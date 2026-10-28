México

Abaten a “Chuy González” en Guasave: DEA ofrecía 5 millones de dólares por el operador del Cártel de Sinaloa

Elementos de la Marina lo interceptaron tras una persecución de varias horas por comunidades rurales del norte de Sinaloa

Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy", fue abatido el 26 de octubre durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Guasave, Sinaloa. (DEA)
Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy", fue abatido el 26 de octubre durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Guasave, Sinaloa. (DEA)
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Elementos de la Secretaría de Marina abatieron a Jesús González Peñuelas, alias “El Chuy”, durante un operativo aéreo y terrestre desplegado el lunes 26 de octubre en las inmediaciones de Estación Capomas, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena, tras acusarlo de liderar una organización dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, heroína y fentanilo desde al menos 2007.

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González Peñuelas, de 56 años y originario de Batamote, Guasave, operaba células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada, según el Departamento del Tesoro estadounidense. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo había designado como narcotraficante especialmente señalado en mayo de 2021, y el 20 de mayo de 2026 anunció nuevas sanciones en su contra por presuntos vínculos con el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Fuentes de seguridad también confirmaron al medio N+ que la segunda persona fallecida en el enfrentamiento fue identificada como Cesáreo Peñuelas Ruiz, originario del ejido 5 de Febrero, en el municipio de Sinaloa de Leyva.

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Una persecución que se extendió por varias comunidades de Guasave

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La movilización comenzó durante la tarde del lunes cuando elementos de la Marina iniciaron una persecución en la zona norte de Guasave, según información publicada por medios locales. Habitantes de Bamoa y Estación Bamoa reportaron la presencia de ponchallantas en caminos y carreteras, además del desplazamiento de vehículos de las fuerzas federales.

La persecución se extendió por caminos rurales, bordos de canales y carreteras estatales hasta las inmediaciones de Estación Capomas, cerca de la comunidad de Siete Ejidos, donde se registró el intercambio de disparos.

En el despliegue participaron integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) de la Marina con apoyo de un helicóptero. También se reportó la presencia de elementos del Ejército, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y corporaciones estatales. En el lugar se documentó la presencia de más de 50 vehículos oficiales, helicópteros, avionetas y drones.

Ya entrada la noche del lunes, los cuerpos fueron trasladados vía aérea al Servicio Médico Forense de Culiacán bajo un dispositivo de seguridad.

Las autoridades aseguraron cuatro camionetas con reporte de robo en Estados Unidos como parte del operativo.

De operador de los Beltrán Leyva a la órbita de “Los Mayos”

Fausto Isidro Meza Flores
Sería uno de los socios de Fausto Isidro Meza Flores, alias 'El Chapo Isidro'. (Jovani Pérez | Infobae México)

La trayectoria criminal de “El Chuy” González comenzó bajo el liderazgo de Arturo Beltrán Leyva. Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009 y el arresto de su hermano Alfredo, González Peñuelas se vinculó con Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, quien había sido hombre de confianza de los hermanos Beltrán.

Sin embargo, según fuentes de seguridad consultadas por N+, “El Chuy” tuvo participación con “Los Chapitos” y tras la disputa de territorio terminó operando para “Los Mayos”, facción que “El Chapo Isidro” terminó apoyando en su momento.

El Departamento del Tesoro describió a su organización como un “brazo ejecutor” de rutas de tráfico de drogas para Meza Flores, y señaló que en su momento colaboró con Rafael Caro Quintero, actualmente preso en Nueva York.

Acusaciones y sanciones en EEUU

(OFAC)
(OFAC)

En 2017, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California presentó cargos contra González Peñuelas por conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a la importación y conspiración para importar sustancias controladas.

En febrero de 2018, la Fiscalía del Distrito de Colorado lo acusó junto con otras dos personas de fabricación y distribución de más de un kilogramo de heroína y cinco kilogramos de cocaína para su importación a Estados Unidos. También le imputaron seis cargos por heroína y dos por cocaína.

En enero de 2024, la DEA lanzó una línea de denuncias específica para recibir información sobre González Peñuelas y sus asociados, y el Departamento de Estado anunció la recompensa de cinco millones de dólares, según el comunicado de la propia agencia antidrogas.

La acción más reciente ocurrió el 20 de mayo de 2026, cuando la OFAC sancionó a González Peñuelas junto con más de una docena de individuos y entidades vinculados al Cártel de Sinaloa. El comunicado del Departamento del Tesoro lo identificó como líder de “una organización de larga trayectoria involucrada en el tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa”.

En esa misma acción se designó a cinco asociados de González Peñuelas: Cástulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha, por sus presuntos roles en la producción, distribución y lavado de dinero para la organización.

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