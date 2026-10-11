Qué lesión tiene Gilberto Mora: Loco Abreu explica cuál es la situación del delantero de Xolos

El "Loco" Abreu aclaró cuál es la situación de Gilberto Mora por una lesión que no le ha permitido regresar a las canchas (REUTERS/Arafat Barbakh)

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Nuevamente Gilberto Mora estuvo ausente en la cancha, en la reanudación de actividades del Apertura 2026 de la Liga MX tras la pausa por la fecha FIFA no tuvo minutos en el duelo de Juárez vs Xolos, lo que causó una serie de especulaciones sobre su estado de salud.

Y es que, luego de que dejó la concentración de la Selección Mexicana antes de tiempo por una lesión en el tobillo, su técnico Sebastián El Loco Abreu no convocó a Gil Mora para el partido de la fecha 11 del campeonato, el jugador recibió descanso, lo que aumentó las inquietudes sobre la situación en la que se encuentra el joven delantero.

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En conferencia de prensa, el Loco Abreu habló sobre cuál es la situación de Gilberto, en especial por el tema de lesiones. Previamente se filtraron reportes de una supuesta recaída por temas de pubalgia, así que el uruguayo se sinceró sobre el panorama que afronta el delantero de 17 años.

¿Qué tiene Gilberto Mora y por qué no juega?

El técnico de Xolos compartió que Morita tiene un tema de inflamación en la cadera ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

El técnico de Xolos compartió que Morita tiene un tema de inflamación, descartó que se trate de una lesión en el tobillo —como se reportó durante la fecha FIFA y lo que habría originado su ausencia en los últimos partidos amistosos—, y explicó que es una situación en la cadera.

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Debido a su corta edad y la etapa de desarrollo que atraviesa, el Loco Abreú comparó este tema de lesiones con el caso de Lamine Yamal que atravesó por una situación similar de lesiones. El estratega reiteró que está en proceso de recuperación.

“Sigue en el proceso de recuperación de la inflamación que tiene en la cadera, tiene 17 años, está en un proceso de maduración, de crecimiento. Pero es un chico que tiene volúmenes, cargas diferentes a las que tienen que tener normalmente un chico de 17 años”, precisó.

Por otra parte, Abreu descartó que el escenario sea de alarma o preocupante para el cuerpo técnico y para el propio Mora. Dejó en claro que no es una lesión grave, solo es cuestión de tiempo y descanso para que la inflamación ceda y pueda recuperar el ritmo.

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Abreu descartó que el escenario sea de alarma o preocupante para el cuerpo técnico y para el propio Mora ( REUTERS/Henry Romero)

“Gil tiene inflamaciones, y lo que más nos preocupa a nosotros es darle los tiempos de recuperación de volúmenes, cargas, pero no hay ningún tipo de lesión, nada que alarmar, nada que preocuparse; simplemente dar el tiempo y el espacio correcto para que sus articulaciones estén acordes para alto rendimiento”

Por último, el Loco Abreu insistió en lo importante que es darle descanso a la joven promesa pues su cuerpo técnico está priorizando su estabilidad. “A la edad de él debemos tener mucho cuidado de que no pase a mayores, está todo controlado”, finalizó.

Messi pone a Gilberto Mora dentro de las 10 futuras promesas del futbol

Lionel Messi incluye a Gilberto Mora entre las 10 futuras promesas del fútbol en un spot de Adidas. El mediocampista mexicano forma parte de una nómina internacional con jóvenes talentos de nueve países.

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Mora habría recibido una oferta de un club europeo, de acuerdo con un reporte del periodista León Lecanda citado por ESPN. La operación se anunciaría cuando cumpla 18 años, el 14 de octubre de 2026, aunque los clubes involucrados no confirman una negociación ni sus condiciones.

Liverpool aparece entre los equipos interesados y la transferencia podría rondar los USD 50 millones, monto que superaría el récord de una venta de un futbolista mexicano. Hasta ahora no existe una cifra oficial.

La lista también incluye a Tomás Aranda, de Argentina; Can Uzun, de Turquía; Max Dowman, de Inglaterra; Zavier Gozo, de Estados Unidos; Jesús Rodríguez, de España; Kees Smit, de Países Bajos; Chloe Sarwie, de Inglaterra; Giovanna Waksman, de Brasil, y Lotta Wrede, de Alemania.

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Mora nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y se formó en las fuerzas básicas de Xolos de Tijuana. Debutó en la Liga MX durante el Apertura 2024, con 15 años, y días después marcó su primer gol en el torneo, con lo que se convirtió en el goleador más joven de la competencia.

El jugador también disputó el Mundial de 2026 con México. Debutó ante Sudáfrica y fue titular frente a República Checa, partido en el que se convirtió en el mexicano de menor edad en iniciar un encuentro mundialista; después comenzó un duelo de eliminación directa y quedó como el segundo futbolista más joven en hacerlo en esa fase, solo detrás de Pelé.

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