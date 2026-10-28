México

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de octubre en Mazatlán

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico para las próximas horas de este miércoles 28 de octubreen Mazatlán.

El clima para este miércoles 28 de octubre en Mazatlán alcanzará los 33.9 grados, mientras que la temperatura mínima será de 24.4 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 6.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 65%, con una nubosidad del 78%, durante el día, además de una nubosidad del 90%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los {"Value": 9.3, "Unit": "km/h", "UnitType": 7} kilómetros por hora en el día y los 5.6 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Mazatlán (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Mazatlán

Mazatlán, ubicado en Sinaloa, es un municipio que goza de un tipo de clima tropical semi húmedo seco-lluvioso, que además está marcado por una temporada de sequía.

La temperatura promedio anual para esta región es de 26 grados, aunque es usual que en el verano la humedad provoque sensación de bochorno. El clima es cálido de diciembre a febrero y hay precipitaciones entre los meses de julio a octubre, aunque en ese lapso puede que los termómetros alcancen los 35 grados.

PUBLICIDAD

De vez en cuando, entre los meses de junio a noviembre, Mazatlán podría verse afectada por la temporada de tormentas y huracanes, aunque éstos afectan más al oeste del lado de la península de California. Sólo tres veces la ciudad ha sido azotada por estos fenómenos: en 1943; en 1957 y en 1975.

Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)
Esta ciudad sinaloense posee una temperatura anual promedio de 26 grados. (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MazatlánClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 27 de octubre: preparativos para el Día de Muertos en CDMX provoca caos en Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 27 de octubre: preparativos para el Día de Muertos en CDMX provoca caos en Reforma

Kim Kardashian deslumbra en su llegada a la CDMX: qué hace la empresaria en la capital mexicana

La empresaria y actriz llega a la capital del país junto con Sarah Paulson para presentar la segunda temporada de la serie “Todo Vale”

Kim Kardashian deslumbra en su llegada a la CDMX: qué hace la empresaria en la capital mexicana

Consejo General del INE formaliza la presidencia interina de Blanca Yassahara Cruz: partidos instan a seguir investigación a Taddei

La expresidenta del Instituto Nacional Electoral deja el cargo en medio de señalamientos de corrupción

Consejo General del INE formaliza la presidencia interina de Blanca Yassahara Cruz: partidos instan a seguir investigación a Taddei

Plan gratis para Halloween en CDMX: disfruta una casa del terror y lleva a tu perrito a un desfile de disfraces

El Centro Cultural Futurama concentrará planes gratuitos para celebrar Halloween

Plan gratis para Halloween en CDMX: disfruta una casa del terror y lleva a tu perrito a un desfile de disfraces

Imelda Tuñón habría pedido el arresto de Maribel Guardia y Marco Chacón tras la renuncia de convivir con el niño

La defensa de la viuda de Julián Figueroa habría exigido reclusión para la actriz y su esposo

Imelda Tuñón habría pedido el arresto de Maribel Guardia y Marco Chacón tras la renuncia de convivir con el niño
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 27 de octubre en México: DEA y FBI estrechan el cerco contra el Abuelo Farías, líder de Cárteles Unidos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy 27 de octubre en México: DEA y FBI estrechan el cerco contra el Abuelo Farías, líder de Cárteles Unidos

Caso CIA: México ocultó la respuesta del Gobierno de EEUU sobre el operativo, según César Jáuregui

EEUU intensifica la lucha contra los cárteles en ambos lados de la frontera: Johnson destaca avances en seguridad

Ricardo Trevilla supervisa tropas de la Defensa en Mazatlán luego del hallazgo de presuntos restos humanos al exterior del Ayuntamiento

Cumplimentan orden de aprehensión contra "El Toro", miembro de La Familia Michoacana acusado de extorsión

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro anuncia remasterización de “El Espinazo del Diablo”, una de sus películas más icónicas

Guillermo del Toro anuncia remasterización de “El Espinazo del Diablo”, una de sus películas más icónicas

Carlos Trejo busca a Guillermo del Toro para que dirija su nueva película de “Cañitas”

Kim Kardashian deslumbra en su llegada a la CDMX: qué hace la empresaria en la capital mexicana

Plan gratis para Halloween en CDMX: disfruta una casa del terror y lleva a tu perrito a un desfile de disfraces

Imelda Tuñón habría pedido el arresto de Maribel Guardia y Marco Chacón tras la renuncia de convivir con el niño

DEPORTES

Rubén “Púas” Olivares, leyenda del boxeo, busca vender terrenos y recuerdos de su carrera ante cirugía para recuperar la vista

Rubén “Púas” Olivares, leyenda del boxeo, busca vender terrenos y recuerdos de su carrera ante cirugía para recuperar la vista

Canelo Álvarez advierte a Christian Mbilli: “Yo voy a ganar ese campeonato mundial”

Jorge Ruvalcaba apunta a Selección Mexicana: Rafa Márquez consideraría convocarlo para Nations League

Conejo Pérez confía en que Joel Huiqui haga bicampeón a Cruz Azul en el Apertura 2026 de la Liga MX

Hugo Sánchez llena de halagos a Charlyn Corral y la felicita por el Balón de Oro: “Como mexicano es un orgullo”