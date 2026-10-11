Messi pone a Gilberto Mora dentro de las 10 futuras promesas del futbol

El mediocampista mexicano se encuentra en un buen momento dentro de su carrera futbolística, mientras que el astro argentino se acerca a su retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lionel Messi incluyó a Gilberto Mora entre las 10 futuras promesas del fútbol en un spot de Adidas. El jugador mexicano aparece en una nómina internacional que reúne a jóvenes talentos de nueve países.

La selección del astro argentino también incorpora a Tomás Aranda, de Argentina; Can Uzun, de Turquía; Max Dowman, de Inglaterra; y Zavier Gozo, de Estados Unidos.

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Gilberto Mora anotó el gol que le dio el empate a México en el partido contra Colombia (X@miseleccionmx)

El listado se completa con Jesús Rodríguez, de España; Kees Smit, de Países Bajos; Chloe Sarwie, de Inglaterra; Giovanna Waksman, de Brasil; y Lotta Wrede, de Alemania.

La presencia de Mora sitúa a México dentro de un grupo que combina futbolistas de América y Europa, con representantes tanto del fútbol masculino como del femenino.

Tomás Aranda | Argentina Can Uzun | Turquía Gilberto Mora | México Max Dowman | Inglaterra Zavier Gozo | Estados Unidos Jesús Rodríguez | España Kees Smit | Países Bajos Chloe Sarwie | Inglaterra Giovanna Waksman | Brasil Lotta Wrede | Alemania

La presencia de Mora sitúa a México dentro de un grupo que combina futbolistas de América y Europa (Captura de pantalla)

Mora podría irse a Europa pronto

Por otra parte, esta semana creció el rumor de que Gilberto Mora podría definir su salida de Xolos de Tijuana hacia el futbol europeo en los próximos días. El mediocampista mexicano habría recibido una oferta de un club del continente, según el reporte del periodista León Lecanda, citado por ESPN.

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La operación se anunciaría una vez que Mora cumpla 18 años, este 14 de octubre de 2026. La fecha prevista para formalizar el traspaso sería el 1 de enero, aunque los clubes involucrados no han confirmado públicamente una negociación ni las condiciones del acuerdo.

Morita anotó gol ante la Fiera en su regreso al Club Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liverpool figura entre los equipos que siguen al jugador, pero no sería el único interesado. La información apunta a que la venta podría rondar los 50 millones de dólares, una cifra que, de concretarse, superaría el récord de una transferencia de un futbolista mexicano. Hasta ahora no existe un monto oficial.

Trayectoria de Mora

Mora nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es hijo del exfutbolista Gilberto Mora y realizó su formación en las fuerzas básicas de Xolos, donde avanzó de la categoría Sub-16 al primer equipo.

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El mediocampista debutó en la Liga MX durante el Apertura 2024, en un partido ante Santos Laguna. Tenía 15 años y se convirtió en el jugador más joven en estrenarse con el club fronterizo en Primera División.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Gilberto Mora during the match REUTERS/Raquel Cunha

Días después de su debut marcó su primer gol en la Liga MX. La anotación lo colocó como el goleador más joven en la historia del torneo. Su irrupción con Xolos le abrió espacio en la Selección Mexicana y atrajo el seguimiento de clubes europeos.

“Morita” también disputó el Mundial de 2026 con México como el jugador más joven del certamen. Debutó ante Sudáfrica y fue titular frente a República Checa, encuentro en el que se convirtió en el mexicano de menor edad en iniciar un partido mundialista. Más tarde arrancó un duelo de eliminación directa y quedó como el segundo futbolista más joven en comenzar un partido de esa fase, solo por detrás de Pelé.

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