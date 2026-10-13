Alan Mozo olvida que se formó en Pumas y canta con la afición de Cruz Azul

Alan Mozo olvidó su paso por Pumas y cantó “Azul, azul” frente a la afición universitaria antes del empate 3-3 ante Cruz Azul (REUTERS)

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Alan Mozo olvidó su paso por Pumas y cantó “Azul, azul” frente a la afición universitaria antes del empate 3-3 ante Cruz Azul, disputado el pasado 11 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario. El gesto provocó críticas entre seguidores auriazules por el origen del futbolista en la cantera del club.

Mozo se acercó a la tribuna durante el calentamiento de La Máquina y respondió a los abucheos de los asistentes con ademanes y el cántico dirigido a la afición celeste.

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Alan Mozo olvidó su paso por Pumas y cantó “Azul, azul” frente a la afición universitaria antes del empate 3-3 ante Cruz Azul

El empate dejó a Cruz Azul con un punto antes de recibir a FC Juárez el sábado 17 de octubre, en un partido de la jornada 12 del Apertura 2026 programado a las 21:10 horas.

La afición de Pumas recibió a Cruz Azul con abucheos

La plantilla cementera salió al campo para realizar ejercicios de calentamiento entre silbidos desde las gradas. Mozo no ignoró la reacción y se giró hacia los aficionados locales para cantar “Azul, azul”.

El acto ocurrió en la cancha donde el defensor inició su carrera. Mozo se formó en las fuerzas básicas de Pumas y jugó cinco temporadas con el primer equipo antes de salir en 2022.

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Su llegada a Cruz Azul sumó otro elemento a la reacción de la tribuna. Antes de incorporarse a La Máquina, el jugador pasó por Chivas y tuvo un periodo a préstamo con Pachuca.

Joel Huiqui realizó una dura autocrítica tras el empate 3 a 3 entre Pumas y Cruz Azul el día de ayer en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada número 11 (Foto: Diego Cedrix)

La respuesta de Mozo dividió opiniones entre los seguidores universitarios. Algunos reprochan que el futbolista cante para la afición de un rival después de haberse formado en el Pedregal, mientras otros recuerdan que hoy pertenece al plantel celeste.

Pumas toma ventaja, pero Cruz Azul rescata el empate

El partido terminó 3-3 luego de una reacción de Cruz Azul en el segundo tiempo. El encuentro correspondió a la jornada 11 del Apertura 2026 y se juega en el Estadio Olímpico Universitario.

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Pumas se adelantó con anotaciones de Juninho y César “Chino” Huerta. La expulsión de Huerta al minuto 37 cambió el desarrollo del duelo y deja al cuadro universitario con 10 jugadores.

Juan José Calero debutó con Cruz Azul en el partido contra Pumas (X@CruzAzul)

Cruz Azul descontó antes del descanso con un gol de Agustín Palavecino. El conjunto cementero mantuvo la presión después de la reanudación y encontró opciones para volver al partido.

El equipo universitario recuperó una ventaja de dos goles durante el complemento. Andrés Montaño acercó a La Máquina y Christian Ebere marcó el 3-3 al minuto 84, tras una jugada por la banda derecha.

Keylor Navas evitó que Pumas perdiera en los minutos finales con atajadas ante remates de Cruz Azul. El marcador dejó una lectura distinta para cada equipo, luego de una tarde con seis goles y una expulsión.

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Juninho abrió el marcador (X/ @PumasMX)

Joel Huiqui cuestiona el inicio de Cruz Azul

Por su parte, el técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, centró su análisis en el funcionamiento de su equipo durante el primer lapso. “Jugamos esos 30 minutos desastrosos, muy malos”, declaró después del encuentro en conferencia de prensa.

Huiqui sostuvo que el problema no se limitó a los goles recibidos. El entrenador consideró que su plantel se alejó del plan de partido y falló en la interpretación del juego durante el arranque.

Joel Huiqui realizó una dura autocrítica tras el empate 3 a 3 entre Pumas y Cruz Azul el día de ayer en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada número 11 (César Márquez | Infobae México)

El técnico apuntó a la falta de intensidad y a errores que afectan el orden colectivo. También anticipó que el cuerpo técnico revisará el partido durante la semana para corregir aspectos del funcionamiento antes de la siguiente jornada.

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Pumas visitará al Atlante el viernes 16 de octubre en el Estadio Banorte. Cruz Azul recibirá a Juárez un día después en ese mismo inmueble.