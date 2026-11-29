El pastel rinde aproximadamente 12 porciones y admite un corte con forma de árbol de Navidad para la cena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El chocolate y los frutos rojos forman una combinación ideal para cerrar la cena de Navidad. El tono oscuro del pastel contrasta con los colores brillantes de las frutas y permite presentar un postre festivo sin recurrir a preparaciones demasiado complicadas.

Esta propuesta reúne un pastel húmedo de chocolate, una capa de mermelada de frutos rojos, crema batida y una decoración con fruta fresca. El resultado es un postre vistoso, con diferentes texturas y un equilibrio entre el sabor intenso del cacao y la acidez de las frutas.

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Un postre pensado para compartir

La preparación consiste en un pastel de chocolate que se corta en capas y se rellena con mermelada y crema batida. Después, se cubre con más crema y se decora con granada, blueberries, zarzamoras, hojas de hierbabuena y pequeñas trufas de chocolate blanco.

También puede cortarse en forma de árbol de Navidad para darle una presentación especial. Esta opción resulta adecuada para una cena familiar, ya que la receta rinde aproximadamente 12 porciones.

Una de sus ventajas es que varias partes pueden prepararse con anticipación. El pastel debe enfriarse por completo antes del montaje, mientras que las trufas necesitan entre 1 y 2 horas de refrigeración para alcanzar una textura firme.

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Ingredientes para el pastel de chocolate

220 g de harina de trigo

65 g de cocoa sin azúcar

1.5 cucharaditas de polvo para hornear

1.5 cucharaditas de bicarbonato de sodio

0.5 cucharadita de sal

300 g de azúcar

2 huevos

240 ml de leche

120 ml de aceite vegetal

2 cucharaditas de extracto de vainilla

2 cucharaditas de café soluble

240 ml de agua caliente

El café soluble ayuda a complementar el sabor del chocolate. Aunque la mezcla queda líquida después de incorporar el agua caliente, esa textura permite obtener un pastel húmedo después del horneado.

Ingredientes para las trufas de chocolate blanco

170 g de chocolate blanco picado

60 ml de crema para batir

1 cucharada de mantequilla sin sal

0.5 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Coco rallado

Ingredientes para la crema batida

480 ml de crema para batir

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

La crema batida se elabora con crema para batir, azúcar y extracto de vainilla hasta alcanzar picos firmes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para el montaje y la decoración

Mermelada de frutos rojos

Granada

Blueberries

Zarzamoras

Hojas de hierbabuena

Trufas de chocolate blanco

Estos ingredientes aportan color y hacen que el pastel tenga una apariencia relacionada con las fiestas decembrinas.

Cómo preparar el pastel

El primer paso consiste en precalentar el horno a 175 ℃ y forrar un molde rectangular de aproximadamente 23 x 33 cm con papel para hornear.

La decoración exterior incluye granada, blueberries, zarzamoras, trufas de chocolate blanco y hojas de hierbabuena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después, se mezclan la harina, la cocoa, el polvo para hornear, el bicarbonato, la sal y el azúcar. A esta combinación se agregan los huevos, la leche, el aceite y la vainilla. La preparación debe batirse hasta obtener una mezcla uniforme.

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El café soluble se disuelve en el agua caliente y se incorpora poco a poco. Luego, la mezcla se vierte en el molde y se hornea durante 40 minutos, o hasta que un palillo salga con algunas migas húmedas.

Una vez fuera del horno, el pastel debe enfriarse por completo antes de desmoldarlo. Este paso ayuda a evitar que se rompa al cortarlo y facilita el montaje de las capas.

Preparación de las trufas y la crema

Para hacer las trufas, el chocolate blanco picado se coloca en un recipiente. La crema se calienta hasta que esté muy caliente, pero sin llegar a hervir, y se vierte sobre el chocolate.

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La mezcla debe reposar durante 2 minutos antes de removerse. Cuando el chocolate esté integrado, se añaden la mantequilla, la vainilla y la sal. Después, la preparación se refrigera entre 1 y 2 horas.

Cuando tenga una textura firme, se forman bolitas pequeñas y se pasan por coco rallado. Es recomendable trabajar rápido para evitar que el chocolate se ablande con el calor de las manos.

Para preparar la crema batida, se bate la crema con el azúcar y la vainilla hasta formar picos firmes. No conviene batirla de más, porque podría perder su textura.

Montaje y decoración

El pastel se corta horizontalmente en 2 capas. Si se desea una presentación navideña, también puede cortarse en forma de árbol y reservar los recortes para otro uso.

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El postre aporta 620 calorías por porción y se conserva en refrigeración dentro de un recipiente hermético durante 3 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la primera capa se extiende la mermelada de frutos rojos, dejando un pequeño borde libre. Encima se coloca una cantidad generosa de crema batida y después se añade la segunda capa de pastel.

La superficie se cubre con más crema. Finalmente, se decora con granada, blueberries, zarzamoras, hierbabuena y las trufas de chocolate blanco.

El postre debe mantenerse en refrigeración hasta el momento de servir. Para mejorar la textura, se recomienda dejarlo a temperatura ambiente entre 10 y 15 minutos antes de cortarlo.

Tiempo de preparación y conservación

La preparación activa requiere aproximadamente 45 minutos. El horneado toma 40 minutos, mientras que las trufas necesitan entre 1 y 2 horas de refrigeración. El tiempo total aproximado es de 3 horas 25 minutos.

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El pastel puede conservarse en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante 3 días. Las trufas de chocolate blanco pueden mantenerse refrigeradas hasta 5 días.

La receta aporta aproximadamente 620 calorías por porción, aunque los valores nutricionales pueden variar según los ingredientes utilizados y el tamaño de cada rebanada.