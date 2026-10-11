México Deportes

Messi pone a Gilberto Mora dentro de las 10 futuras promesas del futbol

La selección del astro argentino también incorpora a Tomás Aranda, de Argentina

El mediocampista mexicano se encuentra en un buen momento dentro de su carrera futbolística, mientras que el astro argentino se acerca a su retiro.
El mediocampista mexicano se encuentra en un buen momento dentro de su carrera futbolística, mientras que el astro argentino se acerca a su retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Lionel Messi incluyó a Gilberto Mora entre las 10 futuras promesas del fútbol en un spot de Adidas. El jugador mexicano aparece en una nómina internacional que reúne a jóvenes talentos de nueve países.

La selección del astro argentino también incorpora a Tomás Aranda, de Argentina; Can Uzun, de Turquía; Max Dowman, de Inglaterra; y Zavier Gozo, de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Gilberto Mora anotó el gol que le dio el empate a México en el partido contra Colombia (X@miseleccionmx)
Gilberto Mora anotó el gol que le dio el empate a México en el partido contra Colombia (X@miseleccionmx)

El listado se completa con Jesús Rodríguez, de España; Kees Smit, de Países Bajos; Chloe Sarwie, de Inglaterra; Giovanna Waksman, de Brasil; y Lotta Wrede, de Alemania.

La presencia de Mora sitúa a México dentro de un grupo que combina futbolistas de América y Europa, con representantes tanto del fútbol masculino como del femenino.

  1. Tomás Aranda | Argentina
  2. Can Uzun | Turquía
  3. Gilberto Mora | México
  4. Max Dowman | Inglaterra
  5. Zavier Gozo | Estados Unidos
  6. Jesús Rodríguez | España
  7. Kees Smit | Países Bajos
  8. Chloe Sarwie | Inglaterra
  9. Giovanna Waksman | Brasil
  10. Lotta Wrede | Alemania
La presencia de Mora sitúa a México dentro de un grupo que combina futbolistas de América y Europa (Captura de pantalla)
La presencia de Mora sitúa a México dentro de un grupo que combina futbolistas de América y Europa (Captura de pantalla)

Mora podría irse a Europa pronto

Por otra parte, esta semana creció el rumor de que Gilberto Mora podría definir su salida de Xolos de Tijuana hacia el futbol europeo en los próximos días. El mediocampista mexicano habría recibido una oferta de un club del continente, según el reporte del periodista León Lecanda, citado por ESPN.

PUBLICIDAD

La operación se anunciaría una vez que Mora cumpla 18 años, este 14 de octubre de 2026. La fecha prevista para formalizar el traspaso sería el 1 de enero, aunque los clubes involucrados no han confirmado públicamente una negociación ni las condiciones del acuerdo.

Un jugador de fútbol joven con uniforme rojo y negro con el número 19 en el pantalón, en un campo de césped. Hay gradas con público y publicidad en el fondo.
Morita anotó gol ante la Fiera en su regreso al Club Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liverpool figura entre los equipos que siguen al jugador, pero no sería el único interesado. La información apunta a que la venta podría rondar los 50 millones de dólares, una cifra que, de concretarse, superaría el récord de una transferencia de un futbolista mexicano. Hasta ahora no existe un monto oficial.

Trayectoria de Mora

Mora nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es hijo del exfutbolista Gilberto Mora y realizó su formación en las fuerzas básicas de Xolos, donde avanzó de la categoría Sub-16 al primer equipo.

El mediocampista debutó en la Liga MX durante el Apertura 2024, en un partido ante Santos Laguna. Tenía 15 años y se convirtió en el jugador más joven en estrenarse con el club fronterizo en Primera División.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Gilberto Mora during the match REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Gilberto Mora during the match REUTERS/Raquel Cunha

Días después de su debut marcó su primer gol en la Liga MX. La anotación lo colocó como el goleador más joven en la historia del torneo. Su irrupción con Xolos le abrió espacio en la Selección Mexicana y atrajo el seguimiento de clubes europeos.

