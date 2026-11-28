El secretario general del SNTE Alfonso Cepeda Salas no está de acuerdo con los métodos de protesta de la CNTE. Crédito: @AlfonsoCepedaMx

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Las recientes acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no han sido ignoradas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), gremio que emitió un mensaje al respecto.

Este sábado, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, salió en defensa del diálogo como la vía para resolver las demandas magisteriales sin afectar las clases, en contraste con el paro y los bloqueos de la CNTE en Oaxaca.

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“El derecho a la educación es inseparable de los derechos de las maestras y los maestros de México”, dijo el dirigente del magisterio oficialista al encabezar el 83 Aniversario de la Unidad y la Fraternidad de la Sección 17, en el Valle de Toluca, Estado de México.

SNTE lanza dardo a la CNTE: Llama a privilegiar el diálogo para atender demandas y no afectar las clases

Cepeda no perdió la oportunidad de destacar que la negociación institucional ha permitido resolver, en lo que va del año, tres de cuatro demandas de los agremiados.

Además, indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reconocido al SNTE como titular del Contrato Colectivo y único representante legal del magisterio, y convocó al próximo 8° Congreso Nacional.

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“Juntas y juntos vamos a tomar decisiones importantes para el futuro de nuestra queridísima organización sindical”, agregó.

El SNTE presume acuerdos con el gobierno federal, algo que no pasa con la CNTE. Crédito: @AlfonsoCepedaMx

Basificación ya es un programa permanente

En materia laboral, el líder sindical precisó que la basificación ya es un programa permanente. Anunció que a partir de enero de 2027 el personal con nombramientos temporales o por horas se incorporará al esquema, “sin excepción”.

Adelantó además que desde el próximo ciclo escolar los docentes de Educación Física tendrán acceso a promociones. Los profesores de Secundaria Técnica podrán cambiar a General, y viceversa, bajo el esquema de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

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“Ya se fue, y lo que queda de ella también se irá, no hay duda”, declaró sobre la desaparición de la USICAMM.

Reconocen labor de Cepeda Salas en las mesas de diálogo y espacios legislativos

Durante su intervención, el líder de la Sección 17, José Alfredo Geraldo Benoit, respaldó la conducción de Cepeda Salas en las mesas de diálogo y espacios legislativos.

“Son causas que representan aspiraciones legítimas de quienes sostienen la educación pública, quienes merecen atención y respuesta”, comentó.

Cabe señalar que al acto acudieron Magdaleno Reyes Ángeles, en representación de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; la dirigente de la Sección 36, Mónica Miriam Granillo Velazco, así como legisladores e integrantes de la Fuerzas Armadas.

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CNTE genera caos en Oaxaca tras abandonar mesas de diálogo

El llamado del SNTE ocurre en un contexto particular, se dio un día después de que la Sección 22 de la CNTE llevara a cabo bloqueos carreteros, cierre de casetas y toma de instalaciones en Oaxaca, luego de abandonar una mesa de diálogo. Dicho paro mantiene sin clases a unos 800 mil estudiantes en 11 mil 200 planteles.

Integrantes de la CNTE en Oaxaca rompen diálogo con el gobierno por ausencia de Mario Delgado y Salomón Jara. (RS)

Durante la protesta del viernes, los docentes disidentes bloquearon las casetas de Huitzo y Telixtlahuaca, la planta de Pemex, la terminal de ADO y los centros de distribución de Coca-Cola, Corona y Mercado Libre.

Desde ahí, la dirigente Yenny Aracely Pérez Martínez responsabilizó a los gobiernos estatal y federal por la falta de clases, al incumplir la entrega de más de siete mil plazas, pagos pendientes y adeudos eléctricos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Calificó el diálogo de “burla” y exigió una mesa directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo la amenaza de un nuevo paro de 72 horas.

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Aunque en los hechos son dos gremios que apelan por los derechos de los docentes, en la realidad, tanto el SNTE como la CNTE persiguen objetivos distintos, por ello, el líder del primero Alfonso Cepeda Salas llamó a privilegiar el diálogo para resolver problemas magisteriales sin afectar las clases.