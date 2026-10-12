Pumas vs Cruz Azul EN VIVO: confirman alineaciones para el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 Liga MX

En el cierre de las actividades de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Este partido será la reedición de la última final del futbol mexicano, en aquel partido de mayo donde La Máquina se coronó con su décimo título en territorio universitario.
Ahora, los dos clubes llegan en condiciones diferentes, en el caso del club Universidad Nacional estarán dirigidos por Esteban Solari, mientras que Joel Huiqui buscará mantener su proyecto en el camino por el bicampeonato tras una serie de tropiezos en el torneo.
Sigue las acciones más importantes del partido en la cobertura minuto a minuto de Infobae:
Alineación de Cruz Azul
Joel Huiqui compartió la lista de sus once jugadores que saldrán a la cancha
- Kevin Mier
- Omar Campos
- Willer Ditta
- Jesús Orozco “Chiquete”
- Erik Lira
- Nicolás Ibáñez
- Agustín Palavecino
- Jeremy Márquez
- Carlos Rodríguez
- Gabriel Fernández
- Jorge Rodarte
Alineaciones de Pumas
El Tano Solari dio a conocer detalles de su alineación para el duelo ante Cruz Azul
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Rubén Duarte
- Nathan Silva
- Rodrigo López
- Adalberto Carrasquilla
- César Huerta
- Uriel Antuna
- Juninho Vieira
- Robert Morales
- Pedro Vite
Carlos Rodolfo Rotondi activó sus redes sociales para compartir diversas historias de Instagram, donde se le observa desde la cancha del estadio Olímpico Universitario, sede donde se consolidó como el héroe del Club de Futbol Cruz Azul para el título del Clausura 2026 de la Liga Mx.
Pumas y Cruz Azul se verán las caras nuevamente para protagonizar un partido más entre dos de los equipos más destacados del futbol mexicano en el que ahora es llamado el Clásico de Obsesión.
Llegan los equipos al estadio Olímpico Universitario, los jugadores ya están en los vestidodes a punto de salir a las actividades de calentamiento.
Keylor Navas descartó que el próximo duelo de Pumas ante Cruz Azul en la Jornada 11 de la Liga MX sea una revancha por la final del Clausura 2026, duelo en el que La Máquina se coronó en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para sellar su décima estrella.
Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se volverán a encontrar con el Club de Futbol Cruz Azul en Ciudad Universitaria en una rivalidad que ha crecido a desde el inicio de esta década y con el paso de los años la afición nombró a este duelo como El Clásico de la Obsesión en la Liga Mx.
Ciudad Universitaria, el escenario del “clásico de la obsesión”
Pumas y Cruz Azul se enfrentan este domingo 11 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada 11 del Apertura 2026.
Los universitarios reciben a la Máquina Cementera como parte de las actividades de la fecha 11 del Apertura 2026. La última vez que se enfrentaron ambas escuadras disputaron el títulod de campeón, ahora en juego están los tres puntos de la jornada y así posicionarse en los mejores lugares de la tabla para aspirar la liguilla.
Ficha técnica del partido Pumas vs Cruz Azul:
- Fecha: domingo 11 de octubre de 2026.
- Horario: 19:00 horas (Centro de México).
- Sede: Estadio Olímpico Universitario.
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium.
- Instancia: jornada 11 del Apertura 2026.