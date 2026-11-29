Riña tras el América vs Monterrey termina con 23 detenidos en la CDMX. SSC

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a 23 personas por su probable participación en una riña colectiva registrada tras el partido entre América y Monterrey, disputado en el Estadio Banorte, en la alcaldía Coyoacán.

El operativo formó parte del dispositivo de seguridad y vigilancia “Estadio Seguro”, implementado por la dependencia capitalina durante el encuentro que correspondió a los Cuartos de Final del Apertura 2026.

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Riña en la salida del estadio y traslado hasta Tlalpan

La SSC detuvo a 23 personas: tres mujeres y 20 hombres, de entre 17 y 50 años, acusadas de participar en una pelea grupal registrada al finalizar el partido entre América y Monterrey en el Estadio Banorte. Las detenciones se concretaron en Tlalpan y los arrestados quedaron a disposición de un Juez Cívico.

Según el comunicado de la dependencia, los hechos ocurrieron durante el desfogue de los asistentes, al término del evento deportivo. Los uniformados detectaron, a la altura de la salida 1 del recinto, una trifulca grupal protagonizada por aficionados.

Lo detenidos se les identifico como presuntos integrantes de “La Monumental”, vinculada al Club América.

Riña tras el América vs Monterrey termina con 23 detenidos en la CDMX. SSC

Los efectivos de la SSC intervinieron para controlar la situación. El conflicto se trasladó fuera del perímetro del estadio hasta el cruce de calzada Acoxpa y Del Bordo, en la colonia Villa Lázaro Cárdenas, dentro de la alcaldía Tlalpan. Fue en ese punto donde se concretaron las detenciones.

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El comunicado no especificó si se les relacionó con posesión de objetos prohibidos o con algún otro delito adicional a la participación en la riña.

Un hombre herido durante los incidentes

Durante los disturbios, un hombre de 21 años resultó policontundido, con lesiones en la parte posterior de la cabeza provocadas por un golpe contuso. La SSC informó que el afectado fue atendido por paramédicos en el propio lugar de los hechos.

De acuerdo con el comunicado, el herido no requirió traslado a ningún hospital tras recibir atención médica inicial.

Proceso ante el Juez Cívico

A las 23 personas detenidas se les informaron sus derechos constitucionales antes de ser presentadas ante un Juez Cívico. Según indicó la SSC, será esta autoridad la que determine la sanción correspondiente para cada caso.

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El comunicado no detalló plazos ni posibles montos de sanción, al tratarse de un procedimiento que corresponde definir al juzgado cívico competente.

Eliminación del América marcó el cierre del partido

Los incidentes se produjeron luego de que el Club América cayera 2-0 ante Monterrey en el Estadio Banorte, resultado que significó la eliminación de las Águilas en los Cuartos de Final del Apertura 2026.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 28, 2026 America's Edwin Cerrillo fouls Monterrey's Jesus Corona and concedes a penalty kick REUTERS/Eloisa Sanchez

El comunicado de la SSC no atribuye explícitamente la riña al resultado del marcador, aunque ubica los hechos en el contexto inmediato del cierre del encuentro, durante la salida del público del recinto.

La corporación capitalina reiteró que el dispositivo “Estadio Seguro” tiene como objetivo intervenir ante este tipo de altercados entre aficionados en inmediaciones de los recintos deportivos de la ciudad.

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La Monumental, una barra con historial de violencia

La Monumental nació en 1999 como grupo de animación del Club América y, según registros periodísticos, fue considerada durante años una de las barras más violentas y peligrosas del país.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2004, durante la Copa Libertadores, cuando integrantes de la barra lanzaron una carretilla al terreno de juego en medio de una trifulca entre jugadores de las Águilas y el Sao Caetano brasileño.

Una base de datos que la Liga MX entregó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en 2018, revelada por el periodista Antonio Nieto, documentó que 112 integrantes activos de La Monumental habían estado en prisión en algún momento.

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Por separado, informes de inteligencia de la propia SSC identificaron a La Monumental como una de las tres barras que sigue al América, junto con Disturbio y el Ritual de Kaoz. Esos registros policiales ubicaron como líder del grupo a Jesús José Peña, alias “El Congo”, con Fernando Samuel Corona Velázquez como sublíder.

Pese a ese historial, reportes periodísticos señalan que la barra se había alineado con mayor disciplina al club en los últimos años, antes del episodio registrado el sábado 28 de noviembre tras la eliminación del América ante Monterrey.