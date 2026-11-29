La calificadora HR Ratings estimó que Pemex seguirá necesitando recursos públicos hasta 2029. Crédito: Reuters

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Los problemas financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex) no solo perjudican a las arcas públicas y comprometen parte del presupuesto anual, ya que también tienen efectos colaterales, advirtió la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

En ese sentido, los retrasos en los pagos de Pemex a sus proveedores continúan comprometiendo la operación de pequeñas y medianas empresas (pymes) y amenazan con frenar la actividad económica de regiones que dependen de la industria petrolera.

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Canacintra advierte que los adeudos de Pemex ponen bajo presión a las pymes y economías regionales

José Luis Urrutia, vicepresidente nacional de la Canacintra, sostuvo que, si bien algunas empresas han comenzado a recibir pagos, otras todavía enfrentan problemas de liquidez derivados de los adeudos de la paraestatal.

Cabe señalar que Pemex ha informado que entre 2025 y 2026 pago a sus proveedores contratistas un total de 952 mil millones de pesos, con lo que liquidó 99 por ciento de los adeudos correspondientes al año pasado.

Mientras que al cierre del tercer trimestre del año, el saldo de la deuda de la empresa pública del Estado con sus proveedores asciendía a 414 mil 218 millones de pesos.

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17/04/2022 Logo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una gasolinera. ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE

Adeudos superan la capacidad de la petrolera

En una entrevista que ofreció a EL CEO, Urrutia consideró que la magnitud de los adeudos supera la capacidad actual de la petrolera dirigida por Juan Carlos Carpio Fregoso, para liquidarlos en los plazos que esperan las empresas.

Uno de los principales retos, según el líder de la Canacintra, radica en la forma en que Pemex prioriza los pagos, ya que los recursos pueden concentrarse en unos cuantos proveedores de gran tamaño, mientras que las compañías con menor capacidad financiera continúan en espera.

“Hay pymes que dependen de esos pagos, hay economías regionales y locales que dependen enteramente de esos pagos y es importante considerarlo a la hora que se prioriza el pago a proveedores”, declaró el representante empresarial al medio digital.

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Pymes son las más vulnerables a los retrasos

Las pymes resienten con mayor fuerza los retrasos en los pagos de Pemex. A diferencia de las grandes compañías, no cuentan con la capacidad financiera para sostener sus operaciones ante estos atrasos, advirtió Urrutia.

Sin embargo, el problema no se limita a las empresas con contratos directos con la petrolera. Se extiende a toda la cadena de suministro industrial.

Imagen de archivo tomada desde un dron muestra la sede de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad de México, México. 12 de mayo de 2026. REUTERS/Diego Delgado

La falta de liquidez dificulta el pago a otros proveedores y la adquisición de insumos. También pone en riesgo el mantenimiento de las plantillas laborales.

Pemex reconoce problemas con algunos subcontratistas

El 9 de noviembre, en su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Carpio Fragoso reconoció que Pemex tenía registro de subcontratistas sin los recursos correspondientes; lo anterior, pese a que la petrolera ya había pagado a las empresas contratadas directamente.

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Ante este panorama, el vicepresidente de Canacintra advirtió que esta situación puede afectar la actividad económica de regiones enteras, en particular de aquellas que dependen de las operaciones de la industria petrolera.

“Se empieza a detener mucho el dinamismo económico en regiones enteras”, alertó.

Petrolera debe tomar en cuenta la situación financiera de las empresas de menor tamaño

Dado lo complejo de la situación, la Canacintra urgió a Pemex que tome en cuenta la situación financiera de las empresas de menor tamaño al momento de establecer sus prioridades de pago.

La Canacintra no es ajena a esta eventualidad, por lo que José Luis Urrutia enfatizó que la cámara mantiene comunicación con la petrolera para exponer los casos de sus afiliados que enfrentan problemas por los adeudos, pero reconoció que cada uno requiere atención individual.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó los planes de inversión que contemplan dos nuevas plantas de Pemex para la recuperación de gas y la producción de fertilizantes. (Presidencia | Cuartoscura )

Para todos sus agremiados, la Canacintra cuenta con una vicepresidencia y una comisión encargadas de dar seguimiento a los casos. Ambas gestionan la comunicación con las instancias correspondientes.

El objetivo es evitar que los retrasos en los pagos sigan comprometiendo la operación de las empresas. Por su tamaño y capacidad financiera, estas compañías tienen menos margen para hacer frente a la falta de liquidez.

Los problemas financieros de Pemex y, sobre todo, sus adeudos a proveedores son un tema que no se debe minimizar, por lo que la Canacintra advirtió que esta eventualidad pone bajo presión a las pymes y economías regionales.

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