clasificación de la IFFHS.

“Estar parada aquí frente a todos ustedes, sinceramente me llena de orgullo y mucha satisfacción, después de muchos goles, aproximadamente 20 años de carrera creo que hoy me doy cuenta que el trabajo, la disciplina, el esfuerzo han valido la pena. Creo que cuando haces las cosas con mucha fe, pero sobre todo con el corazón, todo vale la pena”, dijo durante su discurso en el Balón de Oro.

Kane ganó el Balón de Oro 2026 y compartió categoría con Corral

Harry Kane, del Bayern de Múnich, celebra tras ganar el Balón de Oro masculino. Action Images vía Reuters/Matthew Childs

Harry Edward Kane, nacido el 28 de julio de 1993 en Chingford, Londres, se quedó con el Balón de Oro masculino en la 70ª edición de la gala. Es el primer futbolista inglés en obtener la distinción desde Michael Owen en 2001.

El delantero del Bayern Múnich lideró al club alemán a un doblete de Bundesliga y Copa de Alemania en la temporada 2025-2026, con un registro de 61 goles y siete asistencias en 51 partidos oficiales. Con la selección de Inglaterra, condujo al equipo al tercer puesto del Mundial 2026, el mejor resultado inglés desde el título de 1966.

Kane se impuso en la votación sobre Kylian Mbappé, del Real Madrid, quien quedó en segundo lugar, y Lamine Yamal, del Barcelona, en tercero.

En la rama femenina, la española Alexia Putellas ganó su tercer Balón de Oro después de los obtenidos en 2021 y 2022. Yamal se quedó por tercera vez consecutiva con el Trofeo Kopa al mejor Sub 21, mientras que el seleccionador español Luis de la Fuente fue distinguido como mejor entrenador del futbol masculino.

La gala del Balón de Oro 2026 se transmitió en vivo a través de DAZN desde el London Palladium, la primera vez que la ceremonia se realizó fuera de París. El evento también premió a Unai Simón como mejor portero, a Bukayo Saka con el Premio Sócrates y al París Saint-Germain como mejor equipo masculino. El Barcelona femenino acaparó cinco distinciones en la noche.

Lista completa de ganadores en el Balón de Oro 2026

Balón de Oro masculino : Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra)

Balón de Oro femenino : Alexia Putellas (Barcelona/London City - España)

Mejor equipo masculino : París Saint-Germain (Francia)

Mejor equipo femenino : Barcelona (España)

Mejor entrenador del fútbol masculino : Luis de la Fuente (Selección de España - España)

Mejor entrenador del fútbol femenino : Pere Romeu (Barcelona - España)

Trofeo Kopa masculino : Lamine Yamal (Barcelona - España)

Trofeo Kopa femenino : Vicky López (Barcelona - España)

Trofeo Yashin masculino : Unai Simón (Athletic Club - España)

Trofeo Yashin femenino : Cata Coll (Barcelona - España)

Trofeo Gerd Müller masculino : Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra)

Trofeo Gerd Müller femenino : Charlyn Corral (Pachuca - México)

Premio Sócrates: Bukayo Saka/BigShoe (Arsenal - Inglaterra)