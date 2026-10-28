Rotondi reabre la herida de Pumas con playera del gol que dio el título a Cruz Azul

Rotondi anotó el gol del título frente a Pumas UNAM REUTERS/Eloisa Sanchez

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Carlos Rodolfo Rotondi reavivó la rivalidad con los Pumas de la UNAM, después de portar una camiseta que recuerda la jugada del gol que le dio al Club de Futbol Cruz Azul el título del Torneo Clausura 2026 de la Liga Mx en el estadio Olímpico Universitario.

Rodo Rotondi modeló dos diseños exclusivos de la Máquina Cementera, uno de color negro y otro en tono blanco, resaltando en la parte de enfrenteel minutos en que se dio la media vuelta para vencer a Keylor Navas y convertirse en el héroe de la película en Ciudad Universitaria.

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Para reabrir la herida de la afición auriazul, en la zona del dorsal se observan los toques previos que realizó el conjunto de Joel Huiqui para llegar al área de los Pumas, donde Rotondi giró entre dos defensas y alojó la pelota entre las redes para firmar la voletereta y el campeonato celeste.

Y para recalcar que se trata de la jugada que definió la final del torneo pasado, Carlos Rotondi apunta al número 10 que aparece en su camiseta, cantidad de títulos que Cruz Azul ha ganado en la Primera División Mexicana, el último en casa de los Pumas de la UNAM el 24 de mayo del 2026.

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Rotondi vuelve a vencer a Keylor Navas en duelo amistoso con Checo Pérez en la CDMX

El jugador Rodolfo Rotondi viste las prendas alusivas a su anotación en la final frente a Pumas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este martes 26 de octubre, en las celebraciones previas al Gran Premio de México, el argentino Rodolfo Rotondi y el costarricense Keylor Navas acompañaron al piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, para fungir como entrenadores en el partido de futbol amistoso que se suele disputar en en Plaza Carso, Ciudad de México.

Keylor Navas dirigió al equipo de Sergio Pérez, que vistió de color blanco, y Rodolfo Rotondi instruyó a las y los futbolistas del equipo negro, que resultaron ganadores por marcador de 5-4, después de ir en desventaja 3-0 con el Hat-Trick del empresario, Arturo Elías Ayub.

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Aparte de Carlos Rotondi y Keylor Navas, también estuvieron Gonzalo Piovi y Adalberto Carrasquilla, jugadores que también disputaron la final del Clausura 2026; Tito Piovi fue parte del grupo de Rodo Rotondi y Coco Carrasquilla hizo equipo con Sergio Checo Pérez.

El jugador de Cruz Azul estuvo en evento de Checo Pérez (Néstor Hernández Molina)

Al termino del encuentro todos los futbolistas se reunieron en el centro de la cancha para levantar el título que se entregó al equipo vencedor. Antes de retirarse, Keylor Navas le deseó mucho éxito a Checo Pérez en su carrera número 300 en el Gran Premio de México este fin de semana.

Cruz Azul liga tres victorias antes de encarar un cierre complicado en el torneo regular

Anotó de penal vs Pachuca en el Hidalgo. REUTERS/Luis Cortes

Cruz Azul hilvana tres victorias en el Apertura 2026 después de un desempeño irregular que lo llevó a sufrir durante un lapso de cinco partidos, cuatro en la Liga Mx y la final perdida contra el Inter Miami CF por la Campeones Cup 2026 en septiembre último.

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Tras la goliza 5-0 a los Bravos del FC Juárez en el estadio Banorte, el campeón enfiló victorias de visitante contra Club Pachuca (1-2) y Gallos de Querétaro (1-3) para tomar el subliderato y estar listo para sus últimos tres partidos que definirán su futuro en este certamen.

La Máquina de Joel Huiqui cerrará la primera ronda ante Club León, Tigres UANL y Chivas de Guadalajara con la meta de sellar su pase a la Liguilla y mantenerse en la pelea por el bicampeonato de la Liga MX.

Es sublíder del torneo con 26 puntos. REUTERS/Luis Cortes

El plantel de La Noria recibirá al Club León este domingo 1 de noviembre en el estadio Banorte. Para el sábado 7 de noviembre, los celestes viajarán a la Sultana del Norte para enfrentar a Tigres UANL y posteriormente se dirigirán a la Perla Tapatía para medir fuerzas contra las Chivas de Guadalajara el sábado 22.

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Cruz Azul suma 26 unidades en la tabla de posiciones, a raíz de ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas. Con 32 goles se coloca como la segunda mejor ofensiva del torneo, sólo por debajo del Club de Futbol América que registra 33 anotaciones en el Apertura 2026 de la Liga Mx.