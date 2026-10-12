Pumas vs Cruz Azul EN VIVO: confirman alineaciones para el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 Liga MX

Pumas vs Cruz Azul EN VIVO: sigue el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 Liga MX ( REUTERS/Henry Romero)

En el cierre de las actividades de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Este partido será la reedición de la última final del futbol mexicano, en aquel partido de mayo donde La Máquina se coronó con su décimo título en territorio universitario.

Ahora, los dos clubes llegan en condiciones diferentes, en el caso del club Universidad Nacional estarán dirigidos por Esteban Solari, mientras que Joel Huiqui buscará mantener su proyecto en el camino por el bicampeonato tras una serie de tropiezos en el torneo.

Sigue las acciones más importantes del partido en la cobertura minuto a minuto de Infobae: