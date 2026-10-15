“Esto no me detiene”: Raúl Jiménez comparte emotivo mensaje tras confirmarse que será operado

(Raúl Jiménez / Instagram)

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Raúl Jiménez compartió un emotivo mensaje en redes sociales después de que el Wolverhampton confirmara que será operado de la rodilla izquierda y permanecerá fuera de las canchas hasta enero de 2027. El delantero mexicano aseguró que afrontará este nuevo desafío con paciencia y disciplina, con la intención de regresar en mejores condiciones.

A través de su Instagram, el atacante de los Wolves publicó una reflexión dirigida a sus seguidores, en la que reconoció que el proceso de recuperación no será sencillo, pero dejó claro que está decidido a superar la adversidad y volver a la actividad futbolística.

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“La vida siempre nos pone pruebas, y esta es una más que voy a superar. Sé que el camino no será fácil, pero también sé de lo que soy capaz”, escribió el delantero mexicano.

Jiménez también destacó que la lesión no cambiará su mentalidad y que trabajará día a día para completar su rehabilitación. “Esto no me detiene, solo me prepara para volver más fuerte”, agregó en la publicación, que acompañó con una fotografía.

¿Qué lesión tiene Raúl Jiménez y cuándo regresaría a las canchas?

(Action Images/Paul Childs)

El mensaje del delantero llega después de que este 14 de octubre el Wolverhampton informara que será sometido a una cirugía para reparar el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, luego de que la lesión no evolucionara como esperaba el cuerpo médico.

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El problema físico ocurrió durante el partido contra el Everton, hace cuatro semanas. Aunque inicialmente el club contemplaba un tratamiento sin cirugía, los estudios posteriores mostraron que el ligamento no cicatrizaba conforme a lo previsto.

De acuerdo con la información del equipo inglés, la intervención está programada para el viernes 16 de octubre en Londres. Después de la operación, el atacante afrontará alrededor de tres meses de rehabilitación, por lo que su regreso a las canchas se contempla hasta enero de 2027.

La lesión también dejará al mexicano fuera de los compromisos de noviembre con la Selección Mexicana, que enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

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“Volveré más fuerte que nunca”: el mensaje de Raúl Jiménez

(Raúl Jiménez / Instagram)

El delantero cerró su publicación con una promesa sobre su regreso, al destacar que afrontará el proceso con la misma determinación que ha mantenido durante su carrera.

“Un día a la vez, con paciencia, disciplina y la misma mentalidad de siempre. Volveré. Y volveré más fuerte que nunca”, expresó el futbolista, quien ahora concentrará sus esfuerzos en recuperarse para volver a defender los colores del Wolverhampton y de la Selección Mexicana.