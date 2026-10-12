Joel Huiqui y su dura autocritica tras el empate entre Pumas y Cruz Azul: “30 minutos desastrosos”

Joel Huiqui realizó una dura autocrítica tras el empate 3 a 3 entre Pumas y Cruz Azul el día de ayer en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada número 11 (César Márquez | Infobae México)

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Joel Huiqui realizó una dura autocrítica tras el empate 3 a 3 entre Pumas y Cruz Azul el día de ayer en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada número 11, al considerar que su equipo tuvo “30 minutos desastrosos” durante el primer tiempo. El técnico cementero señaló que ese lapso condicionó el desarrollo del partido por la falta de intensidad y por los errores cometidos en la lectura del juego.

Joel Huiqui realizó una dura autocrítica tras el empate 3 a 3 entre Pumas y Cruz Azul el día de ayer en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada número 11 (César Márquez | Infobae México)

En conferencia de prensa después del partido, Huiqui sostuvo que las fallas no se limitaron a los goles recibidos. Explicó que el equipo se alejó del plan de partido y no respondió con la inteligencia necesaria ante las exigencias del encuentro. “Jugamos esos 30 minutos desastrosos, muy malos”, declaró en conferencia de prensa.

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El entrenador mexicano afirmó que el diagnóstico fue duro por la calidad que, a su juicio, tenía el plantel. Consideró que el equipo no podía permitirse un primer tiempo con ese funcionamiento y atribuyó el desempeño a errores puntuales que afectaron el orden colectivo.

“Jugamos esos treinta minutos desastrosos, muy malos. No solamente en recibir los goles, sino en la interpretación del juego. Obviamente, como bien mencionas, nuestros errores han sido muy graves, si dividimos un poco el partido. Para nosotros requería más intensidad, requería obviamente más inteligencia y, y no salirse del plan de partido. Creo que eso fue clave, ¿no? Un diagnóstico que para mí es, es duro, sobre todo porque, sabiendo la calidad que tiene el equipo, no podemos permitirnos en ningún momento un primer tiempo desastroso. Mal funcionamiento. Creo que fueron errores muy puntuales, y obviamente dentro de nuestro análisis y las correcciones que haremos en la semana será muy enfatizado y enfocado justamente a lo que pasó"

Tras el empate, Huiqui adelantó que el cuerpo técnico revisaría lo ocurrido durante la semana. Las correcciones se enfocaron en recuperar intensidad, mejorar la interpretación del juego y evitar que el equipo volviera a salirse del planteamiento establecido.

Resumen del partido

El equipo auriazul tomó ventaja desde el inicio con un gol de Juninho y amplió la diferencia con una anotación de César “Chino” Huerta.

El partido cambió al minuto 37, cuando Huerta fue expulsado y dejó a Pumas con 10 jugadores. Cruz Azul aprovechó la superioridad numérica antes del descanso, cuando Agustín Palavecino marcó el primer gol para La Máquina.

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En el complemento, los universitarios recuperaron la ventaja con un tercer tanto, pero La Máquina mantuvo la presión. Andrés Montaño acercó al equipo cementero y Christian Ebere marcó el 3-3 al minuto 84, tras una jugada por la banda derecha.

Keylor Navas evitó la derrota de Pumas en los últimos minutos con intervenciones ante los remates de Cruz Azul. El encuentro terminó con reparto de puntos, luego de un partido marcado por seis goles, la expulsión del Chino Huerta y la reacción cementera.