Morita” también disputó el Mundial de 2026 con México como el jugador más joven del certamen. Debutó ante Sudáfrica y fue titular frente a República Checa, encuentro en el que se convirtió en el mexicano de menor edad en iniciar un partido mundialista. Más tarde arrancó un duelo de eliminación directa y quedó como el segundo futbolista más joven en comenzar un partido de esa fase, solo por detrás de Pelé.

Temas Relacionados

MessiLionel MessiGilberto Morafutbolmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: balacera en refinería de Pemex deja un vigilante muerto y uno herido en Veracruz

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: balacera en refinería de Pemex deja un vigilante muerto y uno herido en Veracruz

Capturan a 6 personas por robo de más de 500 mil pesos al Ayuntamiento de Cacahotán, Chiapas

Los arrestados presuntamente despojaron del dinero al auxiliar de Egresos cuando lo retiró del banco

Capturan a 6 personas por robo de más de 500 mil pesos al Ayuntamiento de Cacahotán, Chiapas

Cárteles mexicanos consiguen armas en EEUU: jóvenes admiten venderlas al crimen organizado, revela el NYT

La investigación de seis meses identifica a estudiantes y exalumnos de secundarias del oeste de Arizona como proveedores cada vez frecuentes de operadores criminales mexicanos

Cárteles mexicanos consiguen armas en EEUU: jóvenes admiten venderlas al crimen organizado, revela el NYT

Marcha en Guadalajara: Lemus asegura que hay “todo el derecho de expresarse” en medio de la crisis por la calidad del agua

La concentración inicia a las 11:00 horas en La Minerva rumbo a Casa Jalisco, y el SIAPA detallará la próxima semana su esquema de rotación del suministro hídrico metropolitano

Marcha en Guadalajara: Lemus asegura que hay “todo el derecho de expresarse” en medio de la crisis por la calidad del agua

Armas dentro del penal y disputas entre internos: las preguntas pendientes tras la violencia en El Castillo

Las riñas del 8 y 9 de octubre dejaron 12 muertos y al menos 16 heridos en el centro penitenciario de Mazatlán; la CNDH registró una caída en su calificación entre 2022 y 2025, mientras el Gobierno federal anunció la construcción de una nueva prisión con recursos federales

Armas dentro del penal y disputas entre internos: las preguntas pendientes tras la violencia en El Castillo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: balacera en refinería de Pemex deja un vigilante muerto y uno herido en Veracruz

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de octubre: balacera en refinería de Pemex deja un vigilante muerto y uno herido en Veracruz

Cárteles mexicanos consiguen armas en EEUU: jóvenes admiten venderlas al crimen organizado, revela el NYT

Armas dentro del penal y disputas entre internos: las preguntas pendientes tras la violencia en El Castillo

Penales de Sinaloa se tiñen de rojo: 22 muertos en cinco episodios de violencia

Julieta Ramírez evade a la prensa tras revelarse investigación de EEUU sobre presuntos nexos de su equipo con el narco

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Gou aviva la polémica por la serie de Timbiriche: “Ojalá que no saquen cosas que en realidad no son”

Alejandro Gou aviva la polémica por la serie de Timbiriche: “Ojalá que no saquen cosas que en realidad no son”

Qué hacer HOY domingo 11 de octubre en CDMX: actividades y cartelera cultural

Ashley de Ha*Ash rompe el silencio sobre su doloroso divorcio: “Mientras estaba en la gira, empacó sus cosas”

Ramón Ayala se fue sin decir adiós de La México: concierto de despedida concluye en desalojo

¿De qué murió Álvaro Pava? La voz de La Sonora Dinamita se apagó en Monterrey a los 65 años

DEPORTES

Diego Campillo se suma a la lista de lesionados de Chivas y la defensa sufre de cara a las próximas jornadas

Diego Campillo se suma a la lista de lesionados de Chivas y la defensa sufre de cara a las próximas jornadas

Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 11 de octubre

Guillermo Almada confiesa la reacción de Cota por dejarlo en la banca y poner a Malagón en el partido entre América y Monterrey

San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la semana 5 de la NFL desde México

Checo Pérez finaliza en el lugar 17 dentro del Gran Premio de Singapur en un fin de semana para el olvido con Cadillac