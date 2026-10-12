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Pumas vs Cruz Azul EN VIVO: confirman alineaciones para el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 Liga MX

La “Maquina Cementera” regresa a Ciudad Universitaria en búsqueda de los tres puntos de la fecha, escenario donde se coronó campeón

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Pumas vs Cruz Azul EN VIVO: sigue el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 Liga MX ( REUTERS/Henry Romero)
Pumas vs Cruz Azul EN VIVO: sigue el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 Liga MX ( REUTERS/Henry Romero)

En el cierre de las actividades de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Este partido será la reedición de la última final del futbol mexicano, en aquel partido de mayo donde La Máquina se coronó con su décimo título en territorio universitario.

Ahora, los dos clubes llegan en condiciones diferentes, en el caso del club Universidad Nacional estarán dirigidos por Esteban Solari, mientras que Joel Huiqui buscará mantener su proyecto en el camino por el bicampeonato tras una serie de tropiezos en el torneo.

Sigue las acciones más importantes del partido en la cobertura minuto a minuto de Infobae:

00:49 hsHoy

Alineación de Cruz Azul

Joel Huiqui compartió la lista de sus once jugadores que saldrán a la cancha

  • Kevin Mier
  • Omar Campos
  • Willer Ditta
  • Jesús Orozco “Chiquete”
  • Erik Lira
  • Nicolás Ibáñez
  • Agustín Palavecino
  • Jeremy Márquez
  • Carlos Rodríguez
  • Gabriel Fernández
  • Jorge Rodarte
Una camiseta azul colgada junto a la lista con los nombres de los jugadores titulares, suplentes y el entrenador del equipo Cruz Azul
El Club de Fútbol Cruz Azul confirma la lista de jugadores titulares y suplentes dirigidos por Joel Huiqui para el partido correspondiente a la Jornada 11. (X @CruzAzul)
00:45 hsHoy

Alineaciones de Pumas

El Tano Solari dio a conocer detalles de su alineación para el duelo ante Cruz Azul

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Rubén Duarte
  • Nathan Silva
  • Rodrigo López
  • Adalberto Carrasquilla
  • César Huerta
  • Uriel Antuna
  • Juninho Vieira
  • Robert Morales
  • Pedro Vite
Alineación titular de Pumas con la foto de un jugador a la izquierda y una lista numerada con once nombres a la derecha
El Club Universidad Nacional presenta la lista de los once jugadores titulares para el encuentro de la jornada 11 del torneo Apertura 2026 frente a Cruz Azul. (X/ @PumasMX)
00:35 hsHoy

Rotondi aparece en CU, el estadio donde se convirtió en héroe para el título de Cruz Azul frente a Pumas

El jugador argentino marcó el gol de la victoria para que la Máquina sea el vigente campeón de la Liga Mx en este torneo

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Carlos Rodolfo Rotondi activó sus redes sociales para compartir diversas historias de Instagram, donde se le observa desde la cancha del estadio Olímpico Universitario, sede donde se consolidó como el héroe del Club de Futbol Cruz Azul para el título del Clausura 2026 de la Liga Mx.

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00:25 hsHoy

Pumas vs Cruz Azul: a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Jornada 11

Auriazules y cementeros se reencontrarán tras haber disputado la última final del futbol mexicano

La preventa de boletos para el partido entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la jornada número 11 del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario ya está disponible (X@PumasMX)
La preventa de boletos para el partido entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la jornada número 11 del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario ya está disponible (X@PumasMX)

Pumas y Cruz Azul se verán las caras nuevamente para protagonizar un partido más entre dos de los equipos más destacados del futbol mexicano en el que ahora es llamado el Clásico de Obsesión.

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00:23 hsHoy

Llegan los equipos al estadio Olímpico Universitario, los jugadores ya están en los vestidodes a punto de salir a las actividades de calentamiento.

00:15 hsHoy

Keylor Navas revive la herida que dejó perder la final ante Cruz Azul y respalda a Solari: “Estamos a muerte con él”

El capitán del conjunto auriazul reconoció que perder la final del Clausura 2026 dejó dolor en el plantel, pero pide concentrar los esfuerzos en el choque de la Jornada 11

Keylor Navas revive la herida que dejó perder la final ante Cruz Azul y respalda a Solari (Cortesía Pumas)
Keylor Navas revive la herida que dejó perder la final ante Cruz Azul y respalda a Solari (Cortesía Pumas)

Keylor Navas descartó que el próximo duelo de Pumas ante Cruz Azul en la Jornada 11 de la Liga MX sea una revancha por la final del Clausura 2026, duelo en el que La Máquina se coronó en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para sellar su décima estrella.

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00:13 hsHoy

Cuál es el origen del Clásico de la Obsesión entre Pumas y Cruz Azul en el Futbol Mexicano

La remontada Universitaria tras un 4-0 en la semifinal del Guard1anes 2020 se convirtió en uno de los episodios que alimentó esta rivalidad

Rodo Rotondi se convirtió en el héroe celeste en CU. REUTERS/Eloisa Sanchez
Rodo Rotondi se convirtió en el héroe celeste en CU. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se volverán a encontrar con el Club de Futbol Cruz Azul en Ciudad Universitaria en una rivalidad que ha crecido a desde el inicio de esta década y con el paso de los años la afición nombró a este duelo como El Clásico de la Obsesión en la Liga Mx.

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00:01 hsHoy

Ciudad Universitaria, el escenario del “clásico de la obsesión”

Pumas y Cruz Azul se enfrentan este domingo 11 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada 11 del Apertura 2026.

Los universitarios reciben a la Máquina Cementera como parte de las actividades de la fecha 11 del Apertura 2026. La última vez que se enfrentaron ambas escuadras disputaron el títulod de campeón, ahora en juego están los tres puntos de la jornada y así posicionarse en los mejores lugares de la tabla para aspirar la liguilla.

La preventa de boletos para el partido entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la jornada número 11 del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario ya está disponible (X@PumasMX)
La preventa de boletos para el partido entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la jornada número 11 del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario ya está disponible (X@PumasMX)

Ficha técnica del partido Pumas vs Cruz Azul:

  • Fecha: domingo 11 de octubre de 2026.
  • Horario: 19:00 horas (Centro de México).
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario.
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium.
  • Instancia: jornada 11 del Apertura 2026.

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