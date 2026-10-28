Azalia Ojeda habla de su salida de La Granja VIP y lanza mensaje a sus haters: "Prefiero ser odiada que olvidada"

La séptima eliminada del reality defendió su enfrentamiento con Rafa Mercadante, cuestionó a Natalia Alcocer y reveló que hubo momentos en los que quiso abandonar la competencia por el desgaste emocional. (Captura de pantalla La Granja VIP)

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Azalia Ojeda reconoció que llegó a un punto de agotamiento emocional dentro de La Granja VIP 2026 que la hizo querer abandonar la competencia, aunque tras su eliminación como la séptima participante en salir del reality, aseguró que no se arrepiente de nada y reveló que su enfrentamiento con Rafa Mercadante fue el detonante de su salida.

La exintegrante de Big Brother fue eliminada tras recibir la menor cantidad de votos del público. La producción del programa la sancionó y la nominó de forma directa después de una discusión con Mercadante en la que se especuló sobre la existencia de golpes. Esa sanción le impidió ser salvada, y su permanencia quedó sujeta únicamente a la votación.

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En entrevista posterior a su eliminación, Ojeda habló del desgaste que vivió durante las últimas semanas dentro del reality. “Sí llegas a un tiempo en el que ya no te hallas. Es un aislamiento completo y total. Esa semana yo extrañaba a mi hija, a mi familia, a mi casa, estaba de malas”, explicó.

La participante admitió que días antes de la eliminación expresó públicamente su deseo de irse. “Yo decía: ‘Ya me quiero ir, ya no tengo nada que hacer aquí’. Y evidentemente, pasa el día, te sales, respiras y te cambia el chip”, detalló.

Tras ser sancionada y eliminada de La Granja VIP 2026, la exintegrante de Big Brother arremetió contra Rafa Mercadante, calificó de falso el romance entre Natalia Alcocer y Pablo, y expresó su deseo de que La Resistencia llegue a la final. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Ojeda defendió su legado y lo usó como estrategia contra Rafael Mercadante

Al salir del programa, cada eliminado tiene derecho a ejercer el llamado “Legado”, una mecánica que permite nominar directamente a otro participante. Ojeda no dudó en elegir a Mercadante.

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“Con Rafa llevaba dos semanas peleando diario. Es un provocador profesional. Y cuando lo enfrentas, llora, es chillón”, declaró. Al momento de su salida en el foro, fue más directa: “Que Julio y Rafa vayan y ch*ngu*n a su m*dr* cada que respiren”, dijo ante cámaras.

La decisión del legado tuvo un componente estratégico. Con esa nominación, Ojeda bloqueaba a Mercadante para competir por el puesto de capataz y lo enviaba directamente como peón. “Hay que seguir haciendo estrategias”, justificó.

Ojeda perteneció al grupo denominado La Resistencia, integrado también por Manelyk, Kunno, Mono y Bebeshita. La placa de nominados de esa semana incluyó a Manelyk, Mercadante, Kunno, Natalia Alcocer y Ojeda. Kunno y Manelyk fueron salvados por la producción, y la definición quedó entre Alcocer y Ojeda.

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Al ser cuestionada sobre si se consideraba parte del bando de los villanos del programa, no lo negó. “Sí, o sea, en las telenovelas, la mala, ¿qué termina siendo? La mala siempre le va mal, y al final es la que todo mundo se acuerda de ella”, afirmó.

Azalia Ojeda habló del aislamiento que la llevó a querer renunciar al programa, explicó por qué usó su legado como arma estratégica contra Mercadante y eligió a Kevin como su favorito del equipo rival. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Sobre su grupo, explicó: “Le pusimos Resistencia justamente porque sabíamos que poco a poco estábamos siendo menos y no nos daba miedo”. Y agregó una frase que definió su paso por el reality: “Yo prefiero ser odiada que olvidada”.

Ojeda cuestionó la participación de Natalia Alcocer

Uno de los momentos más ácidos de la entrevista fue cuando habló de Alcocer, quien sobrevivió a la misma placa de nominación. “Natalia está de luna de miel. Solo está de luna de miel y duerme. No tiene otra cosa que hacer”, disparó.

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También puso en duda la relación sentimental que Alcocer mantiene dentro del programa con otro participante llamado Pablo. “Desde que llegó Pablo están en este chipeo de amor que solo ellos se los creen. Yo creo que cuando esto se acabe, se acaba todo eso”, sentenció.

Le gustaría que ganara alguien de La Resistencia, pero apuesta por Kevin

La exgranjera admitió que forma parte del bando de los villanos del reality, defendió a su grupo La Resistencia y lanzó una frase que definió su paso por el programa: "Prefiero ser odiada que olvidada". (Captura de pantalla TikTok La Granja VIP)

Azalia expresó su deseo de que algún integrante de su equipo se corone en la competencia. “Me gustaría que ganara Mane, Mono, incluso Kuno. Pero si soy realista, normalmente los malos nunca ganan”, reconoció.

Fuera de su grupo, eligió a Kevin como su favorito del equipo contrario. “Creo que es un buen jugador”, dijo. Y pidió que al menos dos de sus compañeros de La Resistencia lleguen a la final: “Yo espero que aunque sea dos. Se lo merecen, han dado batalla, han dado guerra, han dado contenido”.

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Al momento de su salida en el foro con el conductor Adal Ramones, Ojeda se mostró conmovida y habló de lo que le esperaba afuera. “El martes es mi cumpleaños. Voy a festejar con mi hija, con la gente que me ama. Y a festejar también que mi madre y mi hermana están fuera de sus quimios el 27 de octubre. Hay mucho que celebrar”, declaró.

Para cerrar, dejó un mensaje que resumió su actitud dentro y fuera del reality: “Muchas gracias a todo el hate, porque gracias a que me odian, yo sigo aquí”.