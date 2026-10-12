México Deportes

Joel Huiqui y su dura autocritica tras el empate entre Pumas y Cruz Azul: “30 minutos desastrosos”

La Máquina vino de abajo y empató el partido en los minutos finales

Joel Huiqui realizó una dura autocrítica tras el empate 3 a 3 entre Pumas y Cruz Azul el día de ayer en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada número 11 (César Márquez | Infobae México)
Joel Huiqui realizó una dura autocrítica tras el empate 3 a 3 entre Pumas y Cruz Azul el día de ayer en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada número 11 (César Márquez | Infobae México)
Guardar

Joel Huiqui realizó una dura autocrítica tras el empate 3 a 3 entre Pumas y Cruz Azul el día de ayer en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada número 11, al considerar que su equipo tuvo “30 minutos desastrosos” durante el primer tiempo. El técnico cementero señaló que ese lapso condicionó el desarrollo del partido por la falta de intensidad y por los errores cometidos en la lectura del juego.

Joel Huiqui realizó una dura autocrítica tras el empate 3 a 3 entre Pumas y Cruz Azul el día de ayer en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada número 11 (César Márquez | Infobae México)

En conferencia de prensa después del partido, Huiqui sostuvo que las fallas no se limitaron a los goles recibidos. Explicó que el equipo se alejó del plan de partido y no respondió con la inteligencia necesaria ante las exigencias del encuentro. “Jugamos esos 30 minutos desastrosos, muy malos”, declaró en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

El entrenador mexicano afirmó que el diagnóstico fue duro por la calidad que, a su juicio, tenía el plantel. Consideró que el equipo no podía permitirse un primer tiempo con ese funcionamiento y atribuyó el desempeño a errores puntuales que afectaron el orden colectivo.

“Jugamos esos treinta minutos desastrosos, muy malos. No solamente en recibir los goles, sino en la interpretación del juego. Obviamente, como bien mencionas, nuestros errores han sido muy graves, si dividimos un poco el partido. Para nosotros requería más intensidad, requería obviamente más inteligencia y, y no salirse del plan de partido. Creo que eso fue clave, ¿no? Un diagnóstico que para mí es, es duro, sobre todo porque, sabiendo la calidad que tiene el equipo, no podemos permitirnos en ningún momento un primer tiempo desastroso. Mal funcionamiento. Creo que fueron errores muy puntuales, y obviamente dentro de nuestro análisis y las correcciones que haremos en la semana será muy enfatizado y enfocado justamente a lo que pasó"

Tras el empate, Huiqui adelantó que el cuerpo técnico revisaría lo ocurrido durante la semana. Las correcciones se enfocaron en recuperar intensidad, mejorar la interpretación del juego y evitar que el equipo volviera a salirse del planteamiento establecido.

Resumen del partido

El equipo auriazul tomó ventaja desde el inicio con un gol de Juninho y amplió la diferencia con una anotación de César “Chino” Huerta.

El partido cambió al minuto 37, cuando Huerta fue expulsado y dejó a Pumas con 10 jugadores. Cruz Azul aprovechó la superioridad numérica antes del descanso, cuando Agustín Palavecino marcó el primer gol para La Máquina.

PUBLICIDAD

En el complemento, los universitarios recuperaron la ventaja con un tercer tanto, pero La Máquina mantuvo la presión. Andrés Montaño acercó al equipo cementero y Christian Ebere marcó el 3-3 al minuto 84, tras una jugada por la banda derecha.

Keylor Navas evitó la derrota de Pumas en los últimos minutos con intervenciones ante los remates de Cruz Azul. El encuentro terminó con reparto de puntos, luego de un partido marcado por seis goles, la expulsión del Chino Huerta y la reacción cementera.

Temas Relacionados

Joel HuiquiPumasCruz AzulApertura 2026Liga Mxmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 12 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 12 de octubre

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 12 de octubre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 12 de octubre

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 12 de octubre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 12 de octubre

Santa Fe Klan rompió el silencio y reveló cómo fue su noviazgo con Maya Nazor: “Siempre eran peleas”

Desde que se conocieron en Ciudad de México hasta la confirmación de su paternidad, el rapero reconstruyó la historia detrás de su relación con Nazor

Santa Fe Klan rompió el silencio y reveló cómo fue su noviazgo con Maya Nazor: “Siempre eran peleas”

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 12 de octubre

Un mal estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 12 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Cabra” en Tabasco, presunto líder de la Mara 18, buscado por 15 homicidios en El Salvador

Cae “El Cabra” en Tabasco, presunto líder de la Mara 18, buscado por 15 homicidios en El Salvador

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de octubre: de BMW a Cadillac, los autos de lujo que cárteles mexicanos roban de agencias en EEUU y cómo los usan

Campirano y sin contactos: así era “El Mencho” antes de liderar el CJNG, según “El Grande”

De BMW a Cadillac: los autos de lujo que el Cártel de Sinaloa y el CJNG roban de agencias en EEUU y cómo los usan

ViX estrenará “Operación Cisne Negro”, docuserie de “El Chapo” Guzmán: tendrá entrevista con Peña Nieto

ENTRETENIMIENTO

Santa Fe Klan rompió el silencio y reveló cómo fue su noviazgo con Maya Nazor: “Siempre eran peleas”

Santa Fe Klan rompió el silencio y reveló cómo fue su noviazgo con Maya Nazor: “Siempre eran peleas”

Luis Miguel reaparece en un estudio de grabación y dispara rumores de nuevo disco

Fuegos artificiales, la tradición de cumpleaños de Ángela Aguilar y Christian Nodal cuestionada por la contaminación del aire

ViX estrenará “Operación Cisne Negro”, docuserie de “El Chapo” Guzmán: tendrá entrevista con Peña Nieto

Gema Garoa arremete otra vez contra Mariana Ochoa y cuestiona su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

América cumple 110 años: títulos, victorias memorables y las rivalidades que marcaron su historia

América cumple 110 años: títulos, victorias memorables y las rivalidades que marcaron su historia

Cruz Azul rescata empate ante Pumas pese a expulsión del Chino Huerta: así fueron los goles

Confirman que Canelo Álvarez mantendrá pelea en Arabia Saudita pese a bombardeos en Riad: “No le teme a nada”

Qué lesión tiene Gilberto Mora: Loco Abreu explica cuál es la situación del delantero de Xolos

Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie de Campeonato desde México