Carlos Trejo busca a Guillermo del Toro para que dirija su nueva película de “Cañitas”

Un fotomontaje reúne al autor Carlos Trejo y al cineasta Guillermo del Toro frente a la ilustración de la portada del libro Cañitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Carlos Trejo, conocido como “El Cazafantasmas”, busca a Guillermo del Toro para dirigir “Cañitas 2”, la secuela de la cinta de terror basada en su libro de 1995, y asegura que el proyecto ya está en marcha con financiamiento confirmado y un socio en República Dominicana, donde se rodaría.

El investigador paranormal reveló en entrevista con De Primera Mano que su socio en la producción es Pablo Velasco, nieto del conductor Raúl Velasco. “Estamos ahorita ya oficialmente preparando la segunda parte de ‘Cañitas’, ya está firmada por mi socio Pablo Velasco”, dijo Trejo al medio.

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El libro de 1995 que originó la franquicia

La historia de “Cañitas” nació en 1995, cuando Carlos Trejo publicó un libro sobre presuntos fenómenos paranormales vividos por su familia en una casa de la calle Cañitas, en la colonia Popotla, Ciudad de México. El relato narra cómo la vida de una familia cambia tras realizar una sesión con una tabla Ouija.

La Casa de Cañitas emerge como un emblema del misterio en la capital mexicana.

La adaptación cinematográfica, “Cañitas: Presencia”, se estrenó en 2007 bajo la dirección de Julio César Estrada. La crítica la ha señalado como una de las peores producciones del cine mexicano.

Guillermo del Toro ya conocía el proyecto, según Carlos Trejo

El “Cazafantasmas” sostiene que su acercamiento a Guillermo del Toro no es reciente. Según su relato a De Primera Mano, platicó con el director hace años, cuando recién había salido el libro, y el interés surgió desde entonces.

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“Hace muchos años platicaba yo con él, recién había salido el libro y le interesó muchísimo. Hubo una plática de café donde le gustó mucho la idea de hacerlo”, relató Carlos Trejo al medio.

(Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Con esa historia como antecedente, Trejo decidió retomar el contacto junto con Velasco para proponerle formalmente la dirección de la secuela. “Estamos a espera que nos confirme una cita Guillermo del Toro, entonces estamos tirando la casa por la ventana tanto Pablo como yo”, declaró.

Sobre la ambición de sumar al cineasta ganador del Óscar, Trejo fue tajante: “Amigo, cuando las cosas valen la pena, no importa, vamos a darle, entonces estamos en esa plática”, dijo. Hasta el momento no existe respuesta pública de Guillermo del Toro sobre la propuesta.

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El elenco confirmado y la “sorpresa” pendiente

Carlos Trejo adelantó que su esposa fungirá como directora ejecutiva del proyecto y confirmó la participación del actor Alexis Ayala en el elenco. “Ya les puedo hablar ahora sí que hay varios actores ya confirmados, tenemos ahí a Alexis Ayala”, contó.

El director mexicano Guillermo del Toro habla durante un evento de la película La forma del agua en el Festival Internacional de Cine de Morelia. (@FICM)

El productor evitó dar detalles adicionales sobre el reparto y mencionó que existe “una sorpresa por ahí” relacionada con la dirección que todavía debe confirmar, según relató.

La grabación de “Cañitas 2” se realizaría en República Dominicana, de acuerdo con lo adelantado por Trejo. El anuncio llega tras su reciente paso por el reality La Granja VIP.

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El siguiente proyecto: una película sobre su propia vida

Además, Carlos Trejo también reveló planes para después de “Cañitas 2”: una producción basada en su propia biografía. El cazafantasmas no ofreció fecha ni detalles sobre este segundo proyecto.

La historia de la casa embrujada volverá con una nueva versión. (Imágenes: ct_caza, Instagram)

Por ahora, el futuro de “Cañitas 2” depende de la respuesta que dé Guillermo del Toro a la invitación formal que Trejo y Velasco aseguran haberle extendido.

¿Quién es y cuántos años tiene Carlos Trejo?

Carlos Trejo, conocido como “El Cazafantasmas”, es un escritor e investigador mexicano de fenómenos paranormales, nacido en la Ciudad de México. Saltó a la fama en la década de los 90 con la publicación de “Cañitas”, libro sobre supuestos acontecimientos paranormales ocurridos en una vivienda de la capital mexicana, considerado uno de los más vendidos del país en su género.

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Su trayectoria combina investigación paranormal, música y espectáculo. En 2026 se suma como participante a La Granja VIP, donde se posiciona como “archienemigo” de Alfredo Adame, tras años de rivalidad pública entre ambos.

Durante años los famosos han postergado un enfrentamiento físico, pero este 2026 podría ser el momento en donde termine esta rivalidad. (Especial)

Sobre su edad, existen diferentes versiones de su fecha y lugar de nacimiento, aunque la más repetida es que nació el 21 de julio de 1963, por lo que tiene 63 años de edad.