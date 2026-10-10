Fans explotan contra Montse Saldívar por dejar de firmar autógrafos: “Ni Messi es tan mamón”

(Instagram / @memoriasdelnido)

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Montse Saldívar protagonizó un momento de tensión con aficionados de la Selección Mexicana Femenil después del primer partido amistoso contra Jamaica. La futbolista se encontraba firmando camisetas y atendiendo a los seguidores que se acercaron para conseguir un autógrafo, pero una prenda lanzada hacia ella terminó golpeándola en el rostro, situación que provocó su molestia y la llevó a retirarse del lugar.

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales, luego de que la cuenta Memorias del Nido compartiera las imágenes. La grabación generó opiniones encontradas entre los usuarios, pues mientras algunos cuestionaron la reacción de la jugadora, otros señalaron que la afición debe tener mayor cuidado cuando busca acercarse a sus ídolos.

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La escena ocurrió en uno de los costados de la cancha, cerca de las gradas, donde Saldívar se detuvo para convivir con los presentes. La intención de la futbolista era atender las peticiones de autógrafos, pero el encuentro terminó de manera inesperada.

Así fue el momento en que Montse Saldívar recibió el golpe

(Instagram / @memoriasdelnido)

En las imágenes se observa a la jugadora mexicana acercarse a los aficionados para recoger un plumón que le habían lanzado y comenzar a firmar las prendas que le presentaban. Durante esos instantes, varias personas intentaban conseguir un recuerdo de la futbolista e incluso una bandera cayó cerca de ella mientras avanzaba por el lugar.

Sin embargo, en medio del movimiento de los seguidores, una camiseta impactó directamente en el rostro de Saldívar. La reacción de la integrante del conjunto mexicano fue inmediata: mostró su descontento y dejó caer al suelo una de las prendas que sostenía entre las manos.

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(Instagram / @memoriasdelnido)

Después de ese momento, la futbolista decidió alejarse sin continuar con la dinámica de autógrafos. El video no muestra que intercambie palabras con los aficionados antes de marcharse, por lo que la molestia quedó reflejada principalmente en sus gestos y en la decisión de abandonar el sitio.

La grabación dividió a los usuarios, que comenzaron a debatir si la reacción de la jugadora fue justificada o si el golpe ocurrió de manera accidental durante el intento de los seguidores por entregarle sus camisetas.

Las redes sociales reaccionan a la actitud de la futbolista

(Instagram / @memoriasdelnido)

Una parte de los comentarios defendió a Saldívar y cuestionó que algunos aficionados arrojaran objetos hacia una deportista que ya estaba dispuesta a firmar sus prendas. Desde esa perspectiva, el incidente pudo evitarse si los seguidores hubieran actuado con mayor cuidado.

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Otros usuarios, en cambio, consideraron que la camiseta pudo golpearla sin intención de lastimarla, pues la futbolista permanecía cerca de las gradas y los presentes buscaban hacerle llegar sus objetos para conseguir una firma.

Entre las reacciones que circularon en la publicación aparecieron comentarios como: “Y se va sobando como si le hubiera caído una piedra”; “Nadie las conoce”; y “Imagínate a Sir Alex Ferguson viendo esa escena jajajajajaja cuando él obligó a sus jugadores a firmar cada playera mientras decía esa gente paga sus salarios”.

También hubo usuarios que consideraron que el incidente fue involuntario y criticaron que se magnificara la situación: “Fue un accidente, no fue falta de respeto, pero bueno, nunca se les gana”.

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Otros comentarios aprovecharon el episodio para cuestionar el desempeño del equipo nacional en su reciente presentación contra Jamaica. “Y por este tipo de detalles es que muchos no apoyan al fútbol femenil aunque pongan boletos 2x1. Mira que después del penoso partido que dieron vs JAMAICA”, escribió uno de los usuarios.

Entre las críticas también se leyeron expresiones como “Ni messi se pone tan mamon”, “Por eso no ganarán lo mismo que los hombres jamás” y “Porque esto y por otras cosa nunca vas a ser igual al fútbol masculino”.

Las opiniones reflejan la discusión que provocó la grabación, aunque los comentarios de los usuarios no permiten establecer por sí solos si el golpe fue intencional o accidental.

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México Femenil prepara su revancha ante Jamaica

El incidente ocurrió en medio de la actividad internacional de la Selección Mexicana Femenil, que disputa una serie de dos encuentros amistosos frente a Jamaica durante la Fecha FIFA de octubre.

En el primer compromiso, el conjunto nacional cayó por marcador de 4-3 ante las Reggae Girlz, resultado que dejó aspectos por corregir de cara al siguiente enfrentamiento.

Ambas selecciones volverán a encontrarse el martes 13 de octubre, en un partido que representa una nueva oportunidad para que México busque mejorar su rendimiento y cerrar la serie con un resultado favorable.

Mientras el equipo se concentra en su preparación deportiva, el episodio protagonizado por Saldívar continúa generando conversación en redes sociales, donde aficionados discuten tanto la reacción de la futbolista como la manera en que algunos seguidores intentan conseguir autógrafos durante los encuentros deportivos.

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