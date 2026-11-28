Iniciativa propone toallas sanitarias permanentes en escuelas de nivel básico y media superior. (Cortesía: Imagen ilustrativa de Infobae)

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La falta de productos menstruales en las escuelas puede convertirse en un obstáculo para que niñas y adolescentes continúen con sus actividades académicas. Ante esta situación, una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca que los planteles públicos de educación básica y media superior cuenten con toallas sanitarias gratuitas y de manera permanente en sus baños, con el propósito de evitar que la menstruación sea una razón para faltar a clases o interrumpir el aprendizaje.

La propuesta fue presentada por la diputada Rosario del Carmen Moreno Villatoro, del grupo parlamentario de Morena, quien plantea adicionar un artículo 57 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La medida contempla una implementación gradual, con prioridad para las comunidades que enfrentan mayores condiciones de marginación.

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Toallas sanitarias gratis en escuelas: ¿Qué plantea la iniciativa?

El proyecto busca establecer como una obligación de las autoridades educativas garantizar que las alumnas tengan acceso gratuito y permanente a toallas sanitarias dentro de los baños escolares. La intención es que ninguna estudiante tenga que abandonar sus actividades por no contar con los productos necesarios para gestionar su menstruación.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, la medida aplicaría en planteles públicos de educación básica y media superior. Sin embargo, su incorporación no se realizaría de manera inmediata en todas las escuelas, sino mediante un esquema gradual y progresivo.

La propuesta establece que los primeros planteles en recibir esta medida serían aquellos ubicados en zonas de alta y muy alta marginación, así como en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

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Con ello, se busca atender especialmente a las estudiantes que viven en hogares donde el costo de los productos menstruales representa una dificultad económica. Para muchas de ellas, no contar con estos insumos puede significar utilizar materiales improvisados, limitar su participación en clase o incluso dejar de asistir a la escuela durante su periodo.

Menstruación y ausentismo escolar: las cifras que busca atender la reforma

Diputada de Morena propone iniciativa para que niñas y adolescente accedan a toallas de menstruar durante su periodo. (iStock)

Uno de los principales argumentos de la diputada para impulsar esta modificación es el impacto que tiene la falta de condiciones adecuadas para la gestión menstrual en la educación de niñas y adolescentes.

La exposición de motivos retoma datos de UNICEF México, según los cuales cuatro de cada 10 niñas y adolescentes prefieren no asistir a la escuela durante su periodo menstrual. Además, señala que 43 por ciento interrumpe su aprendizaje y participación social por esta causa.

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A este panorama se suma información del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que reporta que 42 por ciento de las adolescentes y niñas falta a clases por miedo al acoso y por no contar con instalaciones adecuadas.

La iniciativa advierte que la falta de productos menstruales no es únicamente un problema de higiene, sino también una barrera económica y social que puede afectar el derecho a la educación.

Entre las consecuencias que enfrentan las alumnas cuando no tienen acceso a estos insumos se encuentran:

Ausentarse de clases durante los días de menstruación.

Utilizar materiales improvisados para sustituir las toallas sanitarias.

Limitar su participación en actividades escolares y sociales.

Interrumpir su aprendizaje por no contar con condiciones adecuadas.

Para Moreno Villatoro, esta situación representa una forma de discriminación indirecta, debido a que afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes y limita sus oportunidades de permanecer y aprovechar su educación.

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¿Cuándo podrían llegar las toallas sanitarias gratuitas a las escuelas?

Aunque la iniciativa plantea una medida que podría beneficiar a estudiantes de todo el país, todavía debe avanzar en el proceso legislativo. La propuesta fue enviada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.

El proyecto también contempla los recursos necesarios para hacer posible su aplicación. La legisladora reconoce que garantizar la disponibilidad permanente de estos productos representa un costo presupuestal, por lo que propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluya los recursos correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además, el decreto establece que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas, tendría un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor de la reforma, para emitir los lineamientos de implementación gradual.

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De aprobarse y publicarse el decreto, las disposiciones entrarían en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto significa que la disponibilidad gratuita de toallas sanitarias no comenzaría automáticamente en todas las escuelas, sino conforme al calendario y las prioridades que establezcan las autoridades.