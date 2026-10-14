Raúl Jiménez será operado de la rodilla y estará fuera de las canchas hasta 2027

(EFE/EPA/PETER POWELL)

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La tarde de este miércoles, el Wolverhampton Wanderers confirmó que Raúl Jiménez será operado de la rodilla izquierda el próximo viernes 16 de octubre, luego de que la lesión que sufrió hace cuatro semanas no respondiera favorablemente al tratamiento.

De acuerdo con el comunicado emitido por el club inglés, Phil Hayward, director de rendimiento del club inglés, informó que el delantero mexicano estará fuera de las canchas durante aproximadamente tres meses, por lo que se espera que regrese hasta enero de 2027.

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Jiménez se lesionó el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda durante el partido contra el Everton. Aunque inicialmente se esperaba que la dolencia evolucionara sin necesidad de cirugía, los estudios realizados durante las últimas tres semanas mostraron que el ligamento no estaba sanando como se esperaba.

Ante este panorama, el cuerpo médico consultó con varios especialistas y determinó que la intervención quirúrgica era la mejor alternativa para reparar el ligamento y establecer un plazo más claro para su recuperación.

Wolves explica por qué Raúl Jiménez deberá pasar por el quirófano

(Wolves)

A través del sitio oficial del club, Hayward explicó que la decisión se tomó después de comprobar que el tratamiento inicial no daba los resultados esperados.

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“Raúl se lesionó el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda contra el Everton, hace ya cuatro semanas, y lamentablemente la lesión no ha respondido como esperábamos, así que hemos decidido que lo mejor es operarlo para reparar el ligamento”, señaló.

El directivo también explicó que el club buscó evitar una espera que pudiera prolongar el proceso de recuperación sin garantizar una mejoría.

“Existe el riesgo de que sigamos esperando a que las cosas mejoren tratando la rodilla de forma conservadora (sin cirugía), pero si eso no sucede, entonces tendremos que operarlo y perder más tiempo”, detalló.

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La intervención se realizará este viernes 16 de octubre en Londres. Según Hayward, el procedimiento consistirá en volver a unir el ligamento a la tibia, sin necesidad de reconstrucción.

En cuanto al tiempo que necesitará el delantero mexicano para recuperarse, el director de rendimiento precisó que el plan contempla alrededor de tres meses de rehabilitación.

“Se someterá a la cirugía el viernes en Londres, y luego tendrá alrededor de tres meses de rehabilitación antes de estar listo para volver a jugar”, explicó.

Así será la rehabilitación de Raúl Jiménez tras su operación

(Wolves / X)

Después de la cirugía, el atacante deberá cumplir una primera etapa de recuperación antes de aumentar progresivamente las cargas de trabajo. Durante las primeras dos semanas se enfocará en ejercitar los músculos para conservar su volumen; posteriormente, podrá avanzar con actividades en el gimnasio y la piscina.

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El objetivo es que comience a realizar ejercicios con carga completa alrededor de cuatro semanas después de la intervención, como parte de su proceso para volver a las canchas.

Hayward reconoció que la noticia ha sido difícil para el futbolista, quien esperaba recuperarse sin necesidad de pasar por el quirófano.

“Obviamente está muy decepcionado, como todos nosotros. Todos esperábamos que después de las primeras pruebas se recuperara pronto, pero lamentablemente no está respondiendo al tratamiento”, comentó.

No obstante, el directivo señaló que contar con un plan definido permitirá al mexicano concentrarse en su recuperación.

“Está decepcionado, pero también contento de que ahora tengamos un plan bien definido. Podemos trabajar en base a eso y asegurarnos de que se recupere en el plazo previsto”, agregó.

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Wolves también actualizó las lesiones de Rodrigo Gomes y los hermanos Traoré

Además de la situación de Raúl Jiménez, Hayward compartió información sobre la evolución de otros tres jugadores del equipo.

Rodrigo Gomes presenta lesiones en dos ligamentos del tobillo. Aunque todavía debe esperar a que disminuya la inflamación antes de avanzar en su recuperación, el club considera que no se trata de una lesión grave.

“Todavía está esperando a que baje la inflamación, y entonces empezaremos a trabajar con él para que vuelva a entrenar en cuanto esté recuperado”, explicó Hayward, quien señaló que espera su regreso relativamente pronto.

En el caso de Bertrand Traoré, el problema se encuentra en los isquiotibiales. Aunque el futbolista no siente dolor y mantiene buenos niveles de fuerza, las pruebas todavía no confirman que el tejido esté completamente recuperado.

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“Debemos tener cuidado con él durante la próxima semana, pero no es una lesión grave y está progresando muy bien, trabajando duro y su recuperación será rápida”, indicó el directivo.

Por su parte, Boubacar Traoré evoluciona favorablemente de una lesión en la pantorrilla que lo mantuvo fuera durante un par de semanas. El jugador ya trabaja en el campo con los fisioterapeutas y podría volver a entrenar con normalidad en una o dos semanas.

“Está mejorando notablemente y volverá a entrenar con normalidad en una o dos semanas”, afirmó Hayward.

Mientras los otros tres futbolistas avanzan en sus respectivos procesos de recuperación, los Wolves deberán afrontar la baja prolongada de Raúl Jiménez, quien buscará completar su rehabilitación para regresar a la actividad en enero.

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