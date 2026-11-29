Las cortinas blancas requieren limpieza más frecuente que las de colores oscuros porque el polvo gris contrasta visualmente con la tela. (Imagen Ilustrativa)

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Las cortinas blancas acumulan polvo con rapidez y se pueden limpiar sin descolgarlas con cuatro pasos: sacudir, aspirar, pasar un rodillo de pelusa y vaporizar.

El proceso toma entre 10 y 15 minutos por ventana y no requiere herramientas especializadas.

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El polvo se asienta primero en la parte superior de la cortina: en los pliegues, el encabezado y la barra.

Por eso conviene empezar siempre por arriba y trabajar hacia abajo, tanto para sacudir como para aspirar.

El polvo doméstico está compuesto principalmente por células de piel muerta, fibras textiles, tierra y, en hogares con mascotas, pelo y caspa animal. (Imagen Ilustrativa)

Sacudir el tejido es el primer paso

Antes de acercar la aspiradora, hay que tomar la cortina con ambas manos a la mitad de su longitud y agitarla con suavidad hacia una ventana abierta.

El movimiento desprende la capa superficial de polvo y la envía fuera del cuarto en lugar de redistribuirla sobre el piso.

El primer paso es sacudir para eliminar el exceso de polvo. (Imagen Ilustrativa)

Para cortinas más pesadas o de tejido denso, unos golpes suaves con el palo de una escoba a lo largo del paño ayudan a aflojar el polvo incrustado en la fibra. Siempre conviene hacer esto antes de aspirar, no después.

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Sin aspiradora, un paño de microfibra y un rodillo adhesivo son las herramientas necesarias

Quienes no tienen aspiradora pueden obtener resultados similares combinando dos herramientas básicas: un paño seco de microfibra y un rodillo adhesivo de pelusa.

El paño de microfibra, pasado en sentido vertical de arriba hacia abajo sobre cada panel, atrapa el polvo superficial por carga electrostática sin dispersarlo al aire.

Conviene sacudir el paño fuera de la habitación cada vez que se carga de polvo, para no reincorporar lo que ya se retiró.

Los paños de microfibra están compuestos por fibras de poliéster y poliamida de menos de un denier de grosor, lo que les permite atrapar partículas invisibles al ojo humano. (Imagen Ilustrativa)

Después del paño, el rodillo adhesivo recorre las zonas con mayor acumulación: el encabezado, los pliegues y el tercio inferior.

Una vaporizadora de mano completa el proceso levantando el polvo que quedó incrustado en la fibra. Si tampoco hay vaporizadora disponible, agitar la cortina con fuerza hacia una ventana abierta es el sustituto más accesible.

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La aspiradora con accesorio de tapicería elimina el polvo incrustado

El accesorio de cepillo suave va colocado en la manguera de la aspiradora con la succión ajustada al nivel más bajo.

Con succión alta, los tejidos ligeros —como los voiles o las gasas blancas— pueden engancharse en la boquilla y dañarse.

Cada panel se recorre en pasadas verticales largas, de arriba hacia abajo, con ligera superposición entre cada franja.

El accesorio de tapicería tiene cerdas más suaves que el cabezal de piso y está diseñado para no enganchar ni estirar las fibras textiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sostener la parte inferior de la cortina con una mano la mantiene tensa y evita que el peso jale la barra. Si es posible, conviene aspirar también el reverso.

Los pliegues del encabezado y el dobladillo inferior merecen atención especial: son las zonas donde el polvo se compacta con más facilidad. Una segunda pasada ligera recoge lo que la primera dejó suelto.

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El rodillo de pelusa recoge el pelo y la pelusa que la aspiradora deja pasar

El tercio inferior de la cortina concentra pelo de mascota, pelusa y hilachas.

Un rodillo adhesivo los retira más rápido que la aspiradora, especialmente en telas texturadas o aterciopeladas.

Debe pasarse siempre hacia abajo, en una sola dirección, para no alterar el sentido del tejido.

El pelo de gato y perro tiene una estructura microscópica con escamas que lo anclan al tejido, lo que dificulta su remoción solo con aspiradora. (Imagen Ilustrativa)

Para cortinas blancas delicadas o de tul, el rodillo también funciona como alternativa a la aspiradora en toda la superficie, ya que no ejerce succión sobre el tejido.

El vapor refresca y quita las arrugas en un solo paso

Una vaporizadora de mano —la misma que se usa para la ropa— es la herramienta más eficaz para terminar la limpieza sin descolgar la cortina.

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El calor del vapor levanta el polvo restante, neutraliza bacterias y elimina las arrugas, todo al mismo tiempo.

El depósito se llena con agua destilada si el agua de la zona es muy calcárea, para evitar manchas minerales sobre el tejido blanco.

El agua destilada en la vaporizadora evita que los minerales del agua de red dejen manchas blancas o amarillas sobre telas claras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La boquilla debe mantenerse a varios centímetros de la tela —sin apoyarla directamente— y se trabaja de arriba hacia abajo en pasadas lentas.

Si la tela empieza a verse demasiado húmeda, conviene retirar la vaporizadora y dejar secar antes de continuar.

La temperatura más baja disponible es la indicada, sobre todo en cortinas de algodón, lino o materiales traslúcidos que se deforman con el calor excesivo.

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Manchas puntuales se tratan con un paño húmedo antes de vaporizar

Si hay una mancha localizada, se humedece un paño blanco de microfibra con agua fría y se escurre bien hasta que quede apenas húmedo.

Hay que presionar sobre la mancha desde los bordes hacia el centro para no extenderla; frotar está contraindicado. Conviene probar primero en un dobladillo oculto para confirmar que el tejido y el color resisten sin correr.

Tratar una mancha desde los bordes hacia el centro evita el efecto halo, que es el anillo que queda cuando el líquido se expande y seca en el tejido. (Imagen Ilustrativa)

Después de tratar la mancha, el área debe secarse antes de pasar la vaporizadora sobre esa zona.

Con qué frecuencia conviene limpiar las cortinas blancas sin descolgarlas

Las cortinas blancas muestran el polvo antes que cualquier otro color, por eso la frecuencia de limpieza marca la diferencia entre una tela que parece nueva y una que amarillea con el tiempo.

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Un ciclo de sacudido y aspirado cada dos o tres semanas evita que el polvo se incruste en las fibras y reduzca la vida útil del tejido.

En habitaciones con tráfico alto, cocinas cercanas o zonas con mucho viento, la acumulación es más rápida y el intervalo debe acortarse a una vez por semana.

El polvo se incrusta en las fibras textiles a partir de las tres semanas sin limpieza, momento en que ya no basta con sacudir y requiere aspiradora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vapor puede reservarse para una vez al mes, ya que la humedad repetida sobre telas delicadas puede debilitar el tejido con el tiempo.

Las cortinas ubicadas junto a ventanas que permanecen abiertas con frecuencia acumulan no solo polvo, sino también partículas de smog y polen, especialmente en ciudades con niveles de contaminación alto.

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En esos casos, revisar el estado del tejido cada semana permite detectar manchas o decoloración antes de que se fijen de forma permanente.

Ventilar la habitación mientras se trabaja evita que el polvo vuelva a asentarse

Abrir una ventana durante todo el proceso desplaza hacia afuera el polvo que queda en suspensión.

Una corriente de aire cruzada, con una ventana abierta frente a la puerta, es más eficaz que una sola ventana para expulsar el polvo levantado durante la limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin ventilación, las partículas flotan unos minutos y terminan depositándose de nuevo sobre la misma tela recién limpiada.

Al terminar, conviene pasar un paño seco por el antepecho, el marco de la ventana y el piso bajo la cortina, donde habrá caído polvo durante el sacudido y el aspirado